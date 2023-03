12 najlepszych tokenów krypto metaverse do kupienia na ten moment, aby 10-krotnie zwiększyć swoje zyski w 2023 roku

Bloomberg przewiduje, że do 2024 r. rynek metaverse ma osiągnąć wartość 800 miliardów dolarów, więc teraz jest idealny moment, aby zacząć szukać najlepszych krypto do kupienia. Ale przy ciągle pojawiających się nowych tokenach metaverse, jak znaleźć te, w które naprawdę warto zainwestować?

Ten artykuł to solidne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Dzisiaj odkryjesz 12 najlepszych tokenów krypto metaverse, które mogą przynieść znaczne zyski w 2023 roku. Od ekosystemów społeczności po projekty zapewniające kluczową infrastrukturę metaverse, z pewnością znajdziesz tutaj swoją kolejną inwestycję w metaverse.

Lista jest następująca:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – Centralna platforma metaverse i centrum społeczności Web3

Co to jest Metacade (MCADE)?

Metacade to nowy projekt, który pozycjonuje się jako wiodące centrum gier typu „graj, aby zarobić” i metaverse, którego celem jest stanie się ostatecznym, kompleksowym rozwiązaniem dla obu tych szybko rozwijających się sektorów. Będzie on zawierać wszystko, czego użytkownicy mogą chcieć od takiego centrum społeczności: interakcję w czasie rzeczywistym z podobnie myślącymi entuzjastami metaverse, tabele wyników, aby odkryć gry, w które warto zagrać oraz podrzędne społeczności do omawiania najnowszych wskazówek i sztuczek.

Ale Metacade idzie tutaj o krok dalej i wykorzystuje technologię blockchain, aby stworzyć coś magicznego. Na przykład nagradza graczy swoim natywnym tokenem, MCADE, za dostarczanie wartościowych treści, udostępnianie recenzji, jak i za oferowanie wiodących wglądów w najnowsze gry Metaverse.

Wprowadza on nawet zdecentralizowany system finansowania, aby rozpocząć kolejną falę gier typu „graj, aby zarobić” (P2E) i metaverse. Program ten znany jest również jako Metagrants, a inwestorzy z niecierpliwością czekają na pierwszy konkurs Metagrantów, który odbędzie się jeszcze w tym roku. Metagranty oferują finansowanie deweloperom najlepszych tytułów, aby mogli oni zrealizować swoją wizję.

Aby wygrać, programiści muszą tylko zdobyć jak najwięcej głosów posiadaczy MCADE, pokonując konkurencję i zdobywając serca, jak i umysły użytkowników Metacade. Zwycięzca otrzymuje fundusze ze skarbca Metacade, z możliwością późniejszego hostowania gotowego tytułu w wirtualnym salonie Metacade, w którym każdy może grać.

Posiada on również plany dotyczące pracy i tablicy ofert w 2024 r. Tutaj członkowie społeczności mogą uczestniczyć w niezobowiązujących zdarzeniach testowych, wykorzystując natywne środowisko testowe Metacade do przekazywania opinii na temat najnowszych gier typu „graj, aby zarobić” i metaverse w zamian za uzyskanie dodatkowego dochodu. Wiodące firmy z branży Web3 i gier będą również publikować oferty pracy na tej platformie, umożliwiając tym samym użytkownikom Metacade wejście do ich ulubionych firm.

Podsumowując, Metacade planuje przekształcić się w zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO) i przekazać stery społeczności, umożliwiając posiadaczom MCADE głosowanie nad kluczowymi decyzjami, partnerstwami i funkcjami tej platformy. Aspekty te doprowadziły do wzbudzenia zainteresowania wielu inwestorów, którzy nazwali Metacade najlepszą monetą krypto metaverse, jaką widzieli od dłuższego czasu, w wyniku czego w jego presale, która jest teraz w końcowej fazie przed notowaniem na giełdach zebrano kwotę $14.1m.

Dlaczego warto inwestować w Metacade (MCADE)?

Metacade ma być centralnym ośrodkiem zarówno gier typu „graj, aby zarobić”, jak i metaverse – dwóch branż, w których oczekuje się szybkiego przyspieszenia w nadchodzących latach. Zamiast oczekiwać, że pojedyncza gra typu „graj, aby zarobić” lub metaverse osiągnie lepsze wyniki, inwestowanie w Metacade jest jak lokowanie w sektor jako całość. Im więcej graczy dołącza do tych dwóch przestrzeni i zaczyna grać w gry, tym prawdopodobniej wzrośnie liczba użytkowników Metacade, co spowoduje znaczny popyt na token MCADE.

Co więcej, Metacade odniesie ogromne korzyści z efektu sieciowego – tego samego efektu, który spowodował, że platformy do gier, takie jak Twitch i Discord, wyleciały w powietrze z dnia na dzień. Koncentrując się na budowaniu silnej, zaangażowanej społeczności, w połączeniu z kilkoma unikalnymi funkcjami, które oferują ogromną wartość dla swoich użytkowników, Metacade wydaje się być wręcz przeznaczony do szybkiego rozwoju wraz z sektorami „graj, aby zarobić” i metaverse.

2. AltSignals (ASI) – Pomaganie inwestorom w odkrywaniu najgorętszych możliwości metaverse

Co to jest AltSignals (ASI)?

AltSignals to wyjątkowy projekt w kontekście tego zestawienia. AltSignals jest szanowanym dostawcą sygnałów dla rynków: Forex, krypto i akcji, utworzonym w 2017 roku. Wykorzystuje on połączenie zastrzeżonego algorytmu znanego jako AltAlgo™ i zespołu profesjonalnych handlowców do generowania bardzo dokładnych połączeń handlowych. Od momentu powstania AltSignals wysłał on już ponad 1500 sygnałów do ponad 50 000 bezpłatnych subskrybentów i 1400 członków VIP, osiągając średni wskaźnik sukcesu na poziomie aż 64%.

AltAlgo™ obejmuje ponad 34 różne wskaźniki i strategie w celu generowania wyjątkowych sygnałów, pozwalając zespołowi skupić się na tworzeniu światowej klasy analizy fundamentalnej, która wspiera wezwania algorytmu. Doprowadziło to do niezwykłych rezultatów; na przykład jego sygnały Binance Futures szczyciły się 90% współczynnikiem sukcesu w lutym, zwracając oszałamiające 2163%.

Wiarygodność AltSignals jest poparta znakomitymi recenzjami na portfalu Trustpilot. Posiada on tam ocenę 4,9/5 na podstawie prawie 500 pozytywnych recenzji. Teraz rozwija on swoje usługi za pomocą tokena ASI. ASI ma wspierać kolejną fazę rozwoju AltSignals: algorytm ActualizeAI. Ten zaawansowany algorytm ulepszy istniejący już wskaźnik AltAlgo™ i wprowadzi potężne narzędzia sztucznej inteligencji, aby zmaksymalizować zyski rynkowe.

Dlaczego więc AltSignals jest wymieniony na tej liście krypto metaverse? Ponieważ jego nowy algorytm ma potencjał, aby zidentyfikować jedne z najlepszych monet metaverse do handlu w dowolnym momencie. Jednym z kluczowych aspektów Actualize AI będzie analiza nastrojów, która przeskanuje media społecznościowe w celu znalezienia monet krypto metaverse, które będą się pojawiać.

Co więcej, posiadanie tokena ASI pozwoli inwestorom dowiedzieć się o ekskluzywnych wydarzeniach presale dla niektórych z najlepszych monet krypto metaverse. Może to także umożliwić posiadaczom ASI zapewnienie sobie wczesnego miejsca w jednych z najlepszych projektów krypto metaverse, zanim opinia publiczna w ogóle o nich usłyszy.

Jednak korzyści płynące z posiadania ASI na tym się nie kończą. Bycie inwestorem ASI zapewnia również wyłączny dostęp do AI Members Club, w którym użytkownicy mogą zarobić dodatkowe ASI za udzielanie opinii na temat nowych aktualizacji, udział w becktestach i sugerowanie nowych pomysłów. Ten dodatkowy ASI można wykorzystać do podniesienia poziomu członkostwa użytkownika, umożliwiając mu tym samym dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji ekosystemu tej platformy sztucznej inteligencji.

Dlaczego warto inwestować w AltSignals (ASI)?

Oczekuje się, że po wdrożeniu algorytmu ActualizeAI, AltSignals zyska znaczące uznanie w świecie handlu. Dzięki najnowocześniejszym wglądom wykorzystującym najbardziej zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji inwestorzy krypto posiadający tokeny ASI mają nie tylko szansę na zwiększenie swoich zysków z krypto metaverse, ale także aby być częścią zysków, które odnotuje sam ASI, gdy wieści o nim się rozniosą.

Ponadto AI Members Club pozwoli AltSignals na dalszy rozwój swojej i tak już silnej społeczności. Podobnie jak w przypadku Metacade, platforma ta może znacznie skorzystać z efektu sieciowego, gdy użytkownicy dowiedzą się, że mogą otrzymywać wiodące na rynku sygnały transakcyjne, jednocześnie zabezpieczając również swój dochód dzięki testowaniu produktów i oferowaniu opinii zwrotnych. Może to również doprowadzić do tego, że technologia sztucznej inteligencji stanie się jeszcze bardziej zaawansowana, zapewniając użytkownikom jeszcze więcej możliwości zysku.

Już udane sukcesy Jego zespół ma już możliwość generowania wyjątkowych transakcji handlowych, a integracja AI przekierowuje na tę platformę. Wygląda na to, że inwestorzy też się z tym zgadzają; pomimo 1 dnia przedsprzedaży, AltSignals zebrał ponad 112k $, przy czym w najbliższej przyszłości spodziewane są znacznie większe inwestycje.

3. The Sandbox (SAND) – Wiodący projekt metaverse ze znaczącymi partnerstwami

Co to jest The Sandbox (SAND)?

The Sandbox to krypto projekt metaverse zbudowany na blockchainie Ethereum, który umożliwia użytkownikom tworzenie, udostępnianie, jak i zarabianie na grach w wirtualnym świecie. Zapewnia on także graczom potężne narzędzia, takie jak VoxEdit i Game Maker, dające możliwość tworzenia awatarów, unikalnych obiektów, wirtualnych gier i wciągających wrażeń.

Sercem The Sandbox jest LAND, niewymienny token (NFT), który napędza tę grę metaverse. LAND reprezentuje kawałek wirtualnej nieruchomości, który pozwala użytkownikom budować, co im się żywnie podoba. Użytkownicy mogą również pobierać od innych niewielką opłatę w tokenach SAND za angażowanie się w ich doświadczenia, kupować wirtualne LAND i wynajmować je, a nawet zarabiać na SAND, tworząc i sprzedając wirtualne aktywa, reprezentowane jako ASSET NFT, na rynku The Sandbox.

Dlaczego warto inwestować w The Sandbox (SAND)?

The Sandbox zapewnia poziom swobody twórczej nieporównywalny z innymi projektami metaverse. Przyjazne dla użytkownika narzędzia umożliwiają twórcom projektowanie skomplikowanych doświadczeń i zarabianie na swoich dziełach, przyciągając więcej użytkowników i zwiększając ogólną wartość całej tej platformy.

Ten popularny krypto metaverse może się również poszczycić imponującą listą partnerstw ze znanymi markami i franczyzami, takimi jak Gucci, The Walking Dead i Atari. Partnerstwa te świadczą nie tylko o wiarygodności The Sandbox, ale także zapewniają przejrzystość, która przyciąga graczy do tego projektu.

4. Ethereum (ETH) – Zapewnienie kluczowej infrastruktury dla wielu gier metaverse

Co to jest Ethereum (ETH)?

Ethereum to wiodąca na rynku sieć blockchain, preferowana ze względu na swoje zaawansowane inteligentne kontrakty. Zyskało ono znaczną popularność w zdecentralizowanych finansach (DeFi) i przestrzeniach NFT, ale jego użycie w metaverse znacznie wzrosło w ciągu ostatniego roku. W rzeczywistości przekonasz się, że większość tokenów na tej liście jest zbudowana przy użyciu technologii blockchain Ethereum!

Podczas gdy użytkownicy skarżyli się w przeszłości na niskie prędkości transakcji i wysokie opłaty za gaz, Ethereum wydaje się być teraz gotowe do kontynuowania dominacji w przestrzeni tokenów metaverse dzięki niedawnym i nadchodzącym aktualizacjom. Jeszcze w tym roku wdroży ono sharding, który ma zwiększyć prędkość Ethereum do ponad 100 000 transakcji na sekundę (TPS).

Dlaczego warto inwestować w Ethereum (ETH)?

Po tej aktualizacji Ethereum prawdopodobnie przyciągnie ono do siebie jeszcze więcej twórców gier metaverse. Biorąc pod uwagę, że transakcje dokonywane w grach metaverse opartych na Ethereum często wymagają ETH do opłat za gaz, więcej projektów metaverse rozwijanych w tej sieci spowoduje wzrost popytu i może być silnym motorem wzrostu cen Ethereum.

Co więcej, użycie Ethereum nie ogranicza się tylko do projektów krypto metaverse. Obsługuje ono również tysiące zdecentralizowanych aplikacji (dApps), których działanie polega na infrastrukturze Ethereum. Inwestując w Ethereum, nie tylko wspierasz rozległy ekosystem innowacyjnych projektów, ale także czerpiesz korzyści z rosnącej popularności i adopcji metaverse, co czyni ETH jednym z najlepszych krypto metaverse do kupienia.

5. Apecoin (APE) – Jeden z najbardziej ambitnych projektów metaverse

Co to jest Apecoin (APE)?

ApeCoin to natywny token ekosystemu Ape, uruchomiony przez Yuga Labs, twórców niezwykle udanego projektu Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT. APE służy jako podstawowy token użytkowy w ekosystemie, który obejmuje szereg projektów, w tym gry, wydarzenia, usługi i długo oczekiwaną grę metaverse, Otherside.

Posiadacze tokenów APE czekają z zapartym tchem na nadchodzące wydanie Otherside po tym, jak zobaczyli przebłyski tego projektu metaverse podczas jego wersji demonstracyjnej „First Trip”. To demo pozwoliło posiadaczom tokenów APE połączyć siły i zmierzyć się z bossem, Kodą, jednym z obcych gatunków zamieszkujących Otherside. Jego wirtualna własność, Otherdeed NFTs, spotkała się z niebotycznym popytem w momencie uruchomienia, generując ponad pół miliarda dolarów w ciągu zaledwie pierwszych 24 godzin.

Dlaczego warto inwestować w Apecoina (APE)?

Chociaż istnieją inne cenne funkcje ekosystemu Ape, takie jak Ape DAO, zdecentralizowana autonomiczna organizacja (DAO), która oferuje posiadaczom tokenów APE prawa głosu, to jednak Otherside jest tym, co wielu uważa za główny katalizator wzrostu APE. Ten projekt metaverse powstaje we współpracy z renomowanymi firmami Animoca Brands i Improbable, co dodatkowo zwiększa jego szanse na powodzenie.

Oczekuje się, że APE, jako de facto waluta w grze Otherside, odnotuje znaczny wzrost popytu i uznania, gdy ta platforma metaverse zostanie uruchomiona. Biorąc pod uwagę osiągnięcia Yuga Labs we współpracy z BAYC i silne partnerstwa wspierające Otherside, wielu inwestorów uważa APE za jedną z najlepszych krypto metaverse dostępnych obecnie na rynku.

6. Star Atlas (POLIS) – Oszałamiający wizualnie projekt AAA krypto metaverse

Co to jest Star Atlas (POLIS)?

Star Atlas to przełomowy projekt metaverse, który łączy wciągającą, oszałamiającą wizualnie eksplorację kosmosu z wielką grą strategiczną. Zbudowany w oparciu o błyskawicznie szybki łańcuch blokowy Solana, Star Atlas ma na celu dostarczanie gier o jakości konsolowej do przestrzeni krypto, przy jednoczesnym wykorzystaniu NFT do zasobów w grze.

W Star Atlas gracze łączą siły, by eksplorować rozległe przestrzenie wszechświata we własnych statkach kosmicznych, tworząc przy tym frakcje i walcząc po drodze z rywalizującymi ze sobą grupami. Natywny token tej platformy, ATLAS, może być używany do ulepszania zasobów w tej grze, takich jak statki i budowle, podczas gdy wydobywane zasoby można wymieniać na ATLAS i wypłacać za walutę fiducjarną. POLIS, token zarządzający Star Atlas, pozwala graczom głosować w regionalnych DAO i wpływać na kierunek całej gry.

Dlaczego warto inwestować w Star Atlas (POLIS)?

Inwestycja w Star Atlas stawia inwestorów na czele ambitnego projektu, który może na nowo zdefiniować metaverse. Dzięki zaawansowanej grafice opartej na silniku Unreal Engine 5 i rozgrywce podobnej do popularnych gier MMORPG, takich jak EVE Online, Star Atlas jest w stanie przyciągnąć ogromną bazę graczy i stworzyć dobrze prosperujące uniwersum. Gracze mają nawet możliwość eksploracji wszechświata w wirtualnej rzeczywistości (VR), jeszcze bardziej wzbogacając tym rozgrywkę.

Star Atlas przyciągnął już ponad 100 000 graczy, z czego ponad 13 000 i prawie 7 000 graczy logowało się średnio co tydzień lub nawet codziennie (Star Stat). Chociaż liczby te nie powalają na kolana w porównaniu z bardziej popularnymi platformami metaverse poza przestrzenią krypto, takimi jak Fortnite czy Roblox, prawdopodobnie znacznie one wzrosną, gdy więcej graczy dołączy do tego krypto świata metaverse. Możliwe, że zwiększy to także popyt na POLIS i potencjalnie zapewni znaczne zwroty dla dzisiejszych inwestorów.

7. Axie Infinity (AXS) – Wysoko ceniona gra metaverse wiodąca w sprzedaży NFT

Co to jest Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity to jedna z najlepiej rozpoznawalnych gier metaverse i ,,graj, aby zarobić”. Czerpiąc inspirację z gier takich jak Pokémon, gracze tworzą drużynę uroczych stworzeń zwanych Axies, które są reprezentowane jako NFT w łańcuchu blokowym, i biorą udział w bitwach z innymi graczami, aby zdobyć miksturę Smooth Love Potion (SLP), którą następnie można sprzedać za gotówkę za pomocą fiducjarnych pary handlowych SLP. Gracze mogą również zdobywać SLP poprzez branie udziału w zadaniach, walcząc z wrogami AI, jak i uprawiając ziemię.

SLP nie jest jednak jedynym tokenem w ekosystemie Axie Infinity. Funkcjonuje tam także Axie Infinity Shards (AXS), natywny token zarządzania metaverse. Aby zademonstrować ogromną popularność Axie Infinity, wystarczy spojrzeć na liczby: według Crypto Slam sprzedaż Axie Infinity osiągnęła ponad 4,2 miliarda dolarów przy 1,8 miliona nabywców – jest to więcej niż sprzedaż jakiejkolwiek innej kolekcji NFT.

Dlaczego warto inwestować w Axie Infinity (AXS)?

Inwestycja w Axie Infinity zapewnia wyjątkową okazję do kapitalizacji na kwitnącym rynku gier typu „graj, aby zarobić”. Axie Infinity jest uważany przez graczy na całym świecie za jeden z najlepszych projektów metaverse, będąc znanym także ze swojej zdolności do zastąpienia tradycyjnych źródeł dochodów, co miało miejsce wśród graczy w Indonezji i na Filipinach podczas pandemii koronawirusa.

Ponieważ monety typu „graj, aby zarobić” i metaverse ponownie pojawiły się w menu w tym roku, prawdopodobne jest, że natywny token projektu, AXS, będzie jednym z pierwszych, który znacznie wzrośnie. Axie Infinity nadal wprowadza innowacje i rozszerza swoją ofertę, więc możemy spodziewać się, że coraz więcej inwestorów uzna AXS za jeden z najlepszych tokenów Metaverse do kupienia w 2023 roku.

8. Gala Games (GALA) – Ekosystem gier „graj, aby zarobić” i metaverse

Co to jest Gala Games (GALA)?

Gala Games to innowacyjny ekosystem gier, który zapewnia graczom bezprecedensową kontrolę nad ich wrażeniami z gry. Za pośrednictwem tej platformy gracze mogą także posiadać, wymieniać i podarować NFT, które pełnią różne funkcje w grach metaverse. Token GALA, cyfrowa waluta ekosystemu, jest używany jako środek wymiany podczas handlu zasobami w danej grze i umożliwia on graczom zdobywanie nagród poprzez granie w gry, osiąganie miejsc w rankingach w turniejach, jak i udział w innych działaniach.

Gala Games oferuje już kilka fantastycznych gier, takich jak Town Star, symulator rolnictwa i hodowli oraz Spider Tanks, gra zręcznościowa PvP, w której gracze mogą rywalizować na arenach bitewnych, aby zdobyć monetę GALA metaverse. Każda gra w tym ekosystemie jest darmowa i pozwala graczom naprawdę posiadać swoje zasoby w wybranej grze. Własność Gala Games jest również całkowicie zdecentralizowana, a GALA działa jako token zarządzania, który umożliwia użytkownikom głosowanie nad propozycjami społeczności.

Dlaczego warto inwestować w Gala Games (GALA)?

Gala Games nawiązała już współpracę z czołowymi firmami zajmującymi się grami, takimi jak Epic Games, w celu wypuszczenia na rynek nowych i ekscytujących tytułów oraz podjęłą współpracę z aktorami Dwaynem „The Rock” Johnsonem i Markiem Wahlbergiem. Oba te partnerstwa są ze znanymi na całym świecie firmami, jak i celebrytami, co pozwala Gala Games dotrzeć do milionów potencjalnych graczy.

Co więcej, ta platforma metaverse jest wciąż w we wczesnej fazie rozwoju, ale ma jasną wizję i plan działania, z niesamowitymi 12 grami typu „graj, aby zarobić”. Ta ciągła ekspansja zwiększy prawdopodobnie popyt na token GALA, czyniąc go atrakcyjną inwestycją dla tych, którzy chcą wcześnie dołączyć do rozwoju gier blockchain i krypto monet metaverse.

9. Enjin Coin (ENJ) – Upraszczanie programowania metaverse

Co to jest Enjin Coin (ENJ)?

Enjin to platforma oparta na blockchainie, która jest przeznaczona dla twórców gier, zapewniając im przyjazne dla użytkownika narzędzia, jak i zestawy SDK do bezproblemowej integracji technologii blockchain z ich projektami metaverse. Za pośrednictwem platformy Enjin programiści mogą wybijać niewymienne tokeny (NFT) odpowiadające ich przedmiotom w grze, przypisując im także wartość za pomocą natywnego tokena ENJ. Ten proces znacznie upraszcza tworzenie zasobów w grze i zarządzanie nimi.

Pozwala to również na znacznie łatwiejszy handel i posiadanie zasobów cyfrowych wśród graczy metaverse. Na przykład Enjin Wallet służy jako centrum dla użytkowników do przeglądania, zarządzania i handlu swoimi NFT. Zamiast być metaverse, Enjin sprawia, że tworzenie cyfrowych światów jest nieskończenie łatwiejsze. Zamiast tworzyć niestandardowe rozwiązanie, programiści mogą po prostu użyć narzędzi plug-and-play firmy Enjin, aby ulepszyć swoje własne wirtualne światy.

Dlaczego warto inwestować w Enjin Coin (ENJ)?

Wraz z rozwojem metaverse i gier typu „graj, aby zarobić”, programiści prawdopodobnie zwrócą się do rozwiązań takich jak Enjin, aby znacznie ułatwić sobie włączenie własności zasobów cyfrowych do swoich projektów. To zapotrzebowanie na usługi Enjin może podnieść wartość tokena ENJ w nadchodzących latach.

Inwestowanie w Enjin jest podobne do inwestowania w Metacade i Ethereum; jest to zakład, że sektor będzie się rozwijał jako całość, zamiast polegać na natywnych tokenach metaverse, aby osiągnąć lepsze wyniki. Biorąc pod uwagę wiele przewidywań, że Enjin będzie nadal zapewniać kluczową infrastrukturę dla gier blockchain w przyszłości, jest on uważany za jeden z najlepszych projektów krypto metaverse do kupienia w tej chwili.

10. Decentraland (MANA) – Jedna z najcenniejszych kryptowalut metaverse

Co to jest Decentraland (MANA)?

Decentraland to platforma metaverse, która umożliwia swoim użytkownikom tworzenie, eksplorację i interakcję w zdecentralizowanym świecie wirtualnym za pośrednictwem smartfonów, komputerów PC i zestawów do rzeczywistości wirtualnej. Podobnie jak The Sandbox, Decentraland umożliwia graczom kupowanie i rozwijanie swojej wirtualnej krainy, reprezentowanej również jako LAND NFT, oraz tworzenie różnorodnych wciągających doświadczeń, od gier i galerii sztuki po kluby nocne czy nawet miejsca rozrywki.

Natywny token platformy, MANA, służy jako środek wymiany, niezależnie od tego, czy użytkownicy aktualizują swoje awatary, czy uczestniczą w sprzedaży wirtualnej ziemi. Jest to również token zarządzania, który pozwala użytkownikom głosować i zmieniać różne aspekty Decentraland, takie jak konwencje nazewnictwa i serwery zarządzane przez społeczność. Warto zauważyć, że Decentraland DAO jest nadzorowany przez Radę Doradczą ds. Bezpieczeństwa, która jest odpowiedzialna za zarządzanie portfelem multi-sig DAO i inteligentnymi kontraktami tej platformy.

Dlaczego warto inwestować w Decentraland (MANA)?

W porównaniu z innymi tokenami metaverse Decentraland wyróżnia się jako jedna z najbardziej szanowanych platform. Jest on już gospodarzem różnych wydarzeń, w tym konferencji, galerii sztuki i inicjatyw edukacyjnych, umożliwiając tym samym jego twórcom zarabianie na swojej pracy za pomocą tokena MANA. Jego wszechstronność może prowadzić do zwiększonej adopcji zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy, ostatecznie podnosząc cenę MANA.

Ponieważ niektórzy nazywają Decentraland krypto odpowiedzią na Horizon Worlds od Mety, łatwo jest zrozumieć, dlaczego MANA może rosnąć wraz z ewolucją metaverse. Pomimo pewnej krytyki dotyczącej liczby użytkowników i izolacji w świecie cyfrowym, MANA nadal wyróżnia się jako jedna z najlepszych monet metaverse. Jego wysoka kapitalizacja rynkowa, pokonana jedynie przez The Sandbox, świadczy o popularności tego projektu.

11. Render Token (RNDR) – Skuteczny sposób renderowania grafiki w metaverse

Co to jest Render Token (RNDR)?

Render to innowacyjny projekt krypto, który oferuje zdecentralizowane rozwiązania renderowania oparte na procesorach graficznych dla metaverse i nie tylko, przekształcając cyfrowy proces tworzenia modeli, obrazów i scen 2D, jak i 3D. Głównym celem Render jest zdecentralizowanie procesu renderowania, umożliwiając osobom z niewykorzystaną mocą GPU wynajęcie swojej mocy tym, którzy chcą renderować wysokiej jakości grafikę w czasie rzeczywistym.

W miarę upowszechniania się rzeczywistości wirtualnej i gier metaverse zapotrzebowanie na szybkie, sprawne rozwiązania renderujące dramatycznie wzrośnie. Render to obiecujące rozwiązanie; nagradza on osoby z bezczynnymi procesorami graficznymi tokenami RNDR za przejęcie części obciążenia, oferując jednocześnie tanią, skalowalną i bezpieczną alternatywę dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Dlaczego warto inwestować w Render Token (RNDR)?

Render nawiązał współpracę z OTOY, aby zapewnić maksymalną wartość swojej sieci. OTOY to wyspecjalizowana firma zajmująca się grafiką i renderowaniem z ponad 20-letnim doświadczeniem, zapewnia ona także firmie Render solidne podstawy do pracy. Jego zdecentralizowana sieć tysięcy procesorów graficznych sprawia, że jest on niesamowicie skalowalny, zdolny sprostać wymaganiom świata, w którym gry i technologie metaverse są używane przez miliony ludzi.

Bez wątpienia Render skorzysta na zwiększonej adopcji metaverse. Biorąc pod uwagę, jak kosztowne jest zwykle renderowanie wysokiej jakości grafiki w czasie rzeczywistym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby technologia Rendera była wybierana przez przedsiębiorstwa na całym świecie, które będą poszukiwały takiego opłacalnego rozwiązania już w ciągu najbliższych kilku lat. W związku z tym łatwo zrozumieć, dlaczego wielu inwestorów uważa token Rendera za jeden z najlepszych projektów krypto metaverse na rok 2023.

12. Highstreet (HIGH) – Wypełnianie luki między handlem a metaverse

Co to jest Highstreet (HIGH)?

Highstreet to interesujący projekt Metaverse, który łączy handel cyfrowy, gry, NFT i interakcje społecznościowe w jedno ujednolicone doświadczenie. Platforma ta umożliwia markom tworzenie cyfrowych witryn sklepowych, w których użytkownicy mogą przeglądać i kupować produkty za pomocą tokenów HIGH. Każdy przedmiot posiada swój własny NFT, który można nosić w metaverse Highstreet lub wymieniać na rzeczywisty produkt poprzez integrację z Shopify.

Highstreet pozwala także graczom odkrywać unikalne środowiska, wykonywać zadania i kupować konfigurowalne domy Highstreet. Tokeny HIGH służą jako waluta w tej grze metaverse, umożliwiając także użytkownikom postęp w grze poprzez zakup wirtualnych nieruchomości i specjalnych przedmiotów dla swoich awatarów.

Dlaczego warto inwestować w Highstreet (HIGH)?

Rozwiązanie Highstreet stanowi atrakcyjną propozycję wartości zarówno dla użytkowników, jak i marek. Wirtualne zakupy są powszechnie reklamowane jako jeden z głównych przypadków użycia metaverse, a Highstreet wydaje się być gotowy do przedefiniowania cyfrowego handlu detalicznego. Nie musisz już odwiedzać sklepu, aby robić zakupy; zaloguj się na Highstreet i przejrzyj liczne witryny sklepowe, a następnie kup swój przedmiot i zrealizuj jego NFT, aby otrzymać go w prawdziwym życiu!

Highstreet nawiązał również współpracę z dużymi firmami, takimi jak Binance, Ava Labs i Animoca Brands, demonstrując tym samym wartość kryjącą się za wizją tego projektu metaverse. Co więcej, odkrywanie tak otwartego krajobrazu i angażowanie się w zadania, bitwy i interakcje społecznościowe zapewnia użytkownikom dodatkową warstwę rozrywki, jak i immersji. Podsumowując Highstreet jest jednym z najbardziej innowacyjnych projektów krypto w metaverse i z pewnością należy go rozważyć.

Jakie są najlepsze kryptowaluty metaverse do kupienia na ten moment?

Ponieważ przewiduje się, że metaverse nabierze znacznego rozpędu w 2023 r., trudno jest stwierdzić, która pozycja z tej listy jest najlepszym krypto metaverse. Na przykład Ethereum posiada dużą wszechstronność poza metaverse; Star Atlas wyznaczył standardy dla projektów krypto metaverse w stylu AAA, podczas gdy Render może być rozwiązaniem zarówno dla gier metaverse, jak i gier w chmurze jako całości. Ale biorąc pod uwagę cały obraz, to Metacade i AltSignals wydają się tutaj zwycięzcami.

Jak już omówiono, Metacade może z łatwością wspiąć się w szeregach, aby stać się wiodącą platformą krypto metaverse, dzięki swojej wyjątkowej wartości. Metagranty mogłyby również popchnąć Metacade do mainstreamowej sławy (a tokeny MCADE wysłać w kosmos), jeśli stworzy on udaną grę typu „graj, aby zarobić” lub metaverse. Jego imponująca wydajność w presale pokazuje, jak wielką wiarę pokładają w ten projekt inwestorzy.

Podobnie AltSignals posiada duży potencjał, aby zmienić zasady handlu na dobre. Jego istniejące usługi były hitem wśród subskrybentów, co można było przeczytać na stronie Trustpilot, a narzędzia sztucznej inteligencji przedstawione w jego dokumencie są po prostu niezwykłe. Chociaż AltSignals może nie być tradycyjnym projektem metaverse opartym na wirtualnym świecie, może on z łatwością pomóc inwestorom zidentyfikować kolejną złotą okazję, zarówno w ich codziennym handlu, jak i dzięki odkrytym klejnotom w presale.

Podsumowując, jest bardzo prawdopodobne, że każdy z tych tokenów będzie funkcjonował doskonale, ponieważ adopcja metaverse nadal ma tendencję wzrostową. Ale jeśli chcesz zmaksymalizować swoje możliwości inwestycyjne, to najpierw zwróć swoją uwagę na Metacade i AltSignals.

Powiązane krypto FAQ

Jak metaverse odnosi się do inwestowania w kryptowaluty?

Chociaż istnieje wiele projektów metaverse, które nie są oparte na krypto, to zapewnia ono świetny sposób na zwiększenie własności zasobów w grze w metaverse. W rezultacie w ostatnich latach pojawiło się wiele okazji do inwestowania w metaverse za pośrednictwem krypto.

Czy inwestowanie w kryptowaluty metaverse może być dobrą inwestycją długoterminową?

Inwestowanie w kryptowaluty metaverse może przynieść znaczne zyski, ponieważ metaverse to wschodzący sektor o dużym potencjale wzrostu. Jest to jednak również bardziej spekulacyjna inwestycja ze względu na jej nowość.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w kryptowaluty metaverse?

Kryptowaluty metaverse mogą być szczególnie niestabilne. Każdy projekt stoi w obliczu rosnącej konkurencji ze strony innych monet metaverse, co utrudnia mu wyróżnienie się w tłumie i osiągnięcie znacznego poziomu adopcji.

Jaka jest najlepsza kryptowaluta metaverse?

Odpowiedź na to pytanie jest wysoce subiektywna, chociaż wszystkie projekty na tej liście to solidne wybory. Dotyczy to szczególnie Metacade i AltSignals, biorąc pod uwagę ich potencjał inwestycyjny i wyniki ich presale.

Gdzie mogę kupić monety metaverse?

Projekty krypto metaverse można kupować zarówno na scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych giełdach, a także poprzez ich krypto presale.

Jakie są najpopularniejsze krypto metaverse?

Jeśli chodzi o kapitalizację rynkową, najpopularniejszymi krypto metaverse są The Sandbox, Decentraland i Axie Infinity, chociaż prawdopodobnie zmieni się to w nadchodzących latach.

Czy Meta posiada swoją kryptowalutę?

Meta, dawniej Facebook, to firma technologiczna, która mocno postawiła na metaverse. Nie posiada ona jednak natywnego tokena ani kryptowaluty. Kilka lat temu próbowała wprowadzić kryptowalutę Libra, ale zostało to udaremnione przez organy regulacyjne.

