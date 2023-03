Metacade (MCADE) przygotowuje się do ekscytującego momentu – wejścia na giełdę i potencjalnego znacznego wzrostu ceny.

Przedsprzedaż Metacade (MCADE) jest obecnie ukończona w 99,16% poprzez 7. etap przedsprzedaży i pozostało jedynie 0,84%. Popyt utrzymywał się na wysokim poziomie od początkowej ceny przedsprzedaży wynoszącej 0,008 USD, a token obecnie kosztuje 0,0185 USD.

Analitycy przewidują, że token społecznościowy play-to-earn (P2E) silnie wzrośnie, gdy trafi na giełdy. Możesz dołączyć do przedsprzedaży tutaj, aby skorzystać z byczych scenariuszy po zakończeniu przedsprzedaży.

Czym jest Metacade i jak zmieni branżę?

Metacade to arkadowy P2E i kompleksowy ekosystem gier zbudowany na Ethereum blockchain. Użytkownicy zarabiają tokeny kryptowalutowe grając w gry zręcznościowe. To wszystko ma być samowystarczalnym ekosystemem, wykorzystującym swoją rezerwę skarbową na nagrody i przebudowę.

Metacade jest wyjątkowy, ponieważ jest pierwszym prawdziwie prowadzonym przez społeczność salonem gier. Daje użytkownikom nowe doświadczenia, w których mogą grać, zarabiać, łączyć się i wspólnie budować. Pasaż oferuje wiele sposobów zarabiania – Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn i staking – przyciągając inwestorów chętnych do zwiększenia zarobków.

Jak działa Metacade?

MCADE zasila Metacade, monetę, która ma być używana do transakcji on-chain, która będzie również zasilać działalność rozwojową na platformie.

Natywny token może być generowany wewnętrznie lub zewnętrznie. Wewnętrznie, tokeny są generowane od społeczności poprzez tytuły typu pay-to-play lub staking.

Zewnętrznie, Metacade daje możliwość reklamy w hubie jako możliwość generowania przychodów. Firmy z branży gier komputerowych będą również pobierać opłaty za uruchomienie ich produkcji poprzez launchpad Metacade, podczas gdy firmy Web 3.0 mogą używać platformy do zamieszczania ofert pracy. Oferty pracy będą dostępne dla całej społeczności Metacade.

W przyszłości Metacade chce uczynić członków swojej społeczności kluczowymi dla platformy. Istnieją plany, aby platforma stała się pełnoprawnym DAO do końca 2024 roku. Oznacza to, że zarządzanie na Metacade będzie w pełni zdecentralizowane, przyznając więcej praw i możliwości dla członków.

Czy Metacade oferuje świetną okazję inwestycyjną?

Bardzo niewiele projektów wzbudziło takie zainteresowanie, jak Metacade w fazie przedsprzedaży. Te, które spotkały się z tym zainteresowaniem, po przedsprzedaży wzrosły nawet o czterocyfrowe procenty. MCADE może powtórzyć ten trend, a popyt w przedsprzedaży pokazuje, że historia ma szansę się powtórzyć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub wziąć udział w fazie przedsprzedaży, możesz znaleźć więcej informacji na stronie Metacade.

Jednak warto również zauważyć, że inwestorzy wyciągnęli wnioski z rynku niedźwiedzia z 2022 roku, więc wielu inwestorów może stronić od rynku kryptowalut jako całości. Jako takie, projekty, które niosą ze sobą jakość, są preferowane teraz niż kiedykolwiek, ponieważ utrzymują i podtrzymują zyski. Metacade może być jednym z nich.

Projekt jest wspierany przez światowy przypadek użycia, który zaczyna być zauważany i rośnie popyt – GameFi. Entuzjaści kryptowalut chcą współpracować, budować w Web 3.0 i zarabiać. W związku z tym, inwestowanie w Metacade jest doskonałym pomysłem, ponieważ token będzie utrzymywał wartość, biorąc pod uwagę nowatorskie przypadki użycia.

Czy tokeny Game-Fi są dobrą inwestycją długoterminową?

Wystarczy pomyśleć o projekcie, który łączy gry i finanse. To jest unikalna propozycja projektów game-fi, takich jak Metacade. Dla wielu jest to przyszłość gier, ponieważ pozwala uczestnikom zarabiać na tym, co kochają – graniu i tworzeniu.

Patrząc z perspektywy, badania pokazują, że sektor będzie wart 2,845 miliarda dolarów do 2028 roku. Oznacza to roczny wzrost o 20,4% z wyceny wynoszącej zaledwie 776,9 miliona dolarów w 2021 roku. Według wyników badań, game-fi dopiero się rozwija, a pierwsi inwestorzy mogą liczyć na ogromne korzyści.

Czy warto teraz kupić Metacade?

Kupno Metacade teraz oferuje doskonałą szansę, aby być częścią transformacji przyniesionej przez platformę GameFi. Popyt jest obecnie wysoki, z ponad 12,38 mln dolarów zebranych do tej pory. I odwrotnie, jego natywny token jest bardzo atrakcyjny, ponieważ jest sprzedawany tylko za 0,0185 USD. Do czasu zakończenia przedsprzedaży oczekuje się, że cena tokena wyniesie 0,02 USD. Analitycy mają ambitny cel w postaci nawet 1 USD do 2024 roku.

Cena jest nadal bardzo niska, jeśli kupisz token po obecnej wartości z przedsprzedaży. Dlaczego? MCADE nie trafił jeszcze na główne giełdy, kiedy jego rzeczywista wartość zostanie odblokowana wraz z przyciągnięciem większej płynności. Tak więc, zakup MCADE teraz jest idealnym wyborem, ponieważ inwestorzy będą cieszyć się znacznym wzrostem kursu, gdy token wejdzie na giełdy.