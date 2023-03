Nowe projekty krypto ICO – dlaczego te 15 monet to najlepsze krypto ICO obecnie do kupienia

Nie ma lepszego czasu na zainwestowanie w projekt, który ma osiągnąć wielki sukces, niż jego etap ICO. Każdy inwestor wie, że tak wczesne przystąpienie do udanego projektu praktycznie gwarantuje zmieniające życie zwroty w miarę rozwoju tego projektu i rozpoczęcia efektu FOMO wśród krypto publiczności.

Jakie są najlepsze krypto ICO zapewniające duże zyski w 2023 roku?

Znalezienie ICO z największym prawdopodobieństwem zagwarantowania ogromnych zwrotów może być jednak trudne i polecane jest przejrzenie wszystkich aspektów konfiguracji tego projektu, aby określić jego szanse na osiągnięcie sukcesu.

Na szczęście dla inwestorów istnieje wielu różnych ekspertów ds. krypto, którzy stale przeglądają rynek pod kątem nowych możliwości, dlatego oto niektóre z projektów krypto, które ich zdaniem najprawdopodobniej odnotują ogromny wzrost cen w 2023 r. oraz w nadchodzących latach:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artyfact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – Ma szansę wygrać rewolucję GameFi

Czym jest Metacade?

Metacade to nowy i przełomowy projekt, który prawdopodobnie stanie się sercem rozwijającego się ruchu GameFi. Zespół ten niedawno wydał niezwykle dobrze przyjęty dokument white paper, w którym szczegółowo opisane zostały ambitne plany zespołu Metacade dotyczące zmiany sposobu, w jaki gracze cieszą się tym hobby.

Ponieważ eksperci branży krypto są tak pełni pochwał dla tego raczkującego projektu, nie jest zaskoczeniem, że jego presale odnotowała intensywną aktywność. Sama liczba inwestorów spieszących się, aby zabezpieczyć swoje MCADE po bardzo obniżonych cenach, oznacza, że suma zebranych środków osiągnęła już kwotę $12.7m w ciągu zaledwie 17 tygodni.

Najważniejszym produktem planowanego ekosystemu Metacade jest największa arkada gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), jaka kiedykolwiek powstała. Zakres jej kompilacji zapewni, że Metacade będzie mógł dotrzeć do ogromnej części istniejącej już społeczności graczy, obsługując tym samym wiele różnych typów preferowanych gier.

Rozpiętość ta jest również widoczna w rozbudowanym systemie nagród tego projektu, w ramach którego użytkownicy mogą zarabiać nie tylko za rozgrywkę, ale nawet za inne działania poprawiające wrażenia użytkownika w tym ekosystemie — takie jak udostępnianie wersji alfa lub pisanie recenzji gier.

Całe to przedsięwzięcie wykorzystuje token użytkowy MCADE jako walutę na platformie. Ponieważ baza użytkowników tego projektu nieuchronnie rośnie, to w nadchodzących latach podobnie może być z presją zakupową na token MCADE. Dzięki opcjom obstawiania, które dodatkowo zachęcają do inwestowania w ten token, MCADE kształtuje się jako najlepsza początkowa oferta monety obecnie do kupienia.

2. AltSignals – Najlepsze ICO dla wysokiej jakości sygnałów transakcyjnych

Czym jest AltSignals?

AltSignals prowadzi niesamowite ICO z ustalonym rekordem dostarczania zadziwiających sygnałów transakcyjnych dla swoich 50 000 użytkowników. Wykorzystuje on teraz swoją presale ASI, aby przesuwać granice tego, co jest dla niego możliwe.

AltSignals posiada ugruntowaną już pozycję w dziedzinie sygnałów transakcyjnych, a jego produkt AltAlgo™ otrzymał entuzjastyczne recenzje, jak i odegrał już kluczową rolę w tej platformie, dostarczając ponad 1500 sygnałów z oszałamiającym wynikiem sukcesu na poziomie 64%.

Jego zespół ogłosił właśnie opracowanie ActualizeAI — zestawu funkcji wykorzystującego najnowsze podejścia do uczenia maszynowego, takie jak uczenie się przez wzmacnianie czy przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Wygląda na to, że produkt ten zrewolucjonizuje wszystko, czego użytkownicy mogą oczekiwać od dostawców sygnałów transakcyjnych.

Token ASI będzie kluczem w stronę wczesnego dostępu do doświadczenia ActualizeAI w miarę jego rozwoju. Pozwala on także swoim posiadaczom dołączyć do ekskluzywnego AI Members Club i uzyskać dostęp do niektórych funkcji. Ci posiadacze mogą skorzystać z informacji poufnych na temat kolejnego gorącego nadchodzącego ICO, tokenów użytkowych zalecanych inwestorom i nie tylko.

3. ASTL – Najlepsza początkowa oferta monet do kopania

Czym jest ASTL?

Projekt ASTL pozwala użytkownikom inwestować w proces wydobywania krypto z wykorzystaniem tokenów, wiedząc, że entuzjastom krypto trudno jest rozpocząć ich samodzielne wydobywanie ze względu na wymagane ogromne nakłady kapitałowe. W rzeczywistości większość nowych spółek wydobywczych jest finansowana przez inwestorów venture capital, a kilka z nich posuwa się tak daleko, że przechodzi do etapu pierwszej oferty publicznej.

Pokazuje to, że platforma ASTL odpowiada potrzebom rynku, a inwestorzy mogą dodawać wydobywanie do swojego portfela bez konieczności samodzielnego kupowania drogiego sprzętu. Jego zespół dokładnie zaplanował najbardziej dochodową infrastrukturę wydobywczą. Potencjalni inwestorzy mogą być pewni, że firma decyduje, jak najlepiej prowadzić dochodowe działania w całej swojej infrastrukturze w miarę zmian cen.

4. Brickken – Najlepsza inwestycja w papiery wartościowe

Czym jest Brickken?

Brickken to innowacyjny projekt, który umożliwia użytkownikom tworzenie papierów wartościowych w postaci tokenów, dając tym samym możliwość pozyskiwanie funduszy dla firm poprzez emisję papierów wartościowych na tej platformie w celu ich sprzedaży bezpośrednio użytkownikom lub na rynkach wtórnych.

Jest to fantastyczny przykład tego, jak technologia blockchain może napędzać innowacje biznesowe. Dając użytkownikom możliwość ustawiania podaży tokenów oraz zmiany innych ustawień ich oferty tokenów, platforma ta może umożliwiać im czerpanie korzyści ze wzrostu, który może być efektem zebranych już pieniędzy.

Jest prawdopodobne, że prędzej czy później zobaczymy pierwszą ofertę publiczną od firmy, która zebrała fundusze za pośrednictwem oferty tokenów Web3, a kampania ICO Brickkena to doskonały sposób na zainwestowanie w Web3 jako całość.

5. Moovy – Najlepsze z nadchodzących ICO do drive-to-earn

Czym jest Moovy?

Moovy to ICO dla graczy, które próbuje zbudować ruch wokół nowego modelu gier krypto typu drive-to-earn. Angażując się w uniwersum Moovy, gracze będą mogli zaprojektować i zbudować własny samochód oparty na NFT i wykonywać szereg zadań, aby poruszać się po drzewku talentów tej gry.

Dołącza on do innych projektów kryptowalutowych, starających skupić się na entuzjastach samochodów. Jeśli uda mu się wykorzystać ogromny rynek gier motoryzacyjnych, z czasem sam może osiągnąć silny wzrost cen wraz ze wzrostem jego całkowitej kapitalizacji rynkowej.

Chociaż Moovy pojawia się tylko na kilku listach najlepszych ICO ekspertów, może on nadal przynieść spore zyski, jeśli uda mu się nabrać rozpędu.

6. Dogeliens – Najlepszy zabawny token cyfrowy

Czym jest Dogeliens?

Dogeliens to nowy projekt kryptowaluty monety memowej, który uruchomił swoje ICO w celu pozyskania kapitału i zbudowania swojego skupionego na zabawie wszechświata.

Dogeliens używa cyfrowego tokena DOGET jako podstawowej formy płatności w swoim ekosystemie i ma nadzieję, że z czasem będzie rozbudowywać jego funkcje. Jednym z jego głównych obszarów zainteresowania jest kształcenie tych, którzy są nowicjuszami w świecie krypto oraz zbudowanie platformy oferującej płatne kursy w przyszłości.

Załóżmy, że treść w nim zawarta stanowi wystarczającą ilość informacji i pozwala użytkownikom dowiedzieć się więcej o inteligentnych kontraktach, wirtualnych tokenach, zasobach cyfrowych, kapitalizacji rynkowej i innych istotnych tematach związanych z branżą krypto. W takim przypadku duży popyt mógłby z czasem zwiększyć wartość jego tokena.

7. ALINK AI – Najlepsza początkowa oferta monet dla AI

Czym jest ALINK AI?

ALINK AI wykorzystuje technologię blockchain, aby udostępnić świat uogólnionej sztucznej inteligencji i dołączyć do fali projektów wykorzystujących tokeny do realizacji przypadków użycia opartych na AI. Tokeny inwestorów służą do umożliwienia rynku danych i usług szkoleniowych. Biorąc pod uwagę ogromny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją od czasu wydania ChatGPT, można przypuszczać, że ALINK AI skorzysta z tej rosnącej coraz bardziej świadomości.

Jedną z innych kluczowych cech tego ekosystemu jest możliwość udostępniania przez użytkowników różnych modeli uczenia maszynowego, co może być kolejnym obszarem, który w przyszłości może zyskać na popularności.

8. Vivi – Najlepszy z projektów ICO służących do rozrywki

Czym jest Vivi?

Vivi to projekt rozrywkowy, który, jak mają nadzieję jego wcześni inwestorzy, może przynieść im znaczne zyski. Jako że platforma ta ma na celu dotarcie do ogromnego rynku uwagi reklamowej, stawia ona sobie poprzeczkę bardzo wysoko.

Chociaż przedsięwzięcie i fundusz posiadają ograniczoną wiedzę na temat technicznego wdrożenia, które zamierza on zastosować, było jasne, że jego ambicją jest zapewnienie użytkownikom możliwości zarabiania więcej na treściach, które przyciągają ich uwagę w mediach społecznościowych. Proces jego zakupu jest podobny do innych projektów ICO i wykorzystuje preferowaną metodę połączenia portfela internetowego do sprzedaży swoich tokenów.

9. Dogodoge – Najlepsza i najnowsza oferta początkujących monet memowych Shiba Inu

Czym jest Dogodoge?

Dogodoge to projekt monety memowej, który opiera się na sukcesie projektów Dogecoin i Shiba Inu. Już teraz zostało jasno stwierdzone, że oprócz memów, tokeny DOGODOGE będą oferować bardzo dużą użyteczność. Planuje się wykorzystywać je na giełdzie DogoSwap w celu zapewnienia płynności, a także do zakupu NFT Dogodoge.

Chociaż Dogodoge dołącza do zatłoczonego rynku, to już posiada on wzniosłe ambicje. Ponieważ tokeny te mają zapewniać coś więcej niż tylko zabawę i ducha społeczności, cena tokenów DOGODOGE może być pod presją rosnącego popytu, w miarę zwiększania się świadomości odnośnie tego projektu.

10. RenQ Finance — Najlepsze międzyłańcuchowe ICO

Czym jest RenQ Finance?

RenQ Finance postawił sobie za zadanie stworzenie rozwiązania międzyłańcuchowego dla podzielonego świata DeFi, umożliwiając użytkownikom wymianę tokenów w wielu różnych łańcuchach za pośrednictwem wielołańcuchowej giełdy RenQ Finance.

Podstawową funkcją tokenów RENQ jest umożliwienie swoim posiadaczom przejrzystości i uprawnień do zarządzania. Tokeny RENQ są kluczem do głosowania nad propozycjami rozwoju ekosystemu RenQ Finance i w miarę rozwoju tej platformy mogą one służyć szerszym celom, takim jak na przykład płynność.

Projekt ten pozostał wierny swoim korzeniom Web3. Przy takim zdecentralizowanym podejściu do zarządzania, prawdopodobnie zyska on na popularności wśród krypto purystów, którzy chcą przesuwać granice tego, co zdecentralizowane zarządzanie (za pomocą tokenów) może zapewnić.

11. Ecoterra – Najlepsze ICO dla rynku redukcji emisji węgla

Czym jest Ecoterra?

Ecoterra to przyjazna dla środowiska kryptowaluta, która ma na celu stymulowanie pozytywnych działań na rzecz klimatu za pośrednictwem aplikacji Ecoterra. Aplikacja ta pozwala użytkownikom zdobywać tokeny ECOTERRA za pozytywne kroki, które podejmują oni w celu recyklingu. Zawiera ona nawet rynek kompensacji emisji dwutlenku węgla, na którym użytkownicy mogą wykorzystać swoje tokeny ECOTERRA.

Projekt ten zapewnia rozwiązania przyjazne dla planety i ma nadzieję uchwycić się części korporacyjnego zainteresowania dziedziną środowiska, zwłaszcza w świetle rosnącego nacisku na ESG. Nawet mały kawałek tego korporacyjnego tortu dałby tokenom ECOTERRA spory wzrost ceny ze względu na presję zakupową, jaką by on wtedy wywołał.

12. Artyfact – najlepsza początkowa oferta monety do grafiki gier AAA

Czym jest Artyfact?

Artyfact to przedsięwzięcie GameFi skupiające się na postrzeganej luce w jakości doświadczeń AAA w obszarze „graj, aby zarobić”.

Platforma ta wykorzystuje tokenów ARTY do zarządzania i nagradzania, dlatego zespół Artyfact twierdzi, że prawdopodobnie będzie istniała ciągła presja kupna na te tokeny. Może to oznaczać, że ich posiadacze rosnące zwroty wraz ze wzrostem liczby użytkowników.

Po udanym ICO, zespół Artyfact chce rozwijać swoje doświadczenie w grach, skupiając się na jakości rozgrywki jako głównym celu, aby upewnić się, że projekt ten z czasem odnotuje wzrost jego świadomości na rynku.

13. JournArt – Najlepsze NFT dla sztuki niszowej

Czym jest JournArt?

Journart to projekt skoncentrowany na NFT, który chce zająć niszę w świecie krypto, wybijając i sprzedając szereg dzieł wizerunków dziewczyn-psów jako projekty NFT.

Projekt ten posiada szeroki plan działań i może odnotować pewien wzrost, jeśli koncepcja jego sztuki zostanie dobrze przyjęta przez szerszą społeczność, zwłaszcza że korzysta on z szybkości, bezpieczeństwa i niskich opłat transakcyjnych Inteligentnego Binance Smart Chain.

Podczas gdy rynek NFT stał w miejscu od hossy z 2021 r., nadal istnieje trwałe zainteresowanie technologią i trudno jest przewidzieć, które tokeny wyjdą na prowadzenie, gdy będziemy zmierzać w kierunku kolejnej hossy – ale Journart może być jednym z nich.

14. Rocketize – Najlepsza początkowa oferta monety memowej niezwiązanej ze zwierzętami

Czym jest Rocketize?

Rocketize to projekt monet memowych, który starał się wykroić dla siebie swój kawałek w zatłoczonym obszarze monet memowych, skupiając się na kosmosie zamiast na najczęstszych motywach zwierzęcych.

Kluczem do sukcesu monet memowych jest często zapewnienie, że charakteryzuje je atrakcyjny styl, a wyraźnie widać, że Rocketize ma bardzo czysty i efektywny design. Jeśli jego zespół zdecyduje się rozszerzyć zakres działań, Rocketize powinien być w stanie skutecznie wejść na rynek dzięki przynależności do Binance Smart Chain. Dodanie kolejnego inteligentnego kontraktu byłoby niezwykle proste, gdyby w przyszłości pojawiły się u niego jakieś inne zastosowania.

15. NeurSwap – Najlepsze ICO dla modeli języka krypto

Czym jest NeurSwap?

NeurSwap to projekt należący do grupy założycieli związanych z AI, którzy chcą wykorzystać postęp technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji do urzeczywistnienia nowych przypadków użycia krypto. Platforma ta ma ambicję, aby objąć wiele różnych obszarów, od chatbota obsługiwanego przez krypto, aż po generator NFT.

NeurSwap to kolejna platforma, która może skorzystać na wzroście zainteresowania sektorem AI, co mogłoby spowodować wzrost ceny jej natywnego tokena cyfrowego NEUR. Jeśli projekt ten zdoła udowodnić, że dostarczył on rynkowi rzeczywistą wartość ze względu na swoje publikacje techniczne, może on osiągnąć bardzo dobre wyniki.

Kupowanie w ICO

Czego szukać w ICO

Inwestowanie w ICO może być zniechęcające, jeśli jeszcze nigdy wcześniej tego nie robiłeś, a wiedza o tym, co powinieneś wziąć pod uwagę, ma tutaj kluczowe znaczenie dla maksymalnego wykorzystania swoich inwestycji. Oto kilka kluczowych obszarów, o których powinieneś pomyśleć przed inwestycją.

Względy prawne

Wraz z rosnącą liczbą przeprowadzanych kontroli w Stanach Zjednoczonych ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nie ma wątpliwości, że coraz więcej projektów dokłada wszelkich starań, aby były one zgodne z wytycznymi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Zawsze warto jest sprawdzić witrynę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w celu uzyskania najnowszych wskazówek oraz aby mieć pewność, że Twoja potencjalna inwestycja ma wszystko uporządkowane, jeśli chodzi o wymogi prawne, które mogą rozciągać się od strony internetowej do white paper.

Tokenomika

Zapewnienie, że tokenomika jest korzystna, jest również kluczowe podczas przeglądu ICO dla nowego zasobu cyfrowego. Jednym ze sposobów upewnienia się co do wartości nowych tokenów, które nabywasz, jest sprawdzenie stałej podaży tych tokenów lub sposobu, w jaki posiadacze tokenów są w stanie wyprzedzić inflację za pomocą mechanizmu takiego jak staking.

Sprawdź white paper

White paper danego projektu powinna zawierać niezbędne informacje o tym, w jaki sposób przedsięwzięcia krypto zapewnią wartość i na co zostaną wydane pieniądze, jeśli projekt pomyślnie pozyska fundusze poprzez sprzedaż swoich tokenów.

Warunki i partnerstwa

Zrozumienie warunków ICO jest tutaj kluczowym krokiem, ponieważ pomaga to inwestorom zrozumieć rolę, jaką posiadanie tokena pozwala im odgrywać w rozwoju danego projektu. Może się to znacznie różnić w zależności od projektu, dlatego zawsze należy to sprawdzić.

Partnerstwa to kolejny kluczowy obszar, który może wskazywać na rozmach i postęp, jaki poczyniły nadchodzące ICO. Jeśli inne projekty krypto mają wystarczająco dużo zainteresowania, aby utworzyć partnerstwo, może to być pozytywny znak.

Skąd mam wiedzieć, kiedy wprowadzane są nowe monety?

Jeśli początkowa oferta monety jest nowa, najprawdopodobniej jest prezentowana ona w mediach społecznościowych, jak i wielu różnych popularnych agregatorach ICO. Należy zauważyć, że ICO znalezione w mediach społecznościowych wymaga odpowiednio dużego stopnia ostrożności, a wyraźne oznaki, takie jak brak strony internetowej, należy uznać za czerwoną flagę.

Zalety początkowych ofert monet

Główną zaletą inwestowania w ICO jest to, że umożliwia ono inwestorom dostęp do startupów związanych z technologią blockchain. Zwykle inwestowanie w prywatne spółki jest dość trudne dla zwykłych inwestorów i jest zarezerwowane dla spółek kapitałowych. Ale dzięki ICO potencjalni inwestorzy mogą bardzo wcześnie nabyć dane akcje i skorzystać z okazji, aby uzyskać ogromne zyski.

Inwestowanie w ICO to także fantastyczny sposób na wykorzystanie pieniędzy inwestycjnych w budowę swojej prywatnej spółki. Firmy, które pozyskują środki poprzez ICO, zazwyczaj zapewniają wysoki poziom komunikacji ze swoją społecznością.

Wady początkowych ofert monet

ICO to niesamowity sposób dla firm na zebranie pieniędzy i może on także oznaczać, że inwestorzy uzyskają ogromne zwroty w stosunkowo krótkim czasie. Jednak jedną wadą inwestowania w ICO jest to, że czasami może upłynąć dużo czasu, zanim firma rozwinie się na tyle, aby uzyskać znaczący zwrot ze swojej inwestycji, więc zapewnienie, że dane ICO posiada dobry stosunek jakości do ceny, jest ważną częścią oceny ICO przed inwestycją.

Podsumowanie – w jakie ICO najlepiej zainwestować na ten moment?

Metacade jest tak atrakcyjną inwestycją, że nie ma wątpliwości, iż pozostaje on obecnie najlepszym ICO. Ponieważ jego rozwój prawdopodobnie gwałtownie przyspieszy w nadchodzących miesiącach, posiadacze MCADE mogą uzyskać niesamowity zwrot z inwestycji w miarę rozwoju jego ekosystemu i wzrostu świadomości na temat jego tokenów.

Powiązane krypto FAQ

Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to cyfrowe aktywa, które wykorzystują kryptografię do zabezpieczania i weryfikacji swoich transakcji oraz do kontrolowania i tworzenia nowych jednostek. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut wspieranych przez rządy, kryptowaluty są zdecentralizowane i działają niezależnie od władz centralnych. Umożliwiają tym samym osobom fizycznym bezpieczne i anonimowe przesyłanie środków przez granice bez potrzeby pośredników, takich jak banki lub podmioty przetwarzające płatności.

Co znaczy ICO?

Jednym ze sposobów pierwszej emisji nowych kryptowalut jest pierwsza oferta monety (lub ICO), to sposób na pozyskanie funduszy na nowe przedsięwzięcia. Podczas początkowych ofert monet inwestorzy mogą kupować nowe monety lub tokeny w zamian za inne, istniejące już kryptowaluty, takie jak Bitcoin lub Ethereum. ICO były popularnym sposobem pozyskiwania pieniędzy przez startupy, ale były również przedmiotem oszustw (takich jak Centra Tech) i wyzysku, więc inwestorzy powinni zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania przed zainwestowaniem w jakiekolwiek ICO.

Czy ICO są nielegalne?

ICO zdecydowanie nie są nielegalne. Podczas gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd uważnie obserwuje działania ICO w przestrzeni w dużej mierze ze względu na ten nieuregulowany obszar, zbieranie pieniędzy za pomocą tokena sprzedawanego w ICO jest całkowicie legalne, pod warunkiem że firma prowadząca ICO postępuje zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.

Czy monety ICO to dobra inwestycja?

Monety ICO mogą być świetną inwestycją, ponieważ tak wczesne dołączenie do danego projektu pozwala inwestorowi w pełni skorzystać ze wzrostu ceny danego tokena, jakiego może doświadczyć nowa kryptowaluta. Początkowe oferty monet (ICO) mogą oferować różne walory inwestycyjne, dlatego zawsze przy wborze należy zachować należytą ostrożność, tak jak w przypadku każdego innego rodzaju inwestycji.

Gdzie mogę kupić krypto ICO?

Początkowe oferty monet są zwykle udostępniane za pośrednictwem strony internetowej danego projektu krypto prowadzącego ICO. Oznacza to, że inwestorzy zazwyczaj łączą swoje krypto portfele i wykorzystują swoje pieniądze do przelania odpowiedniej kwoty w zamian za nowe tokeny. To zaufanie do witryny jest kolejnym powodem do zbadania tokenów, aby upewnić się, że nie jest to oszustwo.

Jaki jest następny duży ICO w 2023 roku?

Największym ICO w 2023 roku jest obecnie Metacade, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie tym krypto projektem wśród inwestorów, którzy chcą nabyć MCADE przy tak niskiej cenie.

Jaka jest główna różnica między ICO a IPO?

ICO odnosi się do sprzedaży tokenów nowej kryptowaluty, zwykle mającej na celu zebranie funduszy w zamian za zapewnienie inwestorom części akcji. Te tokeny nie dają własności firmy, ale zamiast tego pozwalają inwestorom dokonywać zakupów w tym ekosystemie, w zależności od sposobu wykorzystania danego tokena.

IPO jest zwykle przeprowadzane znacznie później w cyklu życia firmy i ma miejsce, gdy akcje są emitowane na publicznej giełdzie papierów wartościowych zamiast w prywatnych. Każdego dnia inwestorzy mogą wtedy kupować akcje spółki.

Co dzieje się z funduszami ICO?

Firma, która wykorzystuje ICO do pozyskiwania swoich funduszy, zwykle opisuje wykorzystanie tych pieniędzy w ramach dokumentacji ICO, na przykład we white paper. Często środki te zostają przeznaczone na rozwój produktu podstawowego,

