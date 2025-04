Japans konkurransevakt har beordret Google til å slutte å prioritere sin søkemotor og nettleser på Android-smarttelefoner i et trekk som kan omforme mobilsøkdominansen i landet.

Japan Fair Trade Commission (JFTC) utstedte tirsdag en opphørsordre mot teknologigiganten, og uttalte at Googles oppførsel kan være i strid med landets antimonopollov ved å begrense rettferdig konkurranse innen mobile søketjenester.

Siden minst juli 2020, fant JFTC, har Google inngått lisensavtaler med minst seks Android-smarttelefonprodusenter som krevde fortrinnsbehandling for sin egen søkemotor og nettleser i bytte mot tilgang til appbutikken Google Play.

Disse avtalene, som angivelig påvirker omtrent 80 % av Android-telefoner som selges i Japan, førte til at produsenter forhåndsinstallerte Google Søk og Chrome-nettleseren som standard.

JFTC skisserer urettferdige forretningsbetingelser siden 2020

Copy link to section

Ordren følger en flerårig etterforskning som begynte da JFTC la merke til tegn på restriktiv praksis innebygd i Android-lisensavtaler.

I henhold til disse vilkårene ble produsenter angivelig avskåret fra å installere eller promotere rivaliserende nettlesere og søkemotorer på enhetene deres.

JFTC konkluderte med at Googles forretningspraksis “kan begrense konkurransen vesentlig” på det japanske markedet ved å tvinge produsenter til å tilby Googles søkeverktøy som standardalternativer.

Selv om vilkårene ikke klarte å eksplisitt forby rivaliserende tjenester, sa kommisjonen at avtalene skapte de facto eksklusivitet for Googles tilbud.

Selv om Google ikke har blitt bøtelagt som en del av bestillingen, har selskapet blitt instruert om å avbryte alle kontraktskrav som gir unødig preferanse til egne søke- og nettleserverktøy på Android-telefoner distribuert i Japan.

Antitrustgransking intensiveres for Google i Asia

Copy link to section

JFTCs kjennelse legger til en voksende liste over regulatoriske utfordringer som Google står overfor i Asia. I 2022 bøtelagt Sør-Koreas antitrustorgan Google 177 millioner dollar for angivelig å blokkere smarttelefonprodusenter fra å bruke modifiserte versjoner av Android.

I mellomtiden bøtelagt Indias konkurransevakt i fjor Google over 160 millioner dollar for konkurransehemmende praksis som involverer forhåndsinstallerte apper.

Med Japan som den siste jurisdiksjonen til å handle, sier analytikere at presset øker for at Google skal reformere sine Android-relaterte avtaler globalt.

Japans trekk er kjent for å målrette kontrakter som utnytter markedsdominansen i appbutikker for å få gjennomslag i søke- og nettlesertjenester – to kjernepilarer i Googles annonseinntekter.

Implikasjoner for brukere og produsenter i Japan

Copy link to section

JFTC har ikke pålagt endringer i eksisterende smarttelefoner, men sa at fremtidige lisenskontrakter må tillate enhetsprodusenter å forhåndsinstallere konkurrerende søkemotorer og nettlesere uten konsekvenser.

Dette kan åpne for alternativer som Yahoo Japan eller Microsofts Bing for å få større eksponering på mobile plattformer i landet.

Google har ikke gitt et formelt svar på JFTC-ordren per tirsdag. Regulatoren bemerket at hvis Google etterkommer frivillig, vil ingen ytterligere rettslige skritt bli tatt.

Imidlertid kan et avslag på å endre gjeldende praksis utløse ytterligere sanksjoner under Japans konkurranselover.