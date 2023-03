Metacade wyprzedał dotychczas wszystkie fazy swojej presale – ta gorąca krypto presale nie potrwa długo

Inwestorzy szukający kolejnej gorącej kryptowaluty z pewnością powinni zainteresować się nową platformą gier online Metacade, która generuje ogromny rozmach podczas swojej krypto presale. Natywny token MCADE tej platformy już teraz przyciąga tysiące inwestorów, którzy chcą dołączyć do tego zupełnie nowego projektu, wyglądającego na gotowego do wywarcia znaczącego wpływu na cały sektor GameFi w ciągu najbliższych kilku lat.

Metacade obecnie bardzo szybko wyprzedaje swoje tokeny w 5 fazie presale. Ta gorąca krypto presale z pewnością wkrótce wyprzeda cały zasób tokenów jeszcze przed uruchomieniem na giełdach.

Metacade to jedna z najbardziej imponujących krypto presale, w które można teraz zainwestować

Krypto presale może z łatwością stać się jedną z najlepszych okazji inwestycyjnych w świecie krypto, a nowe projekty często oferują duży potencjał, aby stać się liderami w swoim sektorze rynkowym po bardzo niskich cenach początkowych. Chociaż takie możliwości są rzadkie, to kiedy już się pojawiają, szybko zyskują na popularności, ponieważ inwestorzy chcą zdobyć jak najwięcej tokenów, aby zmaksymalizować swoje przyszłe zyski.

Wczesne postępy Metacade podczas jego presale sprawiły, że była to jedna z tych rzadkich okazji, dzięki której udało się zebrać $8,3m w ciągu zaledwie 14 tygodni od uruchomienia. Przydział monet MCADE przekazanych dla 5 etapu nadal szybko się wyprzedaje, a podekscytowanie wśród inwestorów ciągle rośnie, podczas gdy starają się oni zgarnąć dla siebie jak najwięcej w tej gorącej krypto presale.

Ogromna gama internetowych gier arkadowych Metacade, wraz z niezrównanymi możliwościami grania, aby zarobić (P2E) sprawia, że wydaje się on gotowy, aby pomóc napędzać rewolucję GameFi, który według prognoz ma się ogromnie rozwinąć w ciągu najbliższych kilku lat. Ponieważ Crypto.com twierdzi, że do 2025 roku będzie on 10 razy większy niż tradycyjne gry, niezwykle ekscytujące i innowacyjne plany na rozwój Metacade zapewnią wczesnym inwestorom doskonałą okazję do zyskania ogromnych zwrotów, ponieważ sam MCADE zdaje sobie sprawę z ogromu tego potencjału.

Czy MCADE może osiągnąć 5 dolarów w 2025 roku?

Metacade ma na celu zaoferowanie wiodącej na rynku gamy funkcji dla fanów GameFi i Web3. Moneta MCADE zostanie uruchomiona na zdecentralizowanych i scentralizowanych giełdach, przybliżając ten projekt do świadomości zupełnie nowej publiczności i odpowiednio podnosząc jego cenę.

Niektórzy analitycy rozważający ekscytujący plan projektu Metacade i prawdopodobne złagodzenie niedźwiedzich warunków na rynku w 2023 r. przewidują, że w 2023 r. 1 USD jest dla niego realnie osiągalny, a jego cena będzie nadal rosła w 2024 r. i później. Wraz z powrotem do oczekiwanej hossy w ciągu najbliższych kilku lat, MCADE może osiągnąć imponujące ceny.

W tym przypadku prognozy MCADE na poziomie 5 USD wyglądają jak realistyczny cel. Niektórzy nieco bardziej optymistyczni eksperci poszli nawet dalej, szacując 7 USD jako potencjalnie możliwe do osiągnięcia dla niego do końca 2025 roku. Ponieważ Metacade pokazuje długoterminowy potencjał, którego brakuje wielu innym projektom GameFi, jasne jest, dlaczego krypto presale MCADE jest postrzegana jako tak gorąca okazja w 2023 r.

Czym jest Metacade?

Metacade buduje najbardziej rozbudowaną bibliotekę gier arkadowych P2E online w metaverse. Łącząc klasyczne tytuły arkadowe z przeszłości z najlepszymi najnowocześniejszymi grami opartymi na Web3 i blockchainie, wygląda na to, że Metacade całkowicie zdominuje rynek GameFi w nadchodzących latach dzięki swojej niesamowitej mieszance zintegrowanej mechaniki zarabiania i uzależniającej rozgrywki.

Plany Metacade wykraczają poza zwykłe hostowanie tytułów P2E. Platformie tej zależy na zbudowaniu ogromnej społeczności podobnie myślących entuzjastów gier i fanów kryptowalut, z których każdy współpracuje z innymi w celu odkrywania i dzielenia się najlepszą wiedzą, wskazówkami i wersjami alfa. Zaangażowanie Metacade w swoją społeczność wykracza poza zapewnianie jedynie mechaniki P2E, ponieważ użytkownicy, którzy publikują treści społecznościowe, otrzymują nagrody w krypto za każdym razem, gdy wnoszą jakiś wkład.

Jak działa MCADE?

MCADE to paliwo, które napędza Metacade, wspierając wszelkie działania na całej platformie. Od zapewnienia źródła nagród po ponowne zainwestowanie w platformę poprzez jeden z ich wielu innowacyjnych programów, takich jak Metagrants lub Compete2Earn, MCADE jest generowany z kilku wewnętrznych i zewnętrznych źródeł.

Wewnętrzna społeczność wnosi swój wkład poprzez obstawianie tokenów za pośrednictwem programu Compete2Earn, umożliwiając członkom udział w turniejach online i losowaniach nagród oraz doświadczanie gier typu pay-to-play. W międzyczasie zewnętrzne fundusze będą generowane przez reklamy, wydawanie zewnętrznych gier arkadowych i ogłoszenia o pracę w Web3 na tablicy ogłoszeń w centrum.

Metacade: Napędza innowację GameFi

Spośród wszystkich atrakcyjnych funkcji, które przyciągają inwestorów do tej platformy, z pewnością wyróżnia się jej pionierski program Metagrants. Ta zaprojektowana w celu promowania tworzenia nowych gier P2E wyłącznie dla Metacade inicjatywa ma na celu wyniesienie całego sektora GameFi na nowy poziom.

Deweloperzy są proszeni o składanie swoich propozycji w celu otrzymania funduszy na pomoc w projektowaniu i tworzeniu nowych gier. Każde zgłoszenie jest łączone i prezentowane społeczności MCADE, która następnie głosuje na swoich faworytów. Ci, którzy zdobędą najwięcej głosów, otrzymają dofinansowanie i mogą rozpocząć produkcję swoich pomysłów. Program ten zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2023 r., a pierwszy tytuł ma trafić na platformę już w pierwszym kwartale 2024 r.

Ponieważ Metacade będzie wyprzedzać swoich konkurentów dzięki regularnemu wypuszczaniu najlepszych nowych gier Web3, szerszy sektor GameFi będzie odnosił korzyści, ponieważ firmy Web3 uzyskają dostęp do najzdolniejszych nowych talentów z imponującym doświadczeniem programistycznym w swoich CV.

MCADE: Sprawdź teraz tę gorącą krypto presale, aby uniknąć rozczarowania

Etap 5 krypto presale MCADE szybko się wyprzedaje, co oznacza, że inwestorom kończy się czas na zdobycie monet MCADE po najniższej cenie $0,0155. Wraz ze wzrostem cen na horyzoncie dzięki ekscytującym planom na rozwój tej platformy, ta gorąca krypto presale stanowi rzadką okazję dla inwestorów, aby dołączyć do nowego projektu, zanim trafi on na giełdy publiczne!

Możesz wziąć udział w pre-sale Metacade tutaj.