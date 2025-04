Bør du investere i PepeX når AI-tokens øker?

AI-relaterte tokens økte kraftig, med AI Companions steg over 40 % til $0,2120, det høyeste nivået siden 30. mars og 70 % over denne månedens laveste nivå.

Artificial Superintelligence Alliance utvidet sitt rally for en fjerde uke på rad, og klatret til $0,5730.

Render (RNDR) steg til $4,32, mens Worldcoin la til 7 % og Tars AI hoppet rundt 60 %.

Den totale markedsverdien for AI-tokens sporet av CoinGecko økte med 5,6 % de siste 24 timene til 22,20 milliarder dollar.

Gevinsten fulgte en CoinGecko-rapport som fremhever AI som en av kryptomarkedets mest aktive sektorer.

Et annet AI-relatert prosjekt som har vært på radaren til investorer er PepeX, en neste generasjons meme-mynt-lanseringsplass som tar sikte på å fikse vedvarende problemer med rettferdighet, sikkerhet og åpenhet i meme-myntområdet.

Den økende interessen for AI-tokens

Kunstig intelligens-tokens og memecoins dominerte kryptomarkedsnarrativer i første kvartal 2025, og utgjorde 62,8 % av investorinteressen, ifølge CoinGeckos siste kvartalsrapport.

AI-tokens ledet med en andel på 35,7 %, og overgikk memecoins, som hadde 27,1 %.

Blant de 20 beste narrativene som ble sporet i løpet av kvartalet, var seks kategorier memecoins, mens fem var relatert til AI.

“Det virker som om vi ennå ikke har sett en ny fortelling dukke opp, og vi følger fortsatt trender fra tidligere kvartaler,” bemerket CoinGecko-grunnlegger og COO Bobby Ong i et innlegg fra 17. april på X. “Jeg antar at vi alle er lei av at de samme gamle trendene gjentar seg.”

Hvorfor PepeX er tokenet å se på

PepeX posisjonerer seg som en bemerkelsesverdig aktør i meme coin launchpad-området, og tilbyr et mer strukturert og sikkert rammeverk sammenlignet med eksisterende plattformer.

Ettersom plattformer som Pump.fun står overfor gransking for å muliggjøre dårlig utformede, utnyttelsesutsatte tokens, foreslår PepeX en infrastruktur som tar sikte på å forbedre tilsyn og prosjektintegritet.

I kjernen av plattformen er Moonshot Engine, et AI-drevet verktøy som automatiserer token-oppretting samtidig som det adresserer vanlige ineffektiviteter i meme-myntlanseringer.

Plattformen utnytter også AI-kampanjeroboter for å øke prosjektets synlighet på tvers av sosiale medier – en viktig fordel i et marked drevet av hype.

Spesielt håndhever PepeX et tak på 5 % på tokenbeholdning for prosjektskapere og en obligatorisk lanseringsavgift på $500, tiltak som er ment å avskrekke opportunistiske prosjekter og prosjekter i ond tro.

Ved å introdusere disse kontrollene, søker PepeX å bringe en grad av rettferdighet, ansvarlighet og investorbeskyttelse til et område som ofte mangler i begge, med sikte på å etablere seg som et langsiktig, troverdig startpunktalternativ.

Forhåndssalget er sterkt

PepeXs forhåndssalg tar fart, med over 1,4 millioner dollar samlet inn ettersom investoretterspørselen bygger seg opp etter et mer pålitelig, strukturert alternativ til de kaotiske og ofte utnyttelsesutsatte meme-myntlanseringsrampene som dominerer markedet.

Prosjektets tokenomics reflekterer fokus på nytte og langsiktig bærekraft.

Av det totale tilbudet er 45 % allokert til forhåndssalg, 10 % til utvikling, 10 % til likviditet, 15 % til markedsføring, ytterligere 15 % til innsats og belønninger, og 5 % reservert til treasury-funksjoner.

I stedet for å jage hype, posisjonerer PepeX seg med en sikkerhet-først-tilnærming rettet mot å løse vedvarende problemer som teppetrekk, duplikatprosjekter og ugjennomsiktig praksis.

Dens vektlegging av høyere standarder for prosjektkvalitet, åpenhet og investorbeskyttelse markerer den som en potensiell langsiktig konkurrent i et marked som blir stadig mer frustrert over lanseringer med lav innsats og høy risiko.

Interesserte investorer kan besøke PepeX -nettstedet for mer informasjon.