WIDEO: GameFi – co poszło nie tak i co przyniesie przyszłość?

Mówiono, że blockchain i gry to para stworzona w niebie. Jedynym problemem jest to, że w ciągu ostatniego roku para ta stała się wyjątkowo nieprzyjemna. Upadek modelu play-to-earn i wyparcie kapitału z całej przestrzeni kryptowalut szczególnie mocno uderzyło w GameFi.

W tym tygodniu w podcaście przeprowadziłem wywiad z Russellem Bennettem, dyrektorem generalnym Metacade, aby porozmawiać o stanie branży gier blockchain. Metacade chce być częścią drugiej fali projektów gamingowych, które, jak twierdzi Russell, muszą uczyć się na błędach pierwszej fali.

Rozmawialiśmy o tym, co dokładnie doprowadziło do tego, że tak wiele projektów opartych na modelu play-to-earn upadło w ostatnim roku. Russell twierdzi, że model ten był fundamentalnie wadliwy i nie potrafił się dostosować do zmian w środowisku kryptowalut.

Oczywiście nie można było uniknąć tematu rynku niedźwiedzia jako całości, jak to zazwyczaj bywa. Zapytałem Russella o to, jak wygląda uruchamianie projektu podczas tej kryptowalutowej zimy i o różnice, jakie zauważa w porównaniu z zeszłym rokiem.

Rozmawialiśmy o tym, jak bardzo ucierpiała reputacja branży i czy może ona wrócić na właściwe tory. Omówiliśmy skandale z zeszłego roku (nie musimy wymieniać nazwisk) i ich wpływ na gry.

Zapytałem też Russella o tokeny natywne i o to, czy rozważa rozpoczęcie działalności bez nich – każdy, kto śledzi moją pracę, wie, że często jestem sceptyczny co do konieczności ich stosowania!

Poruszyliśmy temat tego, jak to jest być przedsiębiorcą w tej przestrzeni i jak bardzo onieśmielające jest obecne środowisko. Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest trudne w najlepszych czasach, ale ostatnie otoczenie makro wywróciło światową gospodarkę do góry nogami. Jeśli dodać do tego zmienność kryptowalut, pomnożoną przez dziesięć, to jest o czym mówić.

Wspomnieliśmy również o regulacjach. Czy jest to kwestia do rozważenia dla zdecentralizowanych projektów startujących w przestrzeni, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w USA (żegnaj BUSD)?

To był rok pełen wzlotów i upadków dla wszystkich kryptowalut, ale nie bardziej niż dla tych działających w branży gier. Podsumowując, była to szeroko zakrojona dyskusja dotycząca wszystkich obszarów rodzącego się sektora kryptowalut, jakim jest GameFi, a także rozmowa o szerszym rynku kryptowalut i przyszłym kierunku rozwoju całej branży.