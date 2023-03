Metacade (MCADE), platforma społecznościowa typu play-to-earn, nie zwalnia tempa. W pierwszych pięciu etapach przedsprzedaży arkada GameFi zebrała imponującą kwotę 9,3 miliona dolarów.

Począwszy od zaledwie 0,008 USD, cena MCADE wzrosła do 0,017 USD w obecnym szóstym etapie przedsprzedaży. W końcowej fazie przedsprzedaży oczekuje się, że cena wyniesie 0,020 USD, przygotowując go do notowań na głównych giełdach. Jeśli chcesz dołączyć do przedsprzedaży, możesz to zrobić tutaj.

Czy Metacade osiągnie cenę 1 USD do 2024 roku?

Trudno jest przewidzieć prawdopodobną cenę MCADE na początku 2024 roku. Jednak przy rosnącym popycie na token cena 1 USD jest osiągalna, choć może to być zbyt ambitne założenie.

Już teraz oczekuje się, że cena tokena zakończy się w przedsprzedaży na poziomie 0,020 USD. Gdy token trafi na główne giełdy, cena MCADE teoretycznie wzrośnie, ponieważ będzie miała kontakt z większą bazą inwestorów.

Co trzeba zrobić, aby osiągnąć cenę 1 USD? Matematyka stojąca za takim ruchem sugeruje, że cena MCADE musi wzrosnąć o 4,900%. Czy jest to realistyczne? Być może lepszym pytaniem jest to, czego można się spodziewać, opierając się na podobnych tokenach, które przyciągnęły inwestorów podczas procesu przedsprzedaży i z czasem nabrały rozpędu.

W przypadku innych tokenów, które odniosły sukces w przedsprzedaży, widzieliśmy procentowe zwroty na poziomie 1000% – 2000%. W związku z tym cena MCADE wynosząca 0,50 USD do końca 2023 roku jest bardziej realistyczna, a w ciągu najbliższych lat może osiągnąć poziom 1 USD.

Metacade jest nieporównywalne z większością platform i już teraz generuje bezprecedensowy popyt. Projekt został opracowany na podstawie zachęcającej białej księgi. Na przykład, dokument ten wyjaśnia strategie generowania przychodów dla społeczności Metacade i inwestorów. W dokumencie znajduje się również jasna mapa drogowa, jak projekt zostanie zrealizowany, co pozwoli inwestorom na realizację projektu.

Projekt zyskał uznanie zarówno wśród ekspertów branżowych, jak i spekulantów, co pozwoliło zespołowi przeprowadzić udaną przedsprzedaż. Inwestorzy otrzymują wiele możliwości zarobku i nagród, co sprawia, że jest to jedna z najbardziej pożądanych platform GameFi w historii.

Czym jest Metacade i jak działa?

Metacade to przełomowa platforma Play-to-Earn (P2E), która umożliwia użytkownikom granie w gry zręcznościowe i otrzymywanie nagród. Nagrody są przyznawane w formie tokenów kryptowalutowych, które gracze mogą wypłacić lub wykorzystać na platformie.

Metacade działa podobnie jak inne platformy P2E. Jako gracz zbierasz nagrody w postaci tokenów kryptowalutowych za sukcesy w grach i konkursach. W przypadku Metacade, MCADE jest natywnym tokenem, który zasila ekosystem.

Metacade ma jednak inne ekscytujące sposoby zdobywania nagród przez graczy, takie jak Create2Earn, Compete2Earn i Work2Earn. Członkowie społeczności Metacade mogą również stakować natywny token i brać udział w regularnych losowaniach cen, aby zwiększyć swoje zarobki.

Prognoza cenowa Metacade

Bez wątpienia nie widzieliśmy jeszcze najlepszych momentów w GameFi, ponieważ silny wzrost w 2021 roku spotkał się z przedłużającym się rynkiem niedźwiedzia w 2022 i na początku 2023 roku. W 2023 roku rynek znów wykazuje entuzjazm i oczekuje się, że GameFi będzie dominować, a platformy takie jak Metacade będą wiodły prym.

Mimo zawirowań na rynku perspektywy dla rynku GameFi są pozytywne. Oczekuje się, że potencjalne ożywienie kryptowalut w 2023 roku zwiększy GameFi i odblokuje prognozowaną roczną stopę wzrostu na poziomie 20,4% w ciągu najbliższych sześciu lat. Ogólnie szacuje się, że do 2028 roku wartość branży wzrośnie do 2,8 miliarda dolarów.

Jednakże oczekuje się, że w sektorze GameFi zwyciężą projekty oferujące jakość ponad ilość. MCADE oferuje obie te cechy, co sprawia, że inwestorzy mogą być podekscytowani jego przyszłością.

Z perspektywy fundamentalnej MCADE ma niesamowitą ofertę na rynku. Oprócz ogromnych zysków platformy, inwestorów przyciągają jej projekty skoncentrowane na inwestorach. Tak jest w przypadku inicjatywy Megagrants, która będzie źródłem finansowania dla twórców gier tworzących projekty na platformie.

Biorąc pod uwagę powyższe, MCADE może wzrosnąć do i powyżej 1 USD, choć jest to prawdopodobne w dłuższej perspektywie. Bardziej realna jest krótkoterminowa i średnioterminowa prognoza ceny na poziomie co najmniej 10x, gdy token wejdzie na główne giełdy. Jak dotąd, pierwsi inwestorzy uzyskali ponad 100% zysku w trakcie procesu przedsprzedaży, co sprawia, że 10-krotny zwrot jest bardzo realny w ciągu kilku miesięcy w przyszłości.

Czy warto teraz zainwestować w token MCADE?

Przy obecnej cenie 0,017 USD zakup MCADE jest atrakcyjny. Oczekuje się, że do czasu zakończenia etapu przedsprzedaży token zwróci się o około 17,6%.

Z historii wynika, że popularne tokeny osiągają nowe szczyty, gdy są notowane na giełdach. W związku z tym może to być właściwy moment, aby zainwestować w MCADE, zanim jego cena gwałtownie wzrośnie. Jednak oprócz potencjalnego zysku ze spekulacji, MCADE posiada innowacyjny przypadek użycia w świecie rzeczywistym, który sprawia, że jest to inwestycja na całe życie.