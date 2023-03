Kanada jest powszechnie szanowana i podziwiana jako naród, i nie bez powodu. Jest to demokracja parlamentarna, w której wszystkie główne partie sprzyjają stabilności politycznej i gospodarczej. “Prawdziwa północ, silna i wolna” może się również poszczycić prestiżowymi uniwersytetami, ogromnym naturalnym pięknem, systemem opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych, różnorodnością kulturową, dwoma językami urzędowymi oraz reputacją w zakresie utrzymania pokoju i dyplomacji.

Czynniki te przyczyniły się do globalnej reputacji Kanady jako bezpiecznej przystani dla inwestorów, ponieważ naród ten jest wspierany przez stabilny system finansowy, który promuje innowacje. W rezultacie Kanada zyskała status światowej potęgi gospodarczej.

Innymi słowy, Kanada to znacznie więcej niż syrop klonowy i hokej. Bez obaw, ta lista kanadyjskich statystyk ekonomicznych jedynie krótko wspomina o obu.

Chociaż gospodarka Kanady pozostaje odporna w większości od 2020 roku, pojawiają się niepokojące oznaki, które odzwierciedlają te z wielu innych krajów. Obawy budzą w szczególności inflacja i rynek mieszkaniowy.

Poniżej znajdziesz wiele kanadyjskich statystyk ekonomicznych, z których dumny jest każdy obywatel.

Fakty i statystyki dotyczące Kanady – wybór redaktora

57,5% populacji Kanady posiada wyższe wykształcenie.

Kanada jest domem dla trzecich co do wielkości rezerw ropy naftowej na świecie.

Giełda w Toronto zajmuje 12. miejsce pod względem wielkości na świecie.

Dolar kanadyjski jest 7. najczęściej wymienianą walutą na świecie.

Hokej to branża warta 11 miliardów dolarów.

Statystyki i fakty dotyczące gospodarki Kanady za rok 2023

1. Kanada jest ósmą co do wielkości gospodarką świata

Kanada jest ósmą co do wielkości gospodarką świata na podstawie szacunków nominalnego PKB na poziomie 2,24 bln USD (MFW) i 1,98 bln USD (Bank Światowy). Jednak po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej Kanada spada w rankingu do piętnastej co do wielkości gospodarki.

2. Kanadyjski Program Wyrównania przewiduje przekazanie 94,6 miliardów dolarów z Ottawy bezpośrednio do prowincji

W ramach kanadyjskiego programu wyrównawczego rząd federalny przekaże prowincjom i terytoriom 94,6 mld dolarów w latach 2023-2024. Celem Programu Wyrównawczego jest zniwelowanie różnic fiskalnych wśród “biedniejszych” prowincji i zapewnienie dodatkowego dopływu gotówki, aby wspomóc aktywność gospodarczą i wzrost.

3. Kanada ma najwyższy odsetek ludności z wyższym wykształceniem spośród wszystkich krajów G7

Kanada ma najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym z wyższym wykształceniem spośród wszystkich krajów G7, wynoszący 57,5%. Ta przewaga edukacyjna okazała się szczególnie korzystna w pierwszych dniach pandemii, kiedy praca zdalna stała się normą, a osoby wykształcone lepiej radziły sobie z wyzwaniami ekonomicznymi.

Oto interesujący fakt z kanadyjskiej gospodarki: wykształceni pracownicy chwalili się wyższymi wskaźnikami zatrudnienia i zarobkami w 2021 roku w porównaniu z 2016 rokiem.

4. Sektor usług stanowi około 70% gospodarki Kanady

Gospodarka Kanady jest napędzana głównie przez sektor usług, który odpowiada za 70,5% PKB kraju. Ponadto sektor ten zapewnia około czterech na pięć miejsc pracy w Kanadzie.

5. Kanada posiada trzecie co do wielkości rezerwy ropy naftowej na świecie

W Kanadzie znajduje się około 9,7% całkowitych światowych rezerw ropy naftowej, co odpowiada około 168 miliardom baryłek ropy. To czyni Kanadę trzecim co do wielkości krajem bogatym w ropę na świecie, po Arabii Saudyjskiej (297 miliardów baryłek) i Wenezueli (303 miliardy baryłek).

6. 75% całego eksportu jest kierowane do Stanów Zjednoczonych

Łączna wartość towarów eksportowanych z Kanady wzrosła o 22,1% w stosunku do poziomu z 2020 roku, osiągając poziom 777,1 mld USD, z czego 75% było przeznaczone do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Kanada czerpie korzyści z dzielenia najdłuższej na świecie niebronionej granicy z największą gospodarką świata.

7. Toronto Stock Exchange (TSX) jest 12. największą giełdą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej

Na dzień 16 lutego 2023 roku miała całkowitą kapitalizację rynkową w wysokości około 3,4 bln CAD (2,76 bln USD), co czyni ją 12. największą giełdą na świecie. Ranking TSX jest bliski awansu do pierwszej dziesiątki, którą obecnie zajmuje saudyjska giełda papierów wartościowych (Tadawul) z kapitalizacją rynkową na poziomie 2,86 biliona dolarów.

8. Indeks TSX zachowywał się mniej więcej na poziomie Dow w 2022 roku

W 2022 roku indeks S&P/TSX Composite odnotował spadek o 8,5%, co jest porównywalne ze spadkiem indeksu Dow Jones o 8,88%. Jednak wyniki TSX były wyraźnie lepsze niż 19,4% spadek indeksu S&P 500 i 33% spadek obserwowany w indeksie Nasdaq.

9. Dolar kanadyjski spadł po raz pierwszy od 2018 roku

Dolar kanadyjski (CAD/USD) odnotował 6,8% spadek wartości w stosunku do dolara amerykańskiego w 2022 roku i obecnie jest wyceniany na około 0,74 USD. To pierwszy roczny spadek od 2018 roku. Spadek ten był jednak korzystny dla Kanadyjczyków, którzy inwestowali w amerykańskie aktywa.

10. Dolar kanadyjski jest 7. najczęściej wymienianą walutą na świecie

Dolar kanadyjski jest siódmą najczęściej wymienianą walutą na świecie. Od kwietnia 2022 roku dolar kanadyjski stanowił 6,2% całkowitego wolumenu, co oznacza wzrost z 5,0% w kwietniu 2019 roku.

11. Bank centralny Kanady podniósł stopy procentowe o 1700% w 2022 roku

Bank centralny Kanady, Bank of Canada, dokonał siedmiu podwyżek stóp procentowych w 2022 roku, dzięki czemu jego podstawowa stopa procentowa wzrosła z 0,25% w marcu 2022 roku do 4,5% w styczniu 2023 roku. To najbardziej agresywny rok podwyżek w historii. Możesz przeczytać dodatkowe informacje Invezz na temat podwyżek stóp procentowych banku centralnego Kanady, klikając ten link.

12. Inflacja w Kanadzie jest jedną z najgorszych wśród krajów rozwiniętych

Po wyłączeniu Rosji, Brazylii, Argentyny i Turcji, inflacja w Kanadzie była jedną z najwyższych w grupie krajów rozwiniętych i wschodzących G20 w 2022 roku. W rzeczywistości, inflacja Kanady osiągnęła szczytowy poziom 8,1% w miesiącach letnich, co czyni ją trzecią najwyższą stopą inflacji w G20. Stopa inflacji tego kraju zakończyła 2022 r. na poziomie 6,8%, co jest najwyższą wartością od 40 lat.

13. Gospodarka Kanady zajmuje 14. miejsce pod względem wolności na świecie.

Kanada zajmuje 14. miejsce wśród najbardziej wolnych gospodarek na świecie – wynika z raportu Fraser Institute “Economic Freedom of the World”. Indeks bierze pod uwagę m.in. takie czynniki jak wielkość rządu, wolność handlu międzynarodowego i przepisy.

14. Kanada jest członkiem G7, G20 i OECD

Kanada jest członkiem Grupy Siedmiu (G7) krajów uprzemysłowionych, Grupy Dwudziestu (G20) największych gospodarek oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Miejsce przy stole oznacza, że Kanada ma platformę do obrony swoich interesów gospodarczych i priorytetów, takich jak wolny handel i zrównoważenie środowiskowe.

15. Kanada podpisała 15 umów o wolnym handlu

Kanada podpisała 15 umów o wolnym handlu z 51 krajami, z których najbardziej godnym uwagi jest umowa Kanada-Stany Zjednoczone-Meksyk (CUSMA), która zastąpiła Północnoamerykańską umowę o wolnym handlu (NAFTA). Te umowy o wolnym handlu obejmują łącznie 1,5 miliarda konsumentów.

16. Kanada doświadczyła sześciu recesji od zakończenia II wojny światowej

Kanada jest światową potęgą gospodarczą, ale nie jest odporna na spadki. W najnowszej historii Kanada doświadczyła sześciu recesji. Należą do nich recesja z 1957 roku, recesja z lat 1981-1982, recesja z lat 1990-1991, recesja z 2001 roku, Wielka recesja z lat 2008-2009 i recesja związana z COVID-19 z 2020 roku.

17. Kanada jest domem dla 4,4 miliona firm

Według Statistics Canada Kanada była domem dla 1,336,336 firm pracodawców i 3,021,567 firm niebędących pracodawcami, z których każda wygenerowała przychód w wysokości co najmniej 30,000 USD na koniec 2022 roku

18. Szara strefa w Kanadzie jest szacowana na 2,7% całkowitego PKB

W 2021 roku szara strefa w Kanadzie została wyceniona na 68,5 mld USD, co stanowi około 2,7% PKB kraju. Głównym motorem tego wzrostu był 18% wzrost podziemnej działalności gospodarczej związanej z inwestycjami w obiekty mieszkalne.

19. Średnia stawka godzinowa w Kanadzie wzrosła w 2022 roku o 4%.

W 2022 roku średnia stawka godzinowa w Kanadzie wzrosła o 4% z 30,67 USD do 31,96 USD. Sektor użyteczności publicznej miał najwyższą średnią godzinową stawkę płacy wynoszącą 47,86 USD, podczas gdy sektor zakwaterowania i usług gastronomicznych miał najniższą stawkę wynoszącą 18,50 USD za godzinę.

20. 15% Kanadyjczyków zarabia ponad 100,000 dolarów rocznie

Średni dochód gospodarstwa domowego w Kanadzie wynosi nieco ponad 75,000 USD rocznie, przy czym 15% populacji zarabia ponad 100,000 USD rocznie. Aby zostać uznanym za jednego z 1% najlepiej zarabiających, pracownik musiałby zarabiać co najmniej 512,000 USD rocznie.

21. Średni koszt mieszkania spadł o 18% w styczniu 2023 roku

Od stycznia 2023 roku średnia cena domu w Kanadzie spadła o 18% rok do roku do 612,204 USD. Transakcje na rynku nieruchomości również spadły o 58% rok do roku do zaledwie 20,931, co spowodowało, że sprzedaż domów osiągnęła nowy 14-letni najniższy poziom na początku roku.

22. Przystępność cenowa mieszkań w Kanadzie osiągnęła najniższy poziom od lat 80-tych

Według National Bank of Canada typowy dom w Kanadzie wymaga 67,3% wynagrodzenia pracownika na obsługę zadłużenia. Przybliżone obliczenia Invezz, które obejmują podatki miejskie, energię elektryczną i inne koszty, przedstawiają bardziej niepokojące statystyki rynku mieszkaniowego.

23. Kanada odpowiada za prawie 75% światowej produkcji syropu klonowego

Żaden artykuł o kanadyjskich statystykach nie zawiera obowiązkowej wzmianki o ich cennym skarbie: syropie klonowym. Kanada jest największym na świecie producentem syropu klonowego, odpowiadając za około 71% światowej produkcji. W 2020 roku kanadyjscy producenci syropu klonowego wyprodukowali rekordowe 13,2 miliona galonów (49,7 miliona litrów) syropu. Ciekawostka: około 3000 ton syropu klonowego o wartości około 19 milionów dolarów zostało skradzionych w 2011 i 2012 roku w ramach największego napadu w historii Kanady.

24. Hokej to branża warta 11 miliardów dolarów

Co jest bardziej kanadyjskiego niż syrop klonowy? Hokej. Według badania z 2015 roku hokej to branża o wartości 11 miliardów dolarów, która odgrywa ważną rolę w małych społecznościach. Badanie pokazuje, że ponad 1 miliard dolarów przychodów z turystyki trafia do miast i miasteczek o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100,000.

Podsumowanie

Pomimo pewnych wyzwań w ostatnich latach, kanadyjska gospodarka wykazała się odpornością i nadal się rozwija. Wysiłki rządu mające na celu promowanie innowacji, inwestycji i handlu przyczyniły się do tego wzrostu, jak również wysoko wykwalifikowana siła robocza i różnorodność branż.

W miarę posuwania się naprzód interesujące będzie obserwowanie, jak kanadyjska gospodarka nadal się rozwija i dostosowuje do zmieniających się warunków globalnych. Niemniej jednak, dzięki solidnym fundamentom i zaangażowaniu w zrównoważony wzrost, Kanada jest dobrze przygotowana do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom i możliwościom, które ją czekają.

Jeśli uważasz, że któreś z powyższych statystyk są przydatne i chcesz je przytoczyć w swojej pracy, prosimy o podanie źródła, którym jest Invezz.com/pl.