Ethereum-prisprediksjon: kortsiktig volatilitet midt i langsiktige bullish-signaler

Ethereum (ETH) er for tiden priset til $1 594, og viser et fall på 1,90 % i løpet av de siste 24 timene, ettersom tradere reagerer på en blanding av derivatmarkedsaktivitet, innsatstrender og hvalbevegelser.

Tokenet har sett et fall på 5,23 % siden det nådde en topp på $1 682 14. april 2025, noe som signaliserer en kortsiktig bearish sentiment.

Ethereum-prisen kan falle til $1500 hvis støtten gir etter

Den kortsiktige bearish sentimentet er drevet av en enestående tilstrømning av 77 000 ETH til derivatbørser, et mønster som ofte varsler kraftige prisfall.

Denne økningen i derivataktivitet, ifølge en makro- og kjedeanalyse fra CryptoQuant, overstiger tidligere topper på 65 000 ETH, noe som tyder på økt volatilitet, og ETH tester nå viktige støttenivåer på listene.

På timeplanen nærmer prisen seg en viktig støtte på $1551, og å gli under dette kan presse ETH ned til $1500-regionen, og forsterke den bearish stemningen.

For å blande dette presset har Ethereums innsatsbalanse krympet med 120 000 ETH på bare fem dager, noe som tyder på at uinnsatte tokens snart kan komme ut på markedet, og øke salgspotensialet.

Total value of staked Ethereum (ETH) by CryptoQuant

Denne innsatsreduksjonen, verdsatt til rundt 192 millioner dollar, faller sammen med et hopp i ETHs børstilbud, som har steget med nesten 400 000 ETH siden begynnelsen av april, og dro prisen under 1 500 dollar i forrige uke.

Exthereum exchange reserve chart by CryptoQuant

En slik økning i valutareservene signaliserer ofte at flere tokens er å hente, noe som vanligvis fører til nedadgående prisbevegelser ettersom tilbudet overgår etterspørselen.

Men midt i disse utfordringene har store eiere, bedre referert til som hvaler, som kontrollerer 10 000 til 100 000 ETH begynt å kjøpe igjen, og har snappet opp 320 000 ETH de siste 48 timene etter å ha lastet 570 000 ETH tidligere denne måneden.

Denne fornyede hvalakkumuleringen kan styrke ETHs pris, og tilby en buffer mot salgspresset fra satsing og vekst i utvekslingstilbudet, selv om en hval nylig flyttet 20 000 ETH (verdt rundt 32,4 millioner dollar) til Kraken, noe som vekker bekymringer for et potensielt salg og forplumrer de kortsiktige utsiktene ytterligere.

Et mulig rally hvis ETH krysser over $1600

Teknisk sett er ETH ved et veiskille, og undersøker den nedre grensen til et symmetrisk trekantmønster på 4-timersdiagrammet, der okser må holde seg fast for å unngå et dypere skred.

Ethereum price chart by TradingView

Hvis den nedre grensen holder, kan prisen stige over $1600 og utfordre motstanden $1688, preget av en synkende trendlinje fra slutten av mars, med et utbrudd som muligens fører til $1800.

Et fall under grensen kan imidlertid føre til at ETH faller til $1,522, og hvis det mislykkes, kan neste stopp være $1,412, et nivå som er kritisk for å opprettholde bullish håp.

Indikatorer som Relative Strength Index (RSI) og Stokastisk Oscillator trender under nøytral, og peker på økende bearish momentum som kan forsterkes hvis støtten gir etter.

På det daglige diagrammet har ETHs manglende evne til å holde over $1 689 utløst en reversering, og en svak lukking i dag kan se at den snart går mot $1 450–1 500 dollar.

På mellomlang sikt råder forsiktighet når støtten på $1 537 kommer under press, og et brudd her kan utløse en retrett til $1 300, noe som rasler investortilliten.

Til tross for disse kortsiktige hindringene, skinner Ethereums langsiktige utsikter lyst, drevet av optimisme rundt institusjonell adopsjon og fremveksten av Ethereum-baserte ETFer.

Eksperter anslår at ETH kan stige til $6 000–14 000 dollar innen 2025, drevet frem av dens sentrale rolle i desentralisert finans (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT), sammen med økende bedriftsinteresse.

DeFi, med over 47 milliarder dollar låst på Ethereum, gjenvinner likviditet etter likvideringer, selv om 937 millioner dollar i posisjoner forblir sårbare hvis ETH faller til 917,99 dollar, noe som knytter myntens skjebne til sektorens stabilitet.

DeFi-låntakere spiller det trygt, og setter likvidasjonspriser rundt $917,99, med få posisjoner i risiko mellom $1400 og $1500, noe som gjenspeiler en bevoktet tilnærming midt i hakkete markeder.

Bredere økonomiske faktorer, som frykten for amerikanske tollsatser på Kina, trekker også ETH, ettersom globale handelsproblemer bølger gjennom kryptomarkedene.

Disse tollbekymringene, knyttet til forslag fra tidligere Trump-æra, har uroet stakers, noe som delvis forklarer den nylige innsatsnedgangen ettersom investorer sikrer sine innsatser.

Ikke desto mindre holder Ethereums grunnleggende rolle i DeFi og NFT-er, pluss oppgraderinger som Ethereum 2.0, den klar for langsiktig suksess, selv om kortsiktig turbulens vedvarer.

Mens ETH danser rundt kritiske tekniske nivåer, må markedsovervåkere veie disse kortsiktige uroene opp mot de robuste grunnleggende tingene som peker mot en lysere fremtid.