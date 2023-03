Te 6 krypto presale oferuje najlepsze krypto monety do zainwestowania w 2023 r.

Krypto presales mogą oferować jedne z najlepszych krypto monet do inwestowania ze względu na ich wysoki potencjał zwrotu. Wiele obiecujących nowych projektów uruchamia swój token poprzez te wydarzenia, dając wczesnym użytkownikom wyjątkową szansę na osiągnięcie znacznych zwrotów z tych inwestycji.

Oto 6 najlepszych krypto monet do zainwestowania, które są obecnie na etapie presale:

Metacade (MCADE)

EstateX (ESX)

Artyfact (ARTY)

MetaBlaze (MBLZ)

Fancythattoken (FANCY)

Minero (RIO)

1. Metacade (MCADE)

Metacade oferuje obecnie jedną z najlepszych krypto presale i krypto tokenów, w które można zainwestować. Projekt ten będzie pierwszą arkadą kierowaną przez społeczność i ma on na celu dostarczenie największej kolekcji gier arkadowych online, jakie można znaleźć w dowolnym miejscu na blockchainie.

Salon gier Metaverse może być teraz jedną z najlepszych krypto monet do zainwestowania, ponieważ każda oferowana przez niego gra powinna mieć zintegrowane nagrody finansowe dla swoich graczy. Podczas gdy większość gier blockchain oferuje tylko jedno doświadczenie w grach, Metacade zaoferuje graczom coraz to większy ich wybór.

Krypto presale MCADE przyciągnęła $8m inwestycji w ciągu zaledwie 14 tygodni, co czyni ją jedną z najgorętszych krypto presales w Web3. Kluczowym powodem, dla którego MCADE jest obecnie jedną z najlepszych krypto monet do zainwestowania, jest to, że oferuje on ogromne możliwości zarabiania, które wykraczają poza sekcję jego platformy dotyczącą samych gier.

Metacade będzie również nagradzać użytkowników za ich wkład w społeczność, który może obejmować recenzje gier, udostępnianie wersji alfa i interakcje z innymi. Nagradzając twórców treści dochodem w krypto, Metacade może pomóc zwiększyć ogólny poziom dzielenia się wiedzą w przestrzeni gier blockchain.

Ponadto Metacade tworzy nowe miejsca pracy dla użytkowników Web3. Mechanika Work2Earn połączy osoby poszukujące kariery z pracą w blockchain w niektórych najlepszych nowych krypto start-upach. Każda oferta pracy w Metacade jest płatna i może świetnie wyglądać w CV entuzjastów kryptowalut. Dzięki tak wielu ekscytującym funkcjom Metacade jest bez wątpienia jedną z najlepszych krypto presale, które można obecnie kupić.

2. EstateX (ESX)

EstateX to rewolucyjny projekt blockchain, który może zmienić całą branżę nieruchomości, czyniąc ją bardziej dostępną dla użytkowników na całym świecie. Ta ułamkowa metoda inwestowania pozwala każdemu na zakup części rzeczywistych budynków, przy czym każdy notowany udział w nieruchomości może być kupowany i sprzedawany z zyskiem.

Krypto presale ESX to niezwykle atrakcyjna okazja inwestycyjna, która może potencjalnie przynieść znaczne zyski w nadchodzących latach. EstateX nie tylko łączy tradycyjne inwestycje w nieruchomości z najnowocześniejszą technologią, ale jego unikalną wartością jest zdolność do wyrównywania dostępu do nieruchomości.

EstateX jest obecnie jedną z najlepszych krypto monet do zainwestowania i jest idealnym wyborem dla każdego, kto chce wypróbować tokenizowany handel nieruchomościami. Posiada on wszelkie zadatki na to, aby napędzać postęp w handlu online i nie powinien być pomijany przez tych, którzy chcą dodać trochę różnorodności do swoich portfeli dzięki świetnemu projektowi DeFi.

3. Artyfact (ARTY)

Artyfact przesuwa granice gier dzięki swojemu ambitnemu połączeniu oszałamiającej grafiki, wciągającej rozgrywki i rewolucyjnych funkcji krypto GameFi. Jest to jeden z pierwszych projektów na blockchainie, który oferuje grafikę o jakości gier AAA i wciągające wirtualne światy dzięki niskim opłatom transakcyjnym na Binance Smart Chain i możliwościom graficznym Unreal Engine 5.

Gracze na całym świecie są już zachwyceni premierą wersji demo Artyfact, która ujrzała światło dzienne na początku tego miesiąca i nie mogą się już doczekać eksploracji tego świata Web3. Dzięki unikalnym możliwościom platformy i długoterminowym zwrotom nie jest zdziwieniem fakt, iż Artyfact zajmuje 8. miejsce w rankingu GameFi top 10 krypto pod względem presale, co czyni go idealną okazją inwestycyjną.

4. MetaBlaze (MBLZ)

MetaBlaze zajmuje piąte miejsce, jeśli chodzi o najlepsze krypto presales w 2023 roku. Oferuje on doskonałą okazję dla początkujących inwestorów ze względu na szerokie, wciągające doświadczenie GameFi i swój imponujący długoterminowy potencjał. Nie tylko hipnotyzuje tam fotorealistyczna grafika, ale dzięki technologii blockchain gracze mogą nawet również posiadać swoje kolekcje NFT.

Akcja tej gry toczy się w Galaxia Blue — cyfrowym wszechświecie z mnóstwem tajemnic czekających na odkrycie, podczas poznawania historii i rozwijania swojej postaci. Jest on domem dla wielu wrogów, z którymi można walczyć o nagrody finansowe online – stanowi to zachętę, która dodatkowo zwiększa jego wartość jako jednej z najlepszych obecnie krypto presales.

Aby jeszcze bardziej osłodzić swoją ofertę, MetaBlaze wprowadza kilka kolekcji NFT (w tym MetaGoblin, MetaDwarf, MetaElf, MetaOrc i MetaGnome), które oferują wyjątkową użyteczność w grze. Tokeny MBLZ będą napędzać zarówno nagrody, jak i działania handlowe na zintegrowanym rynku platformy. MetaBlaze to z pewnością krypto presale o wysokim potencjale i jedna z najlepszych krypto monet, w które można obecnie zainwestować.

5. Fancythattoken (FANCY)

Fancythattoken to nowy token wprowadzany przez I Fancy That Brand. Posłuży on do przetwarzania transakcji na platformie poprzez specjalnie zaprojektowany portfel i giełdę kryptowalut.

Wraz z wydaniem tokena FANCY pojawi się także kilka nowych usług blockchain, które pomogą zapewnić ich posiadaczom optymalne wrażenia użytkownika na nowej platformie. Ponieważ użytkownicy chcą kupować produkty nieruchomościowe z szerokiej oferty I Fancy That’s, krypto portfel i zintegrowana giełda zapewnią im płynną obsługę, umożliwiając każdemu dokonywanie transakcji przy użyciu zdecentralizowanych technologii.

Oprócz tego I Fancy That zaoferuje kartę debetową Visa. Tokeny FNCY można więc wydawać w sklepach na całym świecie, ponieważ użytkownicy mogą doładować swoją kartę debetową i wydawać kryptowalutę natychmiastowo i dodatkowo przy bardzo niskich opłatach.

6. Minero (RIO)

Minero to ekscytujący dodatek do rynku krypto GameFi, zajmujący drugie miejsce w pierwszej dziesiątce. Jego unikalne funkcje przyciągają graczy możliwością zarabiania tokenów RIOZ poprzez udział w działaniach GameFi, takich jak kupowanie Miner NFT, wynajmowanie magazynów i płacenie za energię i inne media.

Aby odnieść sukces, gracze muszą wygenerować maksymalną szybkość, co wymaga strategicznego zarządzania zasobami. Ponadto Minero działa jako prawdziwa platforma wydobywcza, na której użytkownicy mogą wydobywać tokeny RIOZ za nagrody krypto GameFi, umożliwiające im reinwestowanie zarobionych tokenów w aktywa w grze, co jednocześnie daje inwestorom możliwość obstawiania pasywnego dochodu.

Na razie tokeny RIOZ są dostępne tylko na etapie presale, ale z czasem zostaną one wymienione na giełdach; jednakże użytkownicy mogą je kupić bezpośrednio ze strony internetowej Minero.

Krypto presale Metacade: Jedna z najlepszych krypto monet do zainwestowania w 2023 r.

Metacade ma ogromny potencjał przyszłego wzrostu, a eksperci przewidują nawet 300-krotny wzrost w nadchodzących latach. Dzieje się tak głównie dlatego, że wydaje się on nabierać wystarczającego rozpędu, aby rywalizować nawet z największymi platformami GameFi w Web3, dzięki swoim unikalnym cechom jako platformy i możliwościom, jakie oferuje swoim użytkownikom.

Token MCADE wystartował po zaledwie 0,008 $ za token i już wzrósł do $0,0155. Krypto presale jest wydarzeniem typu „kto pierwszy, ten lepszy”, więc pamiętaj, aby rozważyć kupno MCADE wcześniej niż później, a już na pewno przed jego gwałtownym wzrostem cen!



