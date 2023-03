Charles jest reporterem dla Invezz. Posiada tytuł inżyniera mechatronicznego, ale zaintrygował go fascynujący świat kryptowalut i blockchain. Napisał wiele… czytaj więcej

Przewodniczący tajwańskiej Komisji Nadzoru Finansowego Huang Tien-mu potwierdził, że na Tajwanie wkrótce powstaną specjalne przepisy regulujące przestrzeń kryptowalutową w kraju. Huang potwierdził to ustawodawcom podczas przesłuchania w parlamencie na temat stabilności światowej bankowości. Informacja ta pojawia się w momencie, gdy przedsprzedaż nowej, opartej na blockchainie platformy Metacade weszła w siódmy etap.

Tajwan ma dwa organy nadzoru finansowego: Bank Centralny Republiki Chińskiej i Komisję Nadzoru Finansowego (FSC), a Bloomberg doniósł niedawno, że FSC ma być tym, któremu powierzono regulację kryptowalut w kraju. Niektórzy członkowie tajwańskiego parlamentu rekomendowali nowo utworzone Ministerstwo Spraw Cyfrowych (MODA) jako głównego regulatora kryptowalut. Inni jednak twierdzili, że nowe ministerstwo jest stosunkowo niedoświadczone w porównaniu z FSC.

Specjalne rozporządzenie w sprawie kryptowalut stawia Tajwan w Lidze Narodów, która pracuje nad wprowadzeniem przepisów dotyczących kryptowalut, aby uregulować ten w dużej mierze nieuregulowany przemysł. Regulacja ta ułatwia rozwój istniejących i nowych projektów kryptowalutowych, takich jak Metacade.

Czym jest Metacade i dlaczego stało się tak popularne?

Metacade to nowa platforma metaverse oparta na blockchainie, która ma na celu stać się największą platformą gier arkadowych oferującą najbardziej ekscytujące gry kryptowalutowe P2E. Projekt jest obecnie w drugiej, ostatniej fazie przedsprzedaży swojego natywnego tokena, MCADE.

Zgodnie z białą księgą Metacade, przedsprzedaż ma zakończyć się przed końcem pierwszego kwartału 2023 roku, a biorąc pod uwagę tempo wyprzedaży poszczególnych etapów, całkowite wyprzedanie przedsprzedaży jest tylko kwestią dni. Według danych na stronie Metacade pozostało już tylko 10 dni przedsprzedaży.

W rzeczywistości pozostało do odebrania zaledwie 3,11% wszystkich tokenów MCADE przeznaczonych do przedsprzedaży, co świadczy o tym, że popyt na token jest większy niż podaż. Możesz wziąć udział w przedsprzedaży tutaj.

Token MCADE jest zbudowany na Ethereum, co czyni go tokenem ERC-20, co oznacza, że inwestorzy mogą nabyć token za pośrednictwem taniego, zabezpieczonego blockchaina.

Metacade może być dobrą okazją w obliczu nowych regulacji

Kiedy Chiny, w których niegdyś znajdowała się większość kryptowalut, w tym ponad 50% kryptowalut wydobywanych w kopalniach, wprowadziły restrykcje dotyczące kryptowalut, zmuszając firmy kryptowalutowe do zamknięcia działalności, wiele projektów kryptowalutowych przeniosło się na Tajwan.

Po przejęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego (FSC) uprawnień do regulowania rynku kryptowalut na Tajwanie, kraj ten może wkrótce stać się centrum kryptowalut w Azji, w którym siedzibę ma kilka projektów metaverse, takich jak The Sandbox (Hong Kong), Zepeto (Korea Południowa), Axie Infinity (Singapur) i Enjin (Singapur). Kraj ten prawdopodobnie przyciągnie również nowe, nadchodzące projekty, takie jak Metacade, którego rosnąca popularność wśród inwestorów kryptowalutowych oraz deweloperów i graczy GameFi poszybowała w górę.

Metacade umożliwia deweloperom uzyskanie finansowania dla projektów GameFi

Oprócz zaoferowania inwestorom możliwości inwestycyjnych poprzez token MCADE, Metacade ma również nadchodzący program Metagrants, który ma zostać uruchomiony w trzecim kwartale 2023 roku. Dzięki programowi Metagrants, deweloperzy ze społeczności Metacade będą mogli uzyskać fundusze na wsparcie rozwoju swoich projektów.

Deweloperzy będą składać wnioski do puli inwestorów ze społeczności MCADE, a inwestorzy będą głosować nad tym, które projekty zostaną wsparte.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że Metacade będzie się stale rozwijać, ponieważ twórcy zalewają platformę ekskluzywnymi grami typu play-to-earn (P2E). Platforma ma również na celu przekształcenie się w pełnoprawną zdecentralizowaną organizację (DAO) do czwartego kwartału 2024 roku, aby umożliwić podejście w pełni kierowane przez społeczność.

Tymczasem platforma gier arkadowych nadal zyskuje na popularności, ponieważ jej przedsprzedaż zbliża się do końcowego etapu, po którym token MCADE ma być notowany na zdecentralizowanej giełdzie Uniswap wśród innych giełd kryptowalutowych.