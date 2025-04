Dogecoin, Fartcoin og CartelFi prisprognose når BTC ser på $90K

De nåværende markedsforholdene har de fleste kryptovalutaer i negativt territorium den siste måneden.

Men med Bitcoin (BTC) som ser på $90 000 og risikoaktiva som sannsynligvis vil øke i verdi, hva er prisprognosen for Dogecoin (DOGE), Fartcoin (FARTCOIN) og CartelFi (CARTFI) ?

Analytikere spår et skifte i investorsentimentet, til tross for tariffer og lavkonjunkturbekymringer, som kan føre til at Bitcoin-kursmålet får et kortsiktig tilbakeslag.

Hvis dette fremskrittet går gjennom økosystemet, vil investorer som posisjonerer seg godt kunne høste bemerkelsesverdige gevinster.

Men hva er prisutsiktene for disse meme-myntene?

Fartcoin-prisprognose

Fartcoin har vært en fremragende utøver. Den siste uken har FARTCOIN-prisen steget mer enn 60 %, mens den nåværende prisen på $0,93 er 170 % opp den siste måneden.

Ved å trosse markedets risiko-av-sentiment, har den høytflygende memecoinen akselerert oppgangen i topp 100 med markedsverdi.

På det daglige diagrammet er prishandling der okser har testet de øvre Bollinger-båndene på nytt over $0,98.

Bemerkelsesverdige er også de parabolske SAR-punktene, som er under gjeldende rekkevidde, og signaliserer vedvarende bullish momentum.

Motstanden på $1,00 er fortsatt et nøkkelnivå å se på.

Hvis Bitcoin når $90k og meme-myntflyten gjenopptas, kan Fartcoin målrette $1,51.

Det betyr en utvidet stigning over øvre Bollinger Band, med en potensiell oppgang til $2,10.

En unnlatelse av å holde støtte vil imidlertid tillate bjørner å målrette $0,60.

FARTCOIN diagram Kilde: TradingView

Dogecoin-prisprognose

Dogecoin konsoliderer for tiden rundt $0,16. Meme-mynten har falt 3 % de siste 24 timene og er bare opp 5,7 % den siste uken.

For øyeblikket svever DOGE-prisen under midtpunktet av Bollinger Band, med RSI under det nøytrale merket.

Prishandlingen i Bollinger Bands indikerer redusert volatilitet ettersom handelsmenn bokfører fortjeneste.

Dogecoins daglige diagram har den nedre grensen på $0,14 som nøkkelstøtte, sannsynligvis gitt de parabolske SAR-punktene.

I mellomtiden kan den øvre grensen på $0,18 være det neste bullish målet.

På minussiden kan det å ikke holde over $0,15 føre til en tilbaketrekking til $0,10.

DOGE diagram Kilde: TradingView

CartelFi forhåndssalg og prisprognose

CartelFi introduserer en banebrytende protokoll som forvandler inaktive memecoins til avkastningsbærende eiendeler samtidig som de beholder deres eksplosive oppsidepotensial.

Gjennom spesialiserte likviditetspooler tilbyr den høye APY-er, som overgår tradisjonelle DeFi-protokoller, og bruker en deflasjonsmekanisme med automatiske tilbakekjøp og forbrenninger med opptil 100 % av gebyrene.

Dette skaper et deflasjonspress designet for å støtte symbolsk verdi og legge til langsiktig vekstpotensial.

Forhåndssalget, lansert 8. april 2025, strekker seg over 90 dager over 30 stadier, med priser som stiger 5 % hver 72. time.

CartelFi har allerede samlet inn mer enn $903 000.

Fra $0,0251, har prisen raskt steget gjennom de første stadiene til $0,0305.

I neste trinn vil den stige igjen til $0,032. CARTFI kunne se stor interesse etter forhåndssalg, spesielt med børsnoteringer.

Interessert i å lære mer om CartelFi? Sjekk ut nettsiden deres.