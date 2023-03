12 najlepszych kryptowalut, które można obstawić w 2023 roku, aby uzyskać solidne zyski

Staking krypto może być wysoce opłacalną długoterminową strategią inwestycyjną. Dostępnych jest wiele różnych opcji, które pomagają użytkownikom zmaksymalizować swoje zyski i zarobić pasywny dochód, w tym wszystkie łańcuchy bloków typu proof-of-stake i różne zdecentralizowane aplikacje (dApps).

Oto niektóre z najlepszych krypto do stakingu w 2023 roku, aby zdobyć pasywne nagrody:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Co to jest Metacade?

Metacade to wszechstronna platforma GameFi, która oferuje swoim użytkownikom szeroki wybór gier w stylu arkadowym. Wszystkie gry na tej platformie mają zintegrowane nagrody finansowe, ponieważ Metacade to niekończące się doświadczenie “graj, aby zarobić”, które łączy zabawną rozgrywkę z nagrodami finansowymi.

Salon gier Metaverse oferuje wiele różnych metod zarabiania na kryptowalutach. Work2Earn łączy użytkowników z ofertami pracy w całej przestrzeni krypto, Compete2Earn nagradza graczy krypto za udział w turniejach eGamingowych w arkadzie Metaverse, a Create2Earn nagradza użytkowników za ich wkład w społeczność.

W gry w arkadzie Metaverse można grać zarówno swobodnie, jak i rywalizując z innymi, co daje nieskończone możliwości zdobywania nagród za tokeny MCADE. Użytkownicy mogą obstawiać MCADE bezpośrednio na stronie, co generuje automatyczny zwrot i pomaga zmaksymalizować potencjał nagród.

Powody, dla których warto obstawić MCADE

MCADE to obiecująca nowa platforma GameFi, która niedawno uruchomiła swoją udaną presale. Wydarzenie to znajduje się teraz już na końcowym etapie, dając wczesnym uczestnikom wyjątkową okazję do zaangażowania się w projekt krypto o wysokim potencjale w początkowej fazie jego rozwoju.

Staking kryptowalut przynosi także pasywny zysk oprócz samego zwrotu z inwestycji, co może sprawić, że obstawianie MCADE będzie jedną z najbardziej lukratywnych możliwości w Web3 dzięki ogromnemu potencjałowi zwrotu z jego obecnego poziomu cen.

Cena MCADE w końcowej fazie jego presale wynosi $0.020. W tym momencie dostępna jest ograniczona liczba tokenów, zanim MCADE zostanie wydany na giełdach aktywów cyfrowych, co czyni jego presale idealną okazją do zakupu z myślą o osiągnięciu znacznych zwrotów z inwestycji.

2. AltSignals (ASI)

Co to jest AltSignals?

AltSignals to odnosząca duże sukcesy internetowa platforma transakcyjna, która swoimi usługami wsparła już 50 000 użytkowników od czasu jej pierwszego uruchomienia w 2017 r. Zastrzeżony wskaźnik projektu, AltAlgo™, konsekwentnie generował sygnały transakcyjne z ponad 70% dokładnością od jego pierwszego uruchomienia, ponieważ AltSignals pomaga inwestorom ze wszystkimi poziomami doświadczenia, aby mogli poruszać się po rynkach krypto.

Platforma ta rozszerza teraz swój zestaw narzędzi handlowych o sztuczną inteligencję, aby uzyskać jeszcze większą dokładność. Nowy zestaw narzędzi o nazwie ActualizeAI, zapewni krypto inwestorom wyjątkową przewagę podczas handlu na rynku, ponieważ jest on w stanie przewidzieć przyszłe działania cenowe poprzez analizę ogromnych ilości danych rynkowych.

Posiadacze tokenów ASI uzyskają dostęp do ActualizeAI i będą mogli dołączyć do AI Members Club, który zapewnia dostęp do ekskluzywnych turniejów handlowych i możliwości inwestycyjnych na wczesnym etapie. ASI można również obstawić bezpośrednio na platformie, aby uzyskać pasywny dochód, co pomaga zmaksymalizować możliwy zwrot z inwestycji w czasie.

Powody, dla których warto obstawić ASI

ASI to ekscytujący nowy token krypto, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie handlują na rynkach krypto. Połączenie sztucznej inteligencji i blockchaina ma duży potencjał na przyszłość, co oznacza, że AltSignals jest dobrze przygotowany do przyszłego sukcesu.

Token ASI posiada tokenomikę deflacyjną i szeroką użyteczność na platformie. Staking tego tokena pomaga generować pasywny dochód, a także zapewnia dostęp do narzędzi handlowych zasilanych sztuczną inteligencją, które z czasem mogą generować znaczny poziom aktywności.

3. Ethereum (ETH)

Co to jest Ethereum?

Ethereum (ETH) to zdecentralizowany blockchain o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowany w celu umożliwienia tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Ethereum był pierwszym kompletnym łańcuchem bloków Turinga, ponieważ programiści mogą programować tam niestandardowe inteligentne kontrakty w celu automatycznego wykonywania transakcji.

Ethereum używa maszyny wirtualnej Ethereum (EVM) do tworzenia i wdrażania inteligentnych kontraktów, które wykorzystują język programowania Solidity. Umożliwia to programistom tworzenie niestandardowych aplikacji i zasobów cyfrowych, w tym tokenów wymienialnych i niewymienialnych (NFT).

W swej istocie Ethereum to sieć rozproszonych komputerów. Sieć ta niedawno przeszła na mechanizm konsensusu typu proof-of-stake, w którym każdy może zostać węzłem walidacyjnym, poprzez staking 32 ETH. Pomaga to wspierać infrastrukturę sieciową, ponieważ polega ona na niezależnych dostawcach mocy obliczeniowej do przetwarzania danych transakcji.

Użytkownicy posiadający mniej niż 32 ETH mogą delegować swoje tokeny do wybranych walidatorów. W ten sposób wszyscy, którzy obstawiają swoje tokeny, otrzymują pasywne nagrody z sieci. Najlepsze nagrody za obstawianie są generowane podczas procesu walidacji, w którym opłaty za gaz są przyznawane walidatorowi, który prowadzi następny blok transakcji.

Powody, dla których warto obstawić ETH

Ethereum jest jednym z najlepszych krypto do obstawiania w 2023 r., ponieważ jego niedawna migracja do proof-of-stake sprawiła, że sieć ta stała się o wiele bardziej wydajna. Jako druga kryptowaluta co do wielkości pod względem kapitalizacji rynkowej, Ethereum jest teraz zabezpieczony na przyszłość i może obsługiwać ogromne ilości transakcji bez uszczerbku dla wydajności lub bezpieczeństwa.

Nagrody uzyskane dzięki obstawianiu krypto wahają się tu od 7 do 14 procent. Sam proces stakingu jest stosunkowo prosty – każdy może obstawiać monety lub tokeny ETH, podłączając swój portfel krypto do popularnych pul, takich jak Lido. Wszyscy delegujący otrzymują nagrody za obstawianie proporcjonalne do ich udziału w pulach stakingowych i nie ma tu minimalnej kwoty potrzebnej do delegowania.

4. Cardano (ADA)

Co to jest Cardano?

Cardano to blockchain typu proof-of-stake, który opiera się na swoim natywnym tokenie, ADA, w celu zabezpieczenia swojej sieci. Jest to projekt typu open source, do którego każdy może dołączyć; istnieją jednak znaczne bariery, aby zostać pełnoprawnym walidatorem. W celu uzyskania tańszej alternatywy użytkownicy mogą delegować dowolną ilość ADA, aby stać się węzłem delegującym i zacząć zdobywać nagrody ADA.

Cardano zaprojektowano jako szybką, tanią alternatywę dla innych łańcuchów bloków. Jest to jedna z pierwszych sieci, która spopularyzowała mechanizmy konsensusu oparte na proof-of-stake, ponieważ większość wcześniejszych łańcuchów bloków wykorzystywała odmiany protokołu proof-of-work (PoW) Bitcoina. Kilka takich przykładów to Dogecoin, Litecoin i Ethereum przed „The Merge”, które mają zmniejszoną przepustowość w porównaniu z alternatywami typu proof-of-stake.

Mechanizm konsensusu typu proof-of-stake pozwala na lepszą skalowalność i szybsze potwierdzanie bloków. Ponieważ nie opiera się on na drogim sprzęcie ani znacznych kosztach energii podczas procesu wydobywania kryptowalut, protokoły PoS są tańsze w eksploatacji i to bez narażania bezpieczeństwa. Protokół ten jest bezpieczny dzięki wbudowanemu zniechęceniu finansowemu, w którym złośliwe lub wadliwe węzły tracą swoje tokeny.

Proces stakingu krypto w Cardano jest prosty i pozwala każdemu generować pasywny dochód. Wszyscy posiadacze jego tokenów są uprawnieni do obstawiania monet, co można zrobić poprzez delegowanie ADA. Roczny procentowy zysk ze stakingu kryptowalut ADA wynosi około 4,5%, co czyni go jednym z najlepszych projektów krypto do stakingu w Web3.

Powody, dla których warto obstawić ADA

Cardano ma ambitne plany zostania liderem w branży inteligentnych kontraktów. Uruchamia on aktualizację skalowalności warstwy 2 o nazwie Hydra, która zwiększy przepustowość łańcucha bloków do 1 miliona transakcji na sekundę (TPS). Podczas gdy jego rzeczywista przepustowość będzie niższa, zwiększona pojemność łańcucha bloków sprawi, że będzie to jedna z najlepiej działających sieci w Web3.

Cardano jest jedną z najlepszych oryginalnych kryptowalut do stakingu, a jego zdolność do obsługi aplikacji dApps czyni go atrakcyjną opcją zarówno dla programistów, jak i użytkowników. Wszystkie postawione aktywa są oprocentowane dzięki protokołowi Cardano proof-of-stake, co sprawia, że jest to świetna opcja do zarabiania pasywnego dochodu dla inwestorów krypto.

5. Solana (SOL)

Co to jest Solana?

Solana (SOL) to wysokowydajna platforma blockchain zaprojektowana z myślą o skalowalności. Blockchain ten wykorzystuje unikalny protokół konsensusu, który łączy dowód stawki (PoS) z dowodem historii (PoH). Pozwala to łańcuchowi blokowemu przetwarzać dużą liczbę transakcji z niemalże natychmiastowym zatiwerdzeniem bloku.

dApps na Solanie zbudowane są przy użyciu Rust, co pozwala na bardziej złożone aplikacje w porównaniu z Solidity. Sieć ta jest zatem wysoce bezpieczną infrastrukturą, która może obsługiwać niestandardowe aplikacje na skalę podobną do sieci scentralizowanych. dApps są szybkie i tanie w użyciu, a głównym celem Solany jest umożliwienie dystrybucji aplikacji DeFi i zasobów cyfrowych w skali globalnej.

Udowodniono, że technologia Solany obsługuje do 50 000 transakcji na sekundę w sieci głównej, co czyni ją jednym z najszybszych dostępnych obecnie łańcuchów bloków. Posiadacze monet mogą je łatwo obstawiać i weryfikować transakcje za pośrednictwem portfeli kompatybilnych z Solaną, takich jak Phantom. Ten konkretny portfel krypto jest popularny, ale inne portfele także obsługujące staking SOL to Sollet i Solflare.

Powody, dla których warto obstawić SOL

Solana wspiera tworzenie innych zasobów cyfrowych dzięki funkcjonalności inteligentnych kontraktów. Doprowadziło to do stale rosnącej liczby tokenów, dApps i użytkowników tego blockchaina, z których każdy korzysta z jego natychmiastowych transakcji. Wszystkie opłaty transakcyjne w tej sieci krypto są uiszczane w tokenach SOL, które są następnie wykorzystywane do generowania pasywnego dochodu dla walidatorów i delegatorów.

Solana jest obecnie jedną z najlepszych platform do stakingu, ponieważ oczekuje się, że sieć ta znacznie rozwinie się w nadchodzących latach. Powinno to przynieść więcej nagród dla obstawiających, którzy weryfikują transakcje ze względu na większy ruch na platformie. Solana jest bez wątpienia jedną z najlepszych kryptowalut do obstawiania w 2023 roku.

6. Algorand (ALGO)

Co to jest Algorand?

Algorand to zdecentralizowany rejestr publiczny oparty na technologii blockchain. Został on zaprojektowany, aby zapewnić masom własność zasobów cyfrowych poprzez rozwiązanie trylematu blockchain, według którego rozproszona sieć komputerowa zazwyczaj musi poświęcić bezpieczeństwo, skalowalność lub decentralizację, aby działać.

Protokół Pure Proof-of-Stake (PPoS) firmy Algorand umożliwia blockchainowi spełnienie wszystkich trzech wymagań trylematu blockchain bez utraty wydajności. Jest to wysoce skalowalna sieć, która obsługuje staking i może pochwalić się emisjami poniżej zera podczas procesu walidacji.

Natywną kryptowalutą Algorand jest ALGO, który służy do uiszczania opłat transakcyjnych w sieci. Posiadacze ALGO mogą wykorzystywać swoje aktywa krypto do udziału w decyzjach dotyczących sieci, ponieważ Algorand jest zarządzany przez zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO).

Powody, dla których warto obstawić ALGO

Każdy może zdobyć nagrody za obstawianie, delegując co najmniej 1 ALGO do blokowania walidatorów. Algorand ma niskie bariery wejścia, ponieważ 1 ALGO jest obecnie wart zaledwie 0,21 USD. Jako blockchain bez uprawnień, jego użytkownicy mogą szybko, łatwo i tanio przyczyniać się do tworzenia pul stakingowych.

Udział w pulach stakingowych to nie jedyna korzyść. ALGO jest obecnie jedną z najlepszych kryptowalut do stakingu, ponieważ posiada on ogromny potencjał wzrostowy. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych protokołów blockchain, ponieważ jest on bezpieczny, skalowalny, zdecentralizowany, energooszczędny, a także może wspierać rozwój zdecentralizowanych aplikacji.

7. Polkadot (DOT)

Co to jest Polkadot?

Polkadot, czyli DOT, to platforma wielołańcuchowa, zbudowana w celu umożliwienia interoperacyjności i skalowalności między innymi łańcuchami bloków. Łączy on ze sobą izolowane sieci blockchain, dzięki czemu jego transakcje mogą się swobodnie i bezproblemowo między nimi poruszać, tworząc większy „internet łańcuchów bloków”.

Jako protokół blockchain warstwy 0, Polkadot działa jako rozwiązanie międzyłańcuchowe, które można zintegrować z warstwami 1 kompatybilnymi z EVM, takimi jak Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain i inne. Protokół ten opiera się na stakingu, umożliwiając posiadaczom DOT zarabianie pasywnego dochodu poprzez zabezpieczanie jego sieci.

Każdy może zdobyć nagrody za staking krypto za pośrednictwem Polkadot, dostarczając co najmniej 1 DOT do puli nominacyjnych. Alternatywnie, jego użytkownicy potrzebują co najmniej 292,96 DOT, aby stać się pełnym węzłem nominacyjnym. Obstawianie tokenów w Polkadot to prosty proces, który może pomóc zmaksymalizować zarobki użytkowników z krypto w miarę upływu czasu.

Powody, dla których warto obstawić DOT

Polkadot to jedna z 20 najlepszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i jedna z najlepszych krypto do obstawiania. Pożyczki krypto z Polkadot nie tylko pomagają zabezpieczyć sieć i zweryfikować transakcje, ale DOT jest również jedną z monet o najwyższych nagrodach za obstawianie kryptowalut.

Obstawianie monet DOT może okazać się znaczącą okazją inwestycyjną, ponieważ nominatorzy i pule nominacyjne mogą co roku zarobić 14 procent zwrotu ze swojej początkowej inwestycji. Zdobywanie nagród za pomocą Polkadot jest zatem prostym procesem, a inwestorzy mogą maksymalizować swoje długoterminowe zyski, blokując tokeny w depozycie przez określony czas.

8. Quint (QUINT)

Co to jest Quint?

Quint to zdecentralizowana aplikacja, której celem jest wypełnienie luki między blockchainem a światem rzeczywistym. Jej założycielami są doświadczeni przedsiębiorcy, którzy stworzyli centralną platformę, na której użytkownicy mogą obstawiać tokeny QUINT, aby zdobywać pasywne nagrody, w tym NFT i doświadczeń z życia wziętych.

Jego użytkownicy mogą dołączyć do Luxury Raffle Pools, aby zdobyć różnorodne nagrody, w tym Bored Ape Yacht Club NFT i diamentowe zegarki. Projekt ten przenosi koncepcję pasywnego zarabiania na wyższy poziom, umożliwiając wszystkim graczom QUINT bezprecedensowe nagrody, gdy zabezpieczają oni platformę za pomocą obstawionych monet.

RRSO na Quint może być również automatycznie składane, co pomaga użytkownikom zmaksymalizować zwrot z tych tokenów. Proces ten polega na wycofywaniu nagród w postaci tokenów i ponownym stawianiu ich na platformie, co pomaga generować wyższy procentowy zysk w czasie.

Powody, dla których warto obstawić QUINT

QUINT to popularna platforma do obstawiania kryptowalut, która oferuje swoim użytkownikom unikalny zestaw nagród. Projekt ten został uruchomiony w 2022 roku i od tego czasu pozostaje obiecującą opcją dla każdego, kto szuka najlepszych kryptowalut do obstawiania w celu uzyskania nagród w postaci tokenów DeFi.

9. Avalanche (AVAX)

Co to jest Avalanche (AVAX)

Avalanche to zaawansowana sieć blockchain, która jest w stanie przetwarzać transakcje finansowe z dużą prędkością. Nowatorski protokół wdrożony przez Avalanche jest jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań krypto w Web3, a jednocześnie oferuje on kompatybilność z dApp i niskie opłaty sieciowe.

Avalanche obsługuje EVM, co oznacza, że każdą dApp utworzoną w ekosystemie Ethereum można wdrożyć w Avalanche przy minimalnych zmianach w jej kodzie źródłowym. Avalanche to innowacyjna technologia i jeden z najczęściej używanych blockchainów na świecie.

Jego użytkownicy mogą obstawiać krypto na Avalanche w celu weryfikacji transakcji. Może to pomóc użytkownikom zmaksymalizować zwrot z ich portfela krypto, ponieważ natywny token tej sieci, AVAX, zapewnia spore zwroty ze stakingu krypto.

Aby stać się węzłem walidacyjnym w Avalanche, użytkownicy muszą postawić 2000 tokenów AVAX, czyli około 33 000 $ w pieniądzach fiducjarnych lub monetach USD, takich jak Tether. W przypadku użytkowników, którzy nie mają tyle wymaganych środków, Avalanche obsługuje delegowane stakowanie krypto z minimum 25 AVAX.

Avalanche jest także domem dla pełnego zestawu aplikacji DeFi dzięki możliwości obsługi inteligentnych kontraktów. Platformy takie jak Trader Joe i Yield Yak są popularnymi metodami obstawiania innych aktywów cyfrowych z ekosystemu Avalanche, umożliwiając użytkownikom pasywne gromadzenie zysków i maksymalizację zysków.

Powody, dla których warto obstawić AVAX

Avalanche to wiodący protokół blockchain, który może generować znaczące długoterminowe zwroty z inwestycji. Łącząc zwrot z inwestycji w wartości fiducjarnej z pasywnym zwrotem w AVAX, użytkownicy mogą generować dochód z tej samej liczby zasobów krypto.

Pozwalając użytkownikom krypto na obstawianie kryptowalut na wiele różnych sposobów, Avalanche jest z pewnością jedną z najbardziej wszechstronnych platform do stakingu krypto. AVAX można kupić na najlepszych giełdach krypto, a jego użytkownicy mogą wymieniać go na szeroką gamę innych aktywów stakingowych za pomocą zdecentralizowanych giełd krypto, takich jak Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

Co to jest Tezos?

Tezos (XTZ) to zdecentralizowana sieć blockchain zaprojektowana do obsługi inteligentnych kontraktów i dApps. Wyróżnia się on na tle innych łańcuchów blokowych ze względu na cechę „samopoprawiania się”, która pozwala mu dostosowywać się do zmian w protokole bez konieczności „forkowania”, w przeciwieństwie do większość innych łańcuchów bloków. Niektóre godne uwagi forki blockchain to Bitcoin Cash, Ethereum Classic i Ethereum PoW.

Obstawianie monet na Tezos pomaga weryfikować transakcje dzięki jego protokołowi proof-of-stake. Jego natywny token, XTZ, jest używany do różnych działań w blockchainie, a wszystkie koszty transakcyjne są wypłacane użytkownikom za ich pracę związaną z obstawianiem krypto.

Tokenów XTZ można również używać do głosowania nad aktualizacjami protokołu Tezos i uiszczania opłat za integracje dApp. Tezos to innowacyjny protokół blockchain, który jest dobrze znany w przestrzeni krypto, ponieważ oferuje on wiele takich samych funkcji jak sieci alternatywne, zapewniając jednocześnie szybkie i tanie transakcje.

Obstawianie monet na Tezos jest znane jako „Pieczenie”. Użytkownicy mogą „Samodzielnie upiec” lub delegować. Samodzielne pieczenie wymaga 8000 tokenów XTZ w obecnej cenie 1,10 USD, co czyni go tańszym niż porównywalne sieci, takie jak Ethereum i Avalanche. Użytkownicy mogą również delegować XTZ piekarzom w dowolnej kwotę, co czyni go łatwo dostępną metodą zarabiania pasywnego dochodu.

Powody, dla których warto obstawić XTZ

XTZ znajduje się na liście 100 najlepszych kryptowalut pod względem ich kapitalizacji rynkowej i prawdopodobnie jego wartość jeszcze bardziej wzrośnie w nadchodzących latach. Oferuje on prosty w użyciu proces delegowania, aby zminimalizować bariery wejścia i zmaksymalizować decentralizację sieci, co czyni go jednym z najlepszych krypto do obstawiania w 2023 roku.

11. Polygon (MATIC)

Co to jest Polygon?

Polygon (MATIC) to sieć warstwy 2, która ułatwia tworzenie skalowalnych, zdecentralizowanych aplikacji (dApps) dla ekosystemu Ethereum. Projekt ten zapewnia infrastrukturę do tworzenia wysokowydajnych aplikacji, które charakteryzują się imponującym stopniem skalowalności, a jednocześnie korzystają z tego samego poziomu bezpieczeństwa, co warstwa 1 Ethereum.

Sieć ta jest obecnie największym rozwiązaniem do skalowania warstwy 2 dla Ethereum i zainspirowała kilka nowszych warstw 2, takich jak Arbitrum i Optimism. Obstawianie monet na Polygonie jest niezwykle proste, ponieważ użytkownicy mogą odwiedzić główną witrynę Polygon i automatycznie zacząć zdobywać pasywne nagrody, podłączając swój krypto portfel.

Użytkownicy mogą wnosić wkład do puli walidatorów za pomocą zaledwie 1 MATIC, który obecnie kosztuje około 1,20 USD. Obstawianie monet zapewnia automatyczny dostęp do nagród tokenowych MATIC, które są wypłacane po potwierdzeniu nowych bloków transakcji. Sprawiając, że proces stakingu krypto jest tani, MATIC zapewnia całkowitą decentralizację i minimalne bariery wejścia dla posiadaczy tokenów.

Powody, dla których warto obstawić MATIC

Polygon to wiodące rozwiązanie blockchain, które może pomóc w zwiększeniu skalowalności Ethereum – największego ekosystemu dApps w Web3. Polygon SDK umożliwia programistom szybkie i wydajne przenoszenie istniejących już dApps zgodnych z EVM, co czyni go niezwykle przydatną technologią, która może obsługiwać wiele łańcuchów bloków.

Obstawianie MATIC jest tanie i proste oraz także może generować ponad 10 procent rocznego zysku. Sprawia to, iż jest to jedna z najlepszych monet do stakingu w Web3 dla uzyskania pasywnego dochodu, ponieważ użytkownicy mogą zacząć zarabiać już od obstawienia zaledwie 1 monety MATIC.

12. Cosmos (ATOM)

Co to jest Cosmos?

Cosmos (ATOM) został zaprojektowany w celu wypełnienia luki między różnymi łańcuchami bloków, ułatwiając programistom tworzenie projektów w sieci, jak i zwiększając ich wydajność. Cosmos może być używany przez ponad 100 niezależnych łańcuchów bloków, co czyni go jednym z najcenniejszych rozwiązań technicznych w zakresie interoperacyjności łańcucha bloków.

Cosmos zapewnia również narzędzia pomagające programistom w tworzeniu aplikacji wielołańcuchowych, ponieważ protokół ten umożliwia bezproblemową komunikację między różnymi sieciami. Tokeny mogą być wysyłane przez różne łańcuchy obsługiwane przez Cosmos, o ile sieć ta jest połączona z używaną aplikacją dApp.

ATOM działa jako zachęta do utrzymania wydajności i niezawodności w sieci Cosmos, ponieważ użytkownicy mogą zdobywać pasywne nagrody, umieszczając swoje tokeny w określonym łańcuchu. ATOM można obstawiać zarówno za pośrednictwem hot walletów, takich jak Metamask, jak i cold walletów, takich jak Ledger, aby zarobić nawet do 10 procent rocznej stopy procentowej (APY).

Powody, dla których warto obstawić ATOM

ATOM jest jedną z najlepszych monet do obstawiania w Web3 dzięki wysokiemu RRSO. Blockchain ten jest również integralnym rozwiązaniem dla interoperacyjności blockchain, która jest uważana za kluczową barierę dla globalnej adopcji. Ponieważ Cosmos jest w stanie wysyłać tokeny przez różne sieci bez narażania bezpieczeństwa, token ATOM może okazać się bardzo lukratywną inwestycją.

Obstawiając ATOM, użytkownicy mogą zmaksymalizować swój długoterminowy zwrot z inwestycji. To wszystko sprawia, że jest to jedna z najlepszych kryptowalut oferujących nagrody za obstawianie, ponieważ 10-procentowy pasywny zwrot może pomóc zwielokrotnić zysk, jeśli wartość fiducjarna tokena z czasem wzrośnie.

Jakie są korzyści ze stakingu aktywów krypto?

Jedną z głównych korzyści z obstawiania aktywów krypto są automatyczne nagrody finansowe. Nagrody otrzymane za obstawianie można zdobyć jako dodatek do zwrotu z inwestycji, co sprawia, że jest to wysoce opłacalny wybór dla długoterminowych inwestorów krypto.

Stakerzy często uzyskują prawa głosu w projektach zarządzanych przez DAO. Obstawianie monet reprezentuje sytuację „skóry w grze”, w której finanse posiadaczy tokenów są bezpośrednio wykorzystywane do wspierania platformy, w którą zainwestowali. Sprawia to, że proces stakowania kryptowalut jest kluczowym aspektem osiągnięcia decentralizacji.

Jakie ryzyko wiąże się ze stakingiem krypto?

Jednym z głównych zagrożeń związanych z obstawianiem tokenów w blockchainie typu proof-of-stake jest proces cięcia. Protokoły Proof-of-stake są zabezpieczone dzięki ich wrodzonemu czynnikowi zapobiegającemu nadużyciom, więc każdy złośliwy lub wadliwy węzeł może trwale utracić dostęp do swojej stawki.

W przypadku obstawiania tokenów w niestandardowych aplikacjach głównymi zagrożeniami jest wypłacalność i bezpieczeństwo. Jeśli platforma zostanie zhakowana, postawione tokeny mogą zostać utracone. Jeśli projekt stanie się niewypłacalny lub token straci większość swojej wartości, to tokeny postawione przez użytkowników mogą również stracić większość swojej wartości.

Gdzie mogę obstawiać kryptowaluty?

Istnieje wiele metod stakingu obsługiwanych przez różne rodzaje platform blockchain. Niektóre przykłady obejmują:

Scentralizowane giełdy, takie jak Binance lub Crypto.com

Konfigurację węzła walidatora ze specjalistycznym sprzętem

Dołączanie do zdecentralizowanych pul stakingowych, takich jak Lido dla Ethereum

W jakie krypto najlepiej teraz inwestować?

Jednym z najlepszych tokenów do stakingu do kupienia w tej chwili jest Metacade. Projekt ten właśnie zaczął nabierać rozpędu przed publicznym wprowadzeniem tokena, co ma spowodować znaczną akcję cenową nowego tokena MCADE.

Metacade różni się od innych platform GameFi, ponieważ oferuje on szeroki wybór różnych doświadczeń w jednym miejscu. Zapewnia również ogromne możliwości zarabiania na krypto, pasywny dochód dla swoich udziałowców oraz prawa głosu dla posiadaczy tokenów MCADE.

Powiązane krypto FAQ

Która kryptowaluta jest najlepsza do stakingu?

Istnieje wiele różnych form stakingu krypto, w tym sprawdzanie poprawności, delegowanie i wydobywanie zysków. Tokeny można również obstawiać bezpośrednio na platformach takich jak AltSignals, Metacade, które są bardzo dobrymi metodami generowania pasywnych przychodów.

Czy możesz stracić krypto, obstawiając monety?

Tak, z procesem stakingu wiąże się pewne ryzyko. Większość użytkowników ma ograniczone ryzyko związane z walidacją i delegacją, o ile węzeł walidatora pozostaje stabilny, a dostawca uczciwy.

Istnieje większe ryzyko związane ze stakowaniem powierniczym, ponieważ proces ten opiera się na scentralizowanej stronie trzeciej zamiast na inteligentnych kontraktach. Niektóre poważne awarie obejmują FTX, Celsius Network i BlockFi w ostatnich miesiącach, gdyż niewypłacalność zarządu spowodowała, że użytkownicy utracili dostęp do swoich funduszy.

Czy staking krypto jest opłacalny?

Staking krypto może być bardzo opłacalny, ponieważ łączy on zwrot z inwestycji z pasywnym zyskiem. Może to zwielokrotnić długoterminowy zwrot z takiej inwestycji.

Czy możesz postawić dowolne krypto?

Wiele monet krypto, które przypisują standard tokena ERC-20, można obstawiać, podczas gdy starsze krypto, takie jak Litecoin, Bitcoin i Dogecoin, nie mogą być obstawiane w ich standardowym formacie.

