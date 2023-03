Ostatnie kilka dni to trudny okres dla inwestorów, ponieważ nie jeden, ale trzy znaczące banki upadły pod presją, co zwiększyło i tak już napięte środowisko inwestycyjne. Inwestorzy muszą teraz radzić sobie z obawą przed kolejnymi bankructwami banków, a także z obawami o inflację i zatrudnienie, pytaniami o to, jak gospodarka zareaguje na potencjalne nowe podwyżki stóp, trwającą wojnę na Ukrainie i wieloma innymi kwestiami.

Jednak w tym samym czasie Bitcoin (BTC/USD) wzrósł o 15% na początku tygodnia i krótko handlował powyżej kluczowego poziomu oporu 25,000 USD we wtorek. Patrząc na okres 7-dniowy, 30-dniowy i 60-dniowy, jasne jest, że inwestorzy obecnie faworyzują nie tylko Bitcoina, ale szerszy rynek kryptowalut, mając powody, by wierzyć, że impet może utrzymać się przez cały rok.

Ten entuzjazm może i powinien przełożyć się na cały sektor kryptowalut, a nawet pozytywnie wpłynąć na projekty przedsprzedażowe, takie jak Metacade.

Inwestorzy “szukają alternatywnych walut”

Wciąż możemy policzyć na jednej ręce liczbę dni od upadku Silicon Valley Bank (NASDAQ: SIVB) i późniejszej paniki, która nie ustąpiła pomimo odbicia cen akcji we wtorek. Ucieczki z banków obserwowane w ostatnich dniach i możliwość wystąpienia kolejnych są kolejnym dowodem na to, że tradycyjne finanse są chwiejne, a inwestorzy nie mają zaufania do prostej koncepcji banku, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i łatwy dostęp do środków klientów.

Nawet znani inwestorzy-miliarderzy, którzy istnieją od dziesięcioleci i doświadczyli każdego rodzaju strachu, są zaniepokojeni. Carl Icahn jest jednym z przykładów inwestorów bijących na alarm. We wtorek w programie CNBC “Closing Bell” powiedział, że “absolutnie mamy poważny problem w naszej gospodarce”, a szalejąca inflacja jest “najgorszą rzeczą, jaką gospodarka może mieć”.

Czy jest to przełomowy moment dla kryptowalut i być może mniejszych startupów, takich jak Metacade?

Nigel Green jest dyrektorem generalnym deVere Group, dużej niezależnej firmy doradztwa finansowego. Powiedział w wypowiedzi uzyskanej przez Invezz, że Bitcoin i kryptowaluty “działają jako aktywa bezpiecznej przystani”, ponieważ Wall Street jest “sparaliżowane przez nieubłagany program podwyżek stóp procentowych”. Dodaje:

Inwestorzy poszukują więc alternatywnych walut, takich jak kryptowaluty. Idąc dalej, będą one w coraz większym stopniu konkurować z tradycyjnymi walutami fiducjarnymi, co pomoże wywołać malejącą dominację wiodących obecnie walut międzynarodowych.

Przedsprzedażowe projekty kryptowalutowe takie jak Metacade są atrakcyjne

Projekty kryptowalutowe typu play-to-earn (P2E) stanowią jedną z wielu dostępnych opcji dla doświadczonych kryptowalut i codziennych inwestorów, aby zdywersyfikować swoje udziały w walutach fiat. Koncepcja jest dość prosta: gry P2E oparte na kryptowalutach umożliwiają graczom zarabianie pieniędzy podczas grania w gry. Ta nisza ma swoją nazwę; nazywa się game-fi.

Game-fi to wyjątkowa oferta oparta na technologii kryptowalutowej, która nie tylko pozwala użytkownikom cieszyć się korzyściami płynącymi z kryptowalut, ale także sprawia, że użytkownicy dobrze się bawią. Jednym z projektów, które przodują w promowaniu Game-fi wśród mas, jest Metacade.

Metacade to kryptowalutowy projekt przedsprzedażowy skupiony na wydobyciu tego, co najlepsze w grach i finansach zbudowanych na blockchainie. Zbudowany jako społeczność Web3, Metacade tworzy środowisko dla graczy i miłośników kryptowalut do współpracy i komunikacji ze sobą. Ponadto platforma ma natywną monetę, $MCADE, która jest powodem dla członków społeczności, aby bardziej się zaangażować i pomóc w rozwoju ekosystemu od wewnątrz.

W środowisku takim jak to wytrącone przez trwający kryzys bankowy, Metacade wyróżnia się jako aktywo, które może utrzymać wagę w portfelu każdego inwestora, nawet jeśli jest on niewielki.

MCADE to dobra okazja do długoterminowego wzrostu

Według strony internetowej Metacade, obecny szósty etap przedsprzedaży jest wyprzedany w około 97%, co pokazuje, że projekt nadal przyciąga nowych inwestorów chcących kupić po wyższej cenie. Obecna cena 0,017 USD stanowi duży skok w stosunku do rundy beta, która przyciągnęła inwestorów przy cenie 0,008 USD.

Po zakończeniu szóstego etapu cena zakupu Metacade ma wzrosnąć o 9%, zanim wzrośnie do 0,02 USD w ostatecznym ósmym etapie, który kończy się pod koniec marca. Fakt, że projekt jest w fazie przedsprzedaży, sugeruje, że każdy kupujący dzisiaj będzie pierwszym, który zgarnie kapitał dzięki oczekiwaniom na znaczny wzrost wartości, gdy Metacade zostanie upowszechniony na godnej uwagi giełdzie kryptowalut.

Więc, co sprawia, że Metacade jest dobrą okazją? Mówiąc wprost, całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich monet game-fi według Coingecko wynosi zaledwie 11 miliardów dolarów. To blednie w porównaniu z tradycyjnym globalnym rynkiem gier, który stanowi 200 miliardów dolarów przychodów. Tak więc rozmiar branży kryptowalutowej game-fi ma mnóstwo miejsca na ekspansję w ciągu lat, gdy projekty kryptowalutowe i blockchain będą zyskiwać na popularności.