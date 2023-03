Rynek kryptowalut ma doskonały początek roku. Ceny większości kryptowalut poprawiły się w ostatnich miesiącach, a Bitcoin osiągnął wysoki poziom 28,400 USD na początku tego tygodnia, po raz pierwszy od czerwca 2022 roku.

Niszowe monety, takie jak WOO Network, nie są pomijane, ponieważ od początku roku zwyżkuje o ponad 40%. Trwające pozytywne wyniki z rynku spowodowały okres stabilności dla monet takich jak WOO, ponieważ w ostatnich tygodniach była ona notowana w okolicach 0,20 USD.

Z drugiej strony są tokeny takie jak AltSignals, które świetnie sobie radzą już w swojej przedsprzedaży i oczekuje się, że przed końcem roku osiągną nowe rekordy wszech czasów.

WOO i token ASI od AltSignals są tokenami skoncentrowanymi na niszach, ponieważ zapewniają usługi dla handlowców w przestrzeni kryptowalutowej. Ponieważ rynek kryptowalutowy odnotowuje dalsze wzrosty, interesujące byłoby przyjrzenie się tym dwóm projektom i zobaczenie, co przyniesie im reszta roku.

Czy warto kupić AltSignals?

AltSignals to platforma, która oferuje sygnały dla kryptowalut, kontraktów terminowych Binance i forex. Oprócz tego platforma oferuje również sygnały CFD i tradycyjne sygnały giełdowe.

AltSignals istnieje od 2017 roku, więc wytrzymał próbę czasu. Jedną z jego najbardziej ekscytujących cech jest to, że został zbudowany przez traderów. Oznacza to, że rozwiązanie celuje w punkty bólu traderów i stara się je rozwiązać.

AltSignals obecnie wdraża stack AI mający na celu wykorzystanie uczenia maszynowego, modelowania predykcyjnego i przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby poprawić zarówno wolumen, jak i dokładność dostarczanych sygnałów. Będzie on nosił nazwę ActualizeAI.

ActualizeAI ma zapewnić inwestorom w pełni zautomatyzowane i całodobowe możliwości handlowe przy użyciu tych zaawansowanych technologii w celu zwiększenia dokładności, wpisów handlowych, bardziej zdefiniowanego zarządzania ryzykiem i wyraźniejszych konfluencji.

ASI jest tokenem natywnym platformy AltSignals, zasilającym różne działania w ramach ekosystemu. Token ASI ma służyć jako klucz członkowski do ekosystemu AltSignals AI. Traderzy będą mieli dostęp do ekosystemu poprzez posiadanie tokenów $ASI w swoich własnych portfelach, co oznacza, że ma on realną użyteczność.

Posiadanie tokenów ASI pomoże również AltSignals stworzyć liczne ekskluzywne narzędzia i wnioski dla Ekosystemu AI.

Jasne i precyzyjne cele wymienione przez AltSignals sprawiają, że jest to warty uwagi projekt, zwłaszcza dla traderów w ramach ekosystemów kryptowalut i tradycyjnych rynków finansowych.

AltSignals sprzedał do tej pory ponad 36% swoich tokenów w przedsprzedaży i zamierza zebrać kolejne 300,000 USD. Oznacza to, że inwestorzy wciąż mają możliwość skorzystania z niskiej ceny, aczkolwiek rynek kryptowalut wykazuje wczesne oznaki hossy, więc jest obecnie dobry czas na działanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przedsprzedaży AltSignals, możesz odwiedzić ich stronę internetową.

Czy warto kupić Woo Network?

Woo Network to wyjątkowy projekt w przestrzeni kryptowalutowej. Sieć łączy traderów, giełdy, instytucje i platformy DeFi ze zdemokratyzowanym dostępem do płynności i realizacji transakcji przy niższych lub zerowych kosztach.

WOO token jest natywnym tokenem ekosystemu i jest używany w sieciowych produktach CeFi i DeFi do stakowania i obniżek opłat.

Obecnie Woo Network oferuje szeroką gamę produktów i usług przydatnych dla inwestorów detalicznych, inwestorów instytucjonalnych, scentralizowanych i zdecentralizowanych podmiotów finansowych.

WOO X jest jego głównym produktem i jest platformą transakcyjną bez opłat, która zapewnia profesjonalnym i instytucjonalnym inwestorom najlepszą w swojej klasie płynność i realizację.

Pomimo trwającego rynku niedźwiedzia, Woo Network zawarł kilka strategicznych partnerstw. Na początku tego roku Woo Network wykorzystał swoje zatwierdzenie rejestracji VASP w Polsce, aby rozszerzyć swoją obecność w Europie. Projekt współpracował również z Klaytn i KTG na początku tego roku.

Podobnie jak AltSignals, Woo Network ma rzeczywiste przypadki użycia i jasne jest, że popyt będzie tylko wzrastał w nadchodzących latach, zwłaszcza jeśli obecny impet na rynku kryptowalut zdoła się utrzymać.

Prognoza cenowa WOO na 2023 rok

Cena WOO wynosi obecnie 0,2054 USD, co oznacza spadek o ponad 90% w stosunku do rekordowego poziomu 2,48 USD osiągniętego w listopadzie 2021 roku. Jednak perspektywy dla tokena były pozytywne po ogólnych niedźwiedzich wynikach w 2022 roku.

Oczekuje się, że natywny token osiągnie maksimum na poziomie 0,299 USD do końca roku, co oznacza skromny zwrot w wysokości około 60% w 2023 roku. W dłuższej perspektywie oczekuje się, że WOO przełamie barierę 1 USD do 2027 roku.

Prognoza cenowa AltSignals na 2023 rok

Szerszy rynek kryptowalut obecnie odbudowuje się po zeszłorocznych spadkach, a perspektywy na ten rok dla WOO i innych altcoinów są pozytywne.

Oczekuje się, że przedsprzedaż AltSignals wkrótce się zakończy, a ponieważ token jest obecnie wyceniony na 0,012 USD, uzasadnione jest założenie, że może wzrosnąć, gdy stanie się dostępny publicznie na jednej lub kilku głównych giełdach. ASI może spodziewać się nowego rekordu wszechczasów przed końcem roku.

Wraz z poprawą warunków rynkowych, ASI może osiągnąć rekordowy poziom 0,50 USD przed końcem 2023 roku.

Czy AltSignals jest lepszym wyborem niż Woo?

Szerszy rynek kryptowalut radzi sobie w tym roku dobrze. Jeśli połączymy to z uruchomieniem ActualizeAI przez AltSignal, to token ASI może być na drodze do nowego rekordowego poziomu w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Dla inwestorów chcących wykorzystać wzrost rynku i odnotować doskonałe zyski, ASI może być jednym z tokenów do rozważenia. ASI może zapewnić znacznie lepszy zwrot dla inwestorów w ciągu najbliższych kilku miesięcy w porównaniu do WOO.

Przewiduje się, że cena WOO zmieni się o mniej niż 50% w okresie od teraz do końca roku. Tymczasem token ASI jest wciąż w fazie przedsprzedaży i jest notowany na poziomie 0,012 USD. Może on więc osiągnąć poziom 0,50 USD przed końcem roku, zapewniając większą wartość dla inwestorów niż WOO.