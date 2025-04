Japans Metaplanet legger til 319 BTC til tross for makro motvind

Japans Metaplanet la til 319 BTC til statskassen sin, da Bitcoin fortsatte å møte motvind fra fornyede bekymringer over Donald Trumps foreslåtte handelstariffer.

Den 14. april kunngjorde Metaplanet-sjef Simon Gerovich kjøpet av 319 BTC for omtrent 3,78 milliarder yen (omtrent 26,3 millioner dollar), til en gjennomsnittspris på omtrent 82 549 dollar per mynt.

Den rapporterte også en hittil i år BTC-avkastning på 108,3%. Selskaper som holder Bitcoin bruker BTC Yield-beregningen for å spore hvordan beholdningen deres vokser i forhold til aksjebasen.

Metaplanets BTC Yield steg 95,6 % i Q1 2025, etter en økning på 309,8 % i siste kvartal av 2024.

Tidligere denne måneden la selskapet til 160 BTC for omtrent 13,4 millioner dollar, og fortsatte sin jevne akkumulering til tross for markedsvolatilitet.



Metplanet har for tiden 4525 BTC, ifølge data fra Bitcoin-skatter, og det er den niende største bedriftseieren av Bitcoin.

Metplanet planlegger å kjøpe 21 000 BTC

Det siste kjøpet kom da Bitcoin vaklet under geopolitisk press.

Flaggskipet kryptoaktiva falt mer enn 2 % i løpet av Asias åpningstid på søndag, og rørte kort på $83 482 da investorer reagerte på blandede signaler fra Washington om USAs handelspolitikk overfor Kina.

Mens bredere markeder forble relativt stabile, med Nasdaq 100- og S&P 500-futures med gevinster, tynget usikkerhet rundt teknologirelaterte tariffer på digitale eiendeler.

President Trump klargjorde at smarttelefoner og sjetonger, i utgangspunktet spart for en foreslått 10% tariff, fortsatt vil stå overfor en nasjonal sikkerhetsavgift på 20%. Når du skrev, var Bitcoin ned 0,4 % til $84 410 ifølge CoinGecko.

Metaplanet ser imidlertid på Bitcoin som en langsiktig strategisk eiendel og har fortsatt å skaffe kapital for å øke statskassen uavhengig av kortsiktige svingninger.

Under en podcast-opptreden tidligere i år sa administrerende direktør Gerovic at han ofte føler seg “nervøs” over å ikke ha nok tid til å kjøpe mer Bitcoin.

Siden starten av 2025 har Metaplanet økt innsamlingsaktiviteten sin for å drive den aggressive Bitcoin-akkumuleringen.

Selskapet har utstedt aksjeoppkjøpsrettigheter og obligasjoner som en del av en bredere kapitalmarkedsstrategi støttet av den institusjonelle investoren EVO FUND.

Under sin pågående “21 Million Plan” planlegger Metaplanet å utstede 21 millioner aksjer og skaffe midler for å kjøpe bitcoin, og har så langt samlet inn over 35 milliarder ¥, som representerer rundt 42% av planens fulle kapasitet.

Tidligere denne måneden utøvde firmaet med hovedkontor i Tokyo 8,6 millioner og 4,2 millioner aksjer gjennom henholdsvis sin 14. og 17. serie med aksjerettigheter.

Som tidligere rapportert av Invezz, hentet Metaplanet også inn 2 milliarder ¥ (rundt 13,3 millioner dollar) forrige måned gjennom sin 10. serie med ordinære obligasjoner, et gjeldsinstrument som er atskilt fra dets aksjeemisjoner.

I motsetning til aksjerettigheter, som bringer inn midler når de utøves av investorer, ga obligasjonssalget umiddelbar kapital.

Metaplanet har som mål å bli Asias største bedrifts Bitcoin-innehaver, med et mål om å overgå 10 000 BTC innen utgangen av 2025 og nå 21 000 BTC innen 2026.

Følger strategi

Metaplanet følger spilleboken til Michael Saylor-ledede business intelligence-firmaet Strategy, som for tiden innehar tittelen verdens største bedriftsinnehaver av Bitcoin.

Den 31. mars skaffet selskapet 22 048 BTC for 1,92 milliarder dollar som en del av sin “21/21-plan”, en kapitalstrategi der firmaet skulle hente inn 21 milliarder dollar gjennom egenkapital og ytterligere 21 milliarder dollar gjennom gjeld for å drive Bitcoin-kjøpene sine.

Fra siste sjekk utgjorde Strategys totale beholdning 528 185 BTC, verdsatt til omtrent 44,5 milliarder dollar basert på dagens priser.