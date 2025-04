PepeX-prissammenligning: Forhåndssalg overgår rivaler i meme-myntløp

Kryptovalutamarkedet er vitne til en bemerkelsesverdig økning i PepeX (PEPX), en AI-drevet meme-mynt-lanseringsplass på BNB Smart Chain, ettersom forhåndssalget overstiger 1,35 millioner dollar.

Med en pris på $0,0268 i sitt pågående 30-trinns, 90-dagers forhåndssalg, trekker PepeX sammenligninger med etablerte meme-mynter som Pepe (PEPE) og PepeCoin (PEPECOIN), og setter i gang diskusjoner om konkurransefortrinnet.

Ettersom markedet forblir ustabilt, undersøker investorer PepeXs verdiforslag mot sine konkurrenter, selv om etableringshistorien om uunngåelig meme-myntsuksess garanterer skepsis.

PepeXs forhåndssalg begynte på $0,02, med en prisøkning på 5 % per trinn, og nådde $0,0268 innen trinn 6, med 75 dager igjen, som bemerket av den offisielle PepeX-kontoen på X.

Denne gradvise økningen har tiltrukket seg betydelig interesse, med 45 % av dens 2,25 milliarder tokenforsyning solgt, per CoinJournal 10. april 2025.

Hvorfor PepeX er populært?

Den AI-drevne plattformen har som mål å revolusjonere meme-myntlanseringer, tilby rettferdighet og redusere pumpe-og-dump-risiko sett i 99 % av Pump.fun-prosjektene, en påstand som utfordrer den hype-drevne modellen til mange rivaler.

Derimot handles Pepe (PEPE), en Ethereum-basert meme-mynt, til $0,00000739, med en markedsverdi på $3,1 milliarder, per Bybit 12. april 2025.

Til tross for en daglig økning på 7,55 %, er den fortsatt 75 % under det høyeste nivået på 0,000028 USD fra desember 2024, per CoinMarketCap, noe som gjenspeiler stagnasjon etter stigningen i 2023.

PepeCoin (PEPECOIN), en annen utfordrer, ligger på 0,5114 dollar med en markedsverdi på 54,7 millioner dollar, opp 9,52 % på 24 timer, per CoinMarketCap 13. april 2025, men topper 7,51 dollar med 93 %.

Begge myntene mangler nytten som PepeX lover, og er avhengig av samfunnshype og tokenforbrenninger, som kanskje ikke opprettholder langsiktig verdi.

PepeXs $0,0268-pris er betydelig høyere enn PEPEs mikroverdi og er nærmere PEPECOINs utvalg, noe som gjenspeiler dens tidlige premie.

PepeX satt for en bølge

Analytikere antyder at PepeX kan se en økning på 332 % i forhåndssalget til $0,0836 hvis momentumet holder seg, og overgår PEPEs beskjedne utvinning og PEPECOINs volatilitet.

Imidlertid øker dens uprøvde status og avhengighet av AI-adopsjon risiko, spesielt i et marked der 45 % bearish sentiment vedvarer for lignende mynter, per Bitget 13. april 2025.

Innlegg funnet på X viser 28 % bullish sentiment, men mangelen på børsnoteringer etter forhåndssalg kan begrense likviditeten sammenlignet med PEPEs etablerte tilstedeværelse på Binance og PEPECOINs LBank-handel.

Etableringsfortellingen om meme-myntdominans overser ofte nyttehull – PEPEs skattefri appell og PEPECOINs brennmekanisme har ikke forhindret nedgang, noe som antyder at PepeXs AI-fokus kan være en differensierende faktor hvis det utføres godt.

Investorer bør veie PepeXs vekstpotensial mot PEPEs stabilitet og PEPECOINs gjenoppretting, overvåke forhåndssalgsfremgang og markedstrender for informerte beslutninger.

