CartelFi vs XRP: hvorfor investorer ser på CARTFI

Ripples XRP har ikke klart å gjøre et massivt opptrekk selv etter en positiv juridisk oppdatering.

XRPs pris handles for tiden rundt 1,5 % høyere til $2,09.

XRP så et kraftig utbrudd mellom 12. og 13. april, og steg fra $2,00 til det høyeste på $2,24 – en bevegelse på 11,7 % drevet av en økning i volum.

Rallyet etablerte en klar motstandssone mellom $2,18 og $2,24, mens den styrket støtte på kort sikt rundt $2,08-$2,10.

Imidlertid har det oppadgående momentumet avkjølt. Nylig prishandling signaliserer et bearish reverseringsmønster, med XRP som trekker seg tilbake til $2,09 og går inn i en konsolideringsfase.

Mens XRP-investorer håndterer usikkerheten, fanger et nytt prosjekt markedets oppmerksomhet.

Investorer som jakter på asymmetriske muligheter – tidlige spill med potensial for uforholdsmessig avkastning – nuller CartelFi.

Protokollen for avkastningsoppdrett med kartelltema har raskt blitt en enestående i DeFi-området, og samlet inn nærmere 1 million dollar i forhåndssalg innen dager etter lansering.

Ripple scorer stor juridisk seier

Ripple (XRP) holdt seg stabilt over $2,00 på torsdag, og gjenspeiler Bitcoins motstandskraft som den største kryptovalutaen som ble handlet over $84 000.

Denne stabiliteten følger en betydelig prosessuell utvikling i den langvarige SEC-Ripple juridiske kampen.

Onsdag godkjente den amerikanske lagmannsretten et felles forslag fra Ripple og SEC om å sette anken på pause i det pågående XRP-søksmålet.

Dette gir begge parter rom til å jobbe for å sluttføre et forlik.

Ordren stanser videre orientering og krever at SEC sender inn en statusrapport innen 15. juni.

Avgjørelsen signaliserer meningsfull fremgang mot å løse en sak som er nøye overvåket av kryptosektoren for dets potensial til å forme fremtidige regulatoriske rammer.

Begge parter ser ut til å ha oppnådd en prinsippavtale i påvente av endelig SEC-signering.

Med økende spekulasjoner rundt et mulig oppgjør, finner Ripple seg nå med pusterom mens markedsdeltakere venter på bekreftelse på det som kan være en landemerkekonklusjon for amerikansk kryptoregulering.

CartelFis unike tilbud

CartelFi etablerer seg som en forstyrrende aktør i skjæringspunktet mellom memekultur og desentralisert finans (DeFi), og takler en vedvarende motsetning i kryptomarkedet: avveiningen mellom den spekulative appellen til mememynter og den konsekvente avkastningen som tilbys av avkastningsgenererende DeFi-protokoller.

Gjennom dedikerte likviditetspooler bygget for meme-mynter, konverterer CartelFi spekulative, ledige eiendeler til produktiv kapital, noe som gjør det mulig for investorer å opprettholde eksponeringen til høy-oppsidepotensialet til meme-tokens mens de tjener avkastning som vanligvis er reservert for tradisjonelle DeFi-eiendeler.

Et definerende trekk ved CartelFis protokoll er dens automatiske tilbakekjøps- og brennmekanisme, som bruker opptil 100 % av innsamlede avgifter for å skape deflasjonspress – et tiltak som er ment å stabilisere og gradvis øke tokenverdien over tid.

Med milliarder i sovende meme-tokens innelåst i lommebøker, søker CartelFis plattform å mobilisere denne ledige kapitalen.

Modellen utfordrer forestillingen om at meme-mynter er begrenset til spekulativ handel, og posisjonerer dem i stedet som levedyktige, avkastningsgenererende finansielle instrumenter.

CartelFi forhåndssalg får fart

CartelFi-forhåndssalget er veldig nær ved å nå 1 million dollar.

CartelFi-forsalget har allerede tiltrukket seg over $990 000 fra tidlige deltakere, noe som signaliserer sterk første interesse for prosjektets forslag.

Strukturert over 30 stadier, inkluderer forhåndssalget en prisøkning på 5 % i hver fase, noe som stimulerer tidlig inngang og skaper innebygd momentum etter hvert som tilbudet skrider frem.

Tokenet er for tiden $0,032.

CartelFis pitch – å konvertere ledig meme-myntkapital til avkastningsgenererende eiendeler – skiller seg ut i et overfylt marked.

Dette forhåndssalget gir en mulighet til å komme tidlig inn i det som blir beskrevet som det “første DeFi-prosjektet som gjør memer til pengeskrivere.”

Investorer som er interessert i å delta kan få tilgang til ytterligere detaljer direkte gjennom nettstedet til CartelFi.