Najlepsze tanie krypto do kupienia w pierwszym kwartale 2023 r. — eksperci dzielą się swoimi faworytami

Najlepsze tanie krypto mogą eksplodować wartością w krótkim czasie. Ci, którym uda się odkryć następny 100-krotny klejnot, mogą uzyskać szalone zwroty ze swojej wczesnej inwestycji – ale nie zawsze jest to takie proste. Kryptowaluty „małej kapitalizacji” są często inwestycjami zarówno wysokiego zwrotu jak i wysokiego ryzyka, dlatego zawsze ważne jest utrzymywanie zdywersyfikowanego portfela podczas skanowania rynku w poszukiwaniu tego rodzaju możliwości.

Aby dowiedzieć się, w które tokeny monet warto jest inwestować i które mogą przynieść najwyższe zwroty na rynkach krypto w nadchodzących latach, oto niektóre z najlepszych tanich krypto do kupienia w 2023 roku:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Dogecoin (DOGE)

Filecoin (FILE)

Chainlink (LINK)

UniSwap (UNI)

Luna Classic (LUNC)

Stellar (XLM)

Cardano (ADA)

The Sandbox (SAND)

Ripple (XRP)

Apecoin (APE)

1. AltSignals (ASI)

Co to jest AltSignals?

AltSignals opracowuje nowy zestaw narzędzi handlowych oparty na sztucznej inteligencji o nazwie ActualizeAI, który ma na celu automatyczne skanowanie rynków krypto i dostarczanie inwestorom dokładnych sygnałów kupna lub sprzedaży.

Projekt ten został uruchomiony po raz pierwszy w 2017 roku i odnotował w tym czasie imponujący wskaźnik sukcesu. Jego opatentowany wskaźnik handlowy, AltAlgo™, pomógł każdemu, kto skorzystał z jego transakcji, powiększyć 10-krotnie swój portfel w ciągu 19 oddzielnych miesięcy. AltAlgo™ to zaawansowany zestaw narzędzi algorytmicznych tej platformy, który jest obecnie wzbogacany o możliwości sztucznej inteligencji.

ActualizeAI wykorzystuje modelowanie predykcyjne i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w celu zwiększenia liczby i dokładności połączeń handlowych. Analizuje on ogromne ilości danych rynkowych, w tym wskaźniki działań cenowych i nastroje rynkowe.

Nowy token ASI zapewni dostęp do ActualizeAI. Inne przypadki użycia tego tokena obejmują dostęp do AI Members Club, dedykowanej społeczności, w której posiadacze mogą testować nowe narzędzia handlowe, zanim zostaną one oficjalnie wydane i rywalizować w internetowych turniejach handlowych o szansę na wygranie nagród krypto.

Powody, dla których warto jest kupić ASI

Token ASI właśnie uruchomił swoją natywną krypto presale i obecnie wygląda na niedowartościowanego. Cena tego natywnego tokena wzrośnie z 0,012 USD do 0,02274 USD w trakcie presale, a eksperci przewidują dla niego wybuchową akcję cenową pod koniec tego roku.

Ponieważ AltSignals pomaga każdemu osiągnąć zysk podczas handlu na niestabilnych rynkach krypto, jego unikalne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji może z czasem służyć wielu użytkownikom krypto. Oczekuje się, że niska cena początkowa ASI znacznie wzrośnie, co czyni go jedną z najlepszych tanich krypto do kupienia w 2023 roku.

>>> Możesz wziąć udział w presale tokenów ASI tutaj <<<

2. Metacade (MCADE)

Co to jest Metacade?

Metacade to kompleksowy projekt GameFi, który oferuje szeroki wybór różnych gier typu „graj, aby zarobić” w jednym miejscu. Ma on na celu stać się największą arkadą sieciową, oferującą użytkownikom blockchain nieskończoną liczbę tytułów w stylu arkadowym, z których każdy ma zintegrowane nagrody finansowe.

Platforma ta oferuje kilka innowacyjnych mechanizmów zarabiania, w tym Create2Earn – dzięki któremu użytkownicy mogą zdobywać tokeny MCADE za wkład w stronę społeczności. Metacade to centrum dla użytkowników Web3, w którym każdy może uzyskać dostęp do najnowszej wersji alfa gier blockchain i zdobywać nagrody w postaci krypto za swój wkład.

Metacade będzie również reklamować wolne stanowiska w niektórych z najgorętszych start-upów Web3 za pośrednictwem sekcji Work2Earn. Użytkownicy mogą zabezpieczyć stanowiska w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin i zdobywać tokeny MCADE, testując nowe gry arkadowe, zanim zostaną one uruchomione w metaverse.

Oprócz oferowania szerokiego wyboru różnych gier P2E, Metacade będzie również wspierać rozwój nowych tytułów P2E poprzez swój program Metagrants. Użytkownicy mogą głosować, aby zdecydować, w które nowe gry P2E chcieliby zagrać, a projekty z największą ilością głosów otrzymają bezpośrednie finansowanie od Metacade oraz zostaną wprowadzone na platformę.

Powody, dla których warto jest kupić MCADE

Metacade oferuje zarówno swobodną, jak i rywalizacyjną rozgrywkę w wielu różnych grach. Użytkownicy mogą grać solo, zdobywając nagrody krypto lub dołączać do płatnych turniejów, aby mieć szansę na wygranie głównych nagród wypłacanych w MCADE.

Token MCADE został niedawno uruchomiony w swojej presale i zebrał już ponad 14,1 miliona dolarów inwestycji. Wygląda na to, że projekt ten będzie kontynuował swój szybki rozwój, ponieważ istnieje udowodnione zapotrzebowanie na projekt, który zapewnia wyjątkowe wrażenia z gier na blockchainie.

Cena MCADE wzrasta z 0,008 USD do 0,02 USD w trakcie jego presale, dając inwestorom ograniczony czas na zaangażowanie się w ten projekt, zanim zostanie on uruchomiony zarówno na scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych giełdach krypto. Wygląda na to, że arkada gier Metaverse ma przed sobą świetlaną przyszłość w świecie gier blockchain, co czyni MCADE jednym z najlepszych tanich tokenów krypto do kupienia już teraz.

>>> Możesz wziąć udział w ostatnim etapie presale Metacade tutaj <<<

3. Dogecoin (DOGE)

Kapitalizacja rynkowa: 9,4 miliarda dolarów

Co to jest Dogecoin?https

Dogecoin (DOGE) to kryptowaluta peer-to-peer, wprowadzona po raz pierwszy w 2013 roku przez grupę inżynierów oprogramowania. Token ten jest szeroko stosowany na całym świecie i cieszy się coraz większą popularnością. Chociaż początkowo został on stworzony jako żart, jego blockchain jest w stanie zapewnić niskie opłaty transakcyjne i szybkie czasy przetwarzania.

Dogecoin może pochwalić się entuzjastyczną bazą użytkowników, którzy w ostatnich latach zbudowali silną pozycję w mediach społecznościowych. Oprócz praktycznych zastosowań, Dogecoin zyskał popularność dzięki swojej zabawnej energii. Token ten został zainspirowany słynnym memem internetowym i rozprzestrzenił się dzięki inkluzywnej kulturze online.

Społeczność Dogecoina jest obecnie największą monetą memową pod względem kapitalizacji rynkowej i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Web3. Jego szybki rozwój i zabawne nastawienie, w połączeniu z znanymi sponsorami, w tym Elonem Muskiem, doprowadziły do ogromnego zainteresowania i inwestycji w ten token.

Powody, dla których warto jest kupić DOGE

Jako jedna z najbardziej znanych kryptowalut na świecie, Dogecoin korzysta z nieustannie zdobywanej uwagi. Może to z czasem generować coraz większe inwestycje w ten projekt, co pomoże wczesnym posiadaczom jego tokenów.

Przy obecnej cenie 0,07 USD DOGE jest jednym z najlepszych tanich aktywów krypto. Jako tania krypto moneta memowa i alternatywa dla innych aktywów krypto, DOGE obecnie opiera się na wieloletnim poziomie wsparcia cenowego. DOGE może pozostać w pierwszej dziesiątce tokenów na rynku kryptowalut dzięki długoterminowemu wsparciu inwestorów spekulacyjnych.

Ponieważ Dogecoin może weryfikować transakcje wydajniej niż większość innych łańcuchów bloków typu proof-of-work, jest to odpowiednia metoda przetwarzania transakcji globalnych. Cena jego natywnego tokena posiada duży potencjał wzrostowy, co czyni DOGE jedną z najlepszych tanich krypto obecnie do kupienia.

4. Filecoin (FIL)

Kapitalizacja rynkowa: 2,4 miliarda dolarów

Co to jest Filecoin?

Filecoin (FIL) to kryptowaluta, która zapewnia innowacyjne rozwiązania dla przechowywania danych online. Sieć ta wykorzystuje technologię blockchain, aby zapewnić zdecentralizowaną alternatywę dla istniejących rozwiązań pamięci masowej, co może pomóc w uniknięciu problemów związanych z bezpieczeństwem wynikających z nadmiernego polegania na scentralizowanych bazach danych.

Jego natywny token, FIL, może być używany do kupowania i sprzedawania przestrzeni dyskowej online za pomocą sieci Filecoin. Tokeny te ułatwiają również wyszukiwanie danych, ponieważ działają one jako zachęta dla niezależnych stron, które wspierają blockchain swoimi komputerami osobistymi.

Filecoin umożliwia swoim użytkownikom zarabianie poprzez bezpieczne przechowywanie zaszyfrowanych danych na ich urządzeniach, co czyni go w pełni zdecentralizowaną siecią. Użytkownicy działają tu jako węzły w sieci, pomagając w przechowywaniu plików i umożliwiając solidną i niezawodną usługę przechowywania plików.

Sieć ta jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych, zapewniając jednocześnie ekonomiczne podejście do przechowywania danych. Otwarta sieć oferuje również gwarancje bezpieczeństwa i niezawodności, co czyni ją atrakcyjną opcją zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm.

Powody, dla których warto jest kupić FIL

Filecoin stał się jednym z najbardziej obiecujących projektów krypto w świecie krypto. Cena jego tokena znacznie wzrosła podczas hossy w 2021 roku, osiągając prawie 200 USD za FIL.

Filecoin to platforma blockchain stworzona w celu zapewnienia użytecznych rozwiązań dla naturalnych wad scentralizowanych serwerów. Ponieważ scentralizowane serwery znajdują się w jednym miejscu, wszelkie przerwy w dostawie prądu lub nieprzewidziane uszkodzenia mogą zagrozić danym online. Wprowadzenie blockchaina jako kluczowego rozwiązania tego problemu jest głównym powodem, dla którego FIL jest jednym z najlepszych tanich krypto do kupienia.

Token FIL ma wrodzoną użyteczność w ekosystemie Filecoin i obecnie jest nieco poniżej swojego rekordowego poziomu. Eksperci przewidują, że FIL odzyska swój poprzedni poziom cenowy, ponieważ istnieje niewiele konkurencyjnych łańcuchów bloków, które wdrażają zdecentralizowane rozwiązania pamięci masowej. W cenie 6,10 USD jest to jedna z najlepszych tanich kryptowalut dla inwestorów krypto w 2023 roku.

5. Chainlink (LINK)

Kapitalizacja rynkowa: 3,4 miliarda dolarów

Co to jest ChainLink?

ChainLink, określany również jako LINK, to sieć wyroczni oparta na blockchainie. ChainLink został stworzony, aby wypełnić lukę między systemami on- i off-chain. Robi to, rejestrując dane poza łańcuchem w swojej sieci, co umożliwia programistom łączenie zewnętrznych źródeł danych i interfejsów API z niestandardowymi zdecentralizowanymi aplikacjami (dApps).

Zdecentralizowana sieć wyroczni ChainLink to realne rozwiązanie dla firm, które chcą odejść od scentralizowanych architektur. Wszystkie dane rejestrowane w sieci ChainLink mogą być wykorzystywane w inteligentnych kontraktach, co pozwala na budowanie bardziej złożonych aplikacji i na szersze spektrum zastosowań technologii blockchain.

ChainLink udowadnia, że jest on jednym z najbardziej wszechstronnych działających obecnie protokołów obsługujących blockchain. Ponieważ jest kompatybilny z maszyną wirtualną Ethereum (EVM), która może rejestrować dane z głównych źródeł, został on zintegrowany z ogromną liczbą różnych aplikacji od czasu jego pierwszego uruchomienia w 2017 roku.

Powody, dla których warto jest kupić LINK

ChainLink pomaga globalnym sieciom aplikacji peer-to-peer stać się bardziej zaawansowanymi, co czyni go jednym z najcenniejszych projektów krypto w Web3. Wyrocznie działają w połączeniu z istniejącą infrastrukturą blockchain i zapewniają unikalne rozwiązanie, które zwiększyło ogólny poziom innowacji na rynku krypto.

Obecna cena 6,70 USD prawdopodobnie znacznie wzrośnie z czasem, ponieważ ChainLink oferuje sieć blockchain, która wykracza poza standardową globalną infrastrukturę płatniczą. Bezpośrednio pomaga to rozwijać ruch kryptowalut, więc token użytkowy LINK stanowi silną inwestycję w przyszłość branży krypto i jest on jednym z najlepszych tanich krypto do zainwestowania w 2023 roku.

6. UniSwap (UNI)

Kapitalizacja rynkowa: 4,6 miliarda dolarów

Co to jest UniSwap?

UniSwap (UNI) to zdecentralizowana giełda zbudowana na blockchainie Ethereum, która umożliwia użytkownikom handel zasobami cyfrowymi, w tym tokenami wymiennymi i niewymienialnymi. UniSwap korzysta z protokołu typu open source, który umożliwia każdemu dostęp do jego funkcji i usług poprzez proste podłączenie portfela krypto.

Jest to największa platforma w zdecentralizowanej przestrzeni giełdowej pod względem całkowitego wolumenu obrotu. Zdecentralizowana aplikacja jest zabezpieczona inteligentnymi kontraktami, które automatycznie wykonują transakcje blockchain. Daje to użytkownikom całkowitą kontrolę nad swoimi środkami przez cały czas, a wszelkie złośliwe lub niechciane transakcje mogą zostać wycofane w ciągu zaledwie kilku sekund.

Token UNI firmy UniSwap zapewnia użytkownikom prawo głosu w przypadku niektórych decyzji, ponieważ projekt ten jest zarządzany przez zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO). Jest to jedna z najczęściej używanych zdecentralizowanych aplikacji w Web3, oferująca obsługę blockchainów warstwy 1 Ethereum i różnych warstw 2, w tym Polygona, Arbitrum i Optimism.

Powody, dla których warto jest kupić UNI

Token UNI posiada wbudowaną użyteczność i obsługuje bezpośrednio uruchamianie UniSwap. Jako wiodąca giełda krypto, UniSwap oferuje wybór usług, w tym zapewnienie płynności, do której każdy może wnieść swój wkład, uzyskując tym samym pasywny dochód oraz uproszczone transfery kryptowalut peer-to-peer i płatności natychmiastowe.

UNI jest jednym z najpopularniejszych tokenów walut cyfrowych od czasu jego wprowadzenia na rynek w 2020 roku. Obecnie token ten jest wyceniany na zaledwie 6,05 USD i prawdopodobnie jego wartość będzie rosła w nadchodzących latach. Sprawia to, iż jest to aktualnie jedna z najlepszych tanich krypto do kupienia, ze znacznym potencjałem wzrostu.

7. VeChain (VET)

Kapitalizacja rynkowa: 1,6 miliarda dolarów

Co to jest VeChain?

VeChain to wiodąca platforma blockchain dla rzeczywistych produktów, ponieważ zapewnia on zdecentralizowane rozwiązanie do rejestrowania wszystkich danych zarządzania łańcuchem dostaw. Wykorzystując technologię blockchain, VeChain dąży do zbudowania wolnego od zaufania oraz rozproszonego ekosystemu biznesowego bez potrzeby narażania bezpieczeństwa.

Ekosystem VeChain krąży sam i jest samowystarczalny. W ramach tego projektu opracowano blockchain VeChainThor, sieć kompatybilną z EVM, która umożliwia niezależnym podmiotom uruchamianie własnych zdecentralizowanych aplikacji.

VeChain pomaga firmom w pełnym śledzeniu produktów w całym łańcuchu dostaw bez ryzyka modyfikacji lub manipulacji danymi. Pomaga to zapewnić najwyższą jakość produktów konsumenckich, a także pomaga firmom zwiększyć swoją wydajność.

Powody, dla których warto jest kupić VET

VeChain wykorzystuje system dwóch tokenów, aby złagodzić spekulacje rynkowe. Spekulacja napędza zmienność na rynkach krypto, jednak VET jest stabilnym tokenem użytkowym dla łańcucha bloków VeChain, dzięki połączeniu z tokenem VTHO.

VeChain nawiązał współpracę z kilkoma globalnymi korporacjami, w tym z BMW. Projekt ten jest technologią klasy korporacyjnej, która pomaga zapewnić najwyższy poziom skuteczności łańcucha dostaw produktów premium.

VET jest zatem obiecującą inwestycją w unikalną sieć blockchain i stanowi on jeden z najlepszych groszowych tokenów krypto na rynku. Token ten jest obecnie wart zaledwie 0,02 USD, co czyni go tanim krypto do kupienia w 2023 roku.

8. Stellar (XLM)

Kapitalizacja rynkowa: 2,1 miliarda dolarów

Co to jest Stellar?

Stellar (XLM) to zdecentralizowany protokół typu open source, który został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić bezpieczne płatności na całym świecie. Korzystając z XLM, instytucje finansowe mogą przenosić pieniądze szybko, niezawodnie i po niższych kosztach, niż pozwalają na to tradycyjne systemy.

Transakcje transgraniczne są zwykle powolne i kosztowne, ponieważ przestarzały system księgowy musi przejść przez kilka scentralizowanych organizacji i uzyskać biurokratyczną weryfikację. W przeciwieństwie do tego, wszystkie transakcje w łańcuchu blokowym Stellar odbywają się w ciągu kilku sekund, ponieważ zdecentralizowana sieć węzłów może weryfikować transakcje niemal natychmiast.

Tokeny XLM są używane jako waluta pośrednicząca w sieci Stellar, umożliwiając wszystkim użytkownikom przeprowadzanie transakcji bez polegania na scentralizowanych sieciach finansowych. Tokeny zapewniają płynność po obu stronach transakcji, którą można łatwo zamienić na alternatywne waluty, w tym fiducjarne, co minimalizuje koszty administracyjne globalnego systemu finansowego.

Powody, dla których warto jest kupić XLM

Szybkie przetwarzanie XLM, niskie opłaty i bezpieczna infrastruktura sprawiają, że idealnie nadaje się on do użytku przez banki, firmy i osoby prywatne. Cena tego natywnego tokena wynosi obecnie 0,08 USD, co czyni go jedną z najlepszych tanich kryptowalut do zainwestowania w 2023 roku.

Stellar to sieć płatnicza nowej generacji, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie dokonują transakcji w swoim codziennym życiu. Projekt ten nawiązał już współpracę z głównymi instytucjami finansowymi, w tym JP Morgan, co odzwierciedla wbudowaną użyteczność jego tokena i długoterminowe cele całego projektu.

9. Cardano (ADA)

Kapitalizacja rynkowa: 11,8 mld USD

Co to jest Cardano?

Cardano (ADA) to zdecentralizowany publiczny projekt kryptowalutowy blockchain oraz jeden z najwcześniejszych popularnych blockchainów wykorzystujących protokół konsensusu typu proof-of-stake. Cardano opiera się na recenzowanych badaniach przeprowadzonych przez Fundację Cardano i jest on obecnie jedną z najcenniejszych innowacji blockchain w Web3.

Ta sieć to rozproszona księga rachunkowa typu open source, która osiąga konsensus poprzez system proof-of-stake. Metoda ta jest bardziej wydajna energetycznie niż jej starsze alternatywy, ani nie zużywając mocy obliczeniowej, ani nie narażając bezpieczeństwa. Cardano jest również w stanie obsługiwać niestandardowe aplikacje szybciej i taniej niż konkurencyjne sieci, dzięki swojemu innowacyjnemu protokołowi.

Natywna kryptowaluta Cardano, ADA, zapewnia swoim posiadaczom dostęp do różnych produktów, usług i dApps opartych na Cardano. Blockchain jest domem dla pełnego zestawu usług DeFi, NFT i gier blockchain, a jego posiadacze mogą również zarabiać pasywny dochód, obstawiając tokeny i udostępniając swoją przestrzeń komputerową dla infrastruktury blockchain.

Powody, dla których warto jest kupić ADA

Cardano odnotował ogromny wzrost od czasu swojej premiery w 2017 roku. Jest to jedna z 10 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i niewątpliwie jedna z najlepszych dostępnych obecnie tanich krypto. Cardano uruchamia rozwiązanie skalowalności warstwy 2 dla blockchainu o nazwie Hydra, które ma zwiększyć liczbę transakcji, jakie mogą być przetwarzane przez tę sieć aż do 1 miliona na sekundę (TPS).

ADA jest solidnym dodatkiem do każdego portfela krypto, ponieważ reprezentuje on niezwykle wydajną zdecentralizowaną sieć. Tokeny ADA służą do uiszczania opłat transakcyjnych i pobudzania węzłów, które zdobywają nagrody krypto w zamian za zabezpieczenie sieci. Użytkownicy mogą gromadzić zasoby cyfrowe w postaci NFT i korzystać z różnych niezależnych dApps, co czyni Cardano jedną z najlepszych obecnie dostępnych kryptowalut o niskiej cenie.

10. The Sandbox (SAND)

Kapitalizacja rynkowa: 886 milionów dolarów

Co to jest The Sandbox?

Sandbox (SAND) to zdecentralizowana platforma do gier zbudowana na blockchainie Ethereum. Pozwala on każdemu tworzyć niestandardowe wrażenia z gier za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi, w tym elementów 3D i całych wirtualnych światów, które mają konfigurowalne zestawy reguł.

Wszystkie kreacje w The Sandbox można monetyzować, ponieważ można je wybijać jako NFT i handlować nimi bezpośrednio na rynku platformy, a nawet wymieniać je z powrotem na waluty fiducjarne. Zachęca to twórców do tworzenia niestandardowych doświadczeń w grach, z których każdy w zdecentralizowanej sieci może swobodnie korzystać, i doprowadziło to do powstania szerokiej gamy aktywności, z których można korzystać w jednym krajobrazie rzeczywistości wirtualnej.

Styl rozgrywki opierający się na treściach tworzonych przez użytkowników (UGC) został znacznie spopularyzowany w ostatnim czasie, a The Sandbox przenosi ten gatunek na blockchain, aby umożliwić użytkownikom posiadanie, zarządzanie, handel, a nawet generowanie pasywnego dochodu podczas rozgrywki. The Sandbox może stać na czele rewolucji polegającej na funkcji “graj, aby zarobić” dzięki swojemu unikalnemu światu metaverse.

Powody, dla których warto jest kupić SAND

Token SAND jest środkiem wymiany we własnej sieci płatniczej The Sandbox, co zapewnia mu ogromną użyteczność i stały strumień popytu ze strony użytkowników. Posiada on również tokenomikę deflacyjną, co oznacza, że każdy wzrost popytu prawdopodobnie popchnie jego cenę w górę.

Posiadacze monet SAND mogą spodziewać się znacznych zwrotów z inwestycji, ponieważ cena tego tokena wynosi obecnie mniej niż 0,60 USD. Eksperci przewidują jednak, że SAND odzyska swój poprzedni rekord wszechczasów wynoszący 7,20 USD, co czyni go jedną z najlepszych kryptowalut do zainwestowania w 2023 roku.

11. Ripple (XRP)

Kapitalizacja rynkowa: 18,6 mld USD

Co to jest Ripple (XRP)?

XRP, znany również jako Ripple, to kryptowaluta zaprojektowana w celu poprawy wydajności tradycyjnych systemów finansowych. Token ten może zastąpić tradycyjne metody płatności transgranicznych, ponieważ umożliwia on szybkie transakcje globalne za ułamek kosztów starszych metod.

Po raz pierwszy wprowadzona na rynek w 2013 roku, jego natywna waluta, XRP, z czasem zyskała ogromną popularność. Kilka dużych instytucji finansowych nawiązało współpracę z firmą Ripple, która stworzyła kryptowalutę XRP. Partnerstwa te obejmują między innymi Santander, The Bank of England i JP Morgan.

Potencjał XRP jest ogromny, ponieważ jest to wysoce bezpieczny, zdecentralizowany, globalny system monetarny. Token XRP zapewnia natychmiastową płynność instytucjom finansowym, umożliwiając przeprowadzanie transakcji walutowych zarówno szybciej, jak i taniej niż w przeszłości. Daje mu to naturalną atrakcyjność dla banków i innych międzynarodowych podmiotów przetwarzających płatności.

Powody, dla których warto jest kupić XRP

Pomimo toczącej się sprawy sądowej Ripple z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), XRP pozostaje w pierwszej dziesiątce kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Powszechnie uważa się, że Ripple wyjdzie z tego dochodzenia bez szwanku, co może zapewnić mu przejrzystość regulacyjną i zwiększyć zaufanie inwestorów do XRP.

Firma Ripple stworzyła innowacyjną technologię rozproszonej księgi rachunkowej (DLT), która może służyć tradycyjnemu systemowi finansowemu, zamiast go zastępować. Daje mu to duży potencjał na przyszłość, ponieważ jego niska cena 0,36 USD może nie odzwierciedlać prawdziwej wartości całego tego projektu.

XRP może mieć znaczący potencjał wzrostowy, jeśli wygra toczącą się sprawę sądową z SEC. Wszystko to sprawia, że jest to obecnie jeden z najlepszych tanich tokenów krypto do kupienia, ponieważ jakikolwiek pozytywny wynik może sprawić, że cena XRP gwałtownie wzrośnie.

12. Apecoin (APE)

Kapitalizacja rynkowa: 1,6 miliarda dolarów

Co to jest ApeCoin?

ApeCoin (APE) to token krypto zbudowany w sieci Ethereum. Przede wszystkim APE jest tokenem zarządzania dla APE Foundation – DAO, której celem jest wspieranie ekspansji zdecentralizowanych społeczności internetowych. Projekt te zainspirowany jest Bored Ape Yacht Club (BAYC), będącym jedną z najcenniejszych kolekcji NFT w Web3.

Fundacja APE zapewnia wsparcie finansowe projektom metaverse wirtualnej rzeczywistości zbudowanym przy użyciu technologii blockchain. W ten sposób projekt ten ma nadzieję zapoczątkować zdecentralizowaną przyszłość internetu, w której integracyjne społeczności będą mogły działać bez zewnętrznej kontroli.

Ekosystem APE jest domem dla kilku dużych projektów, w tym Otherside. Otherside odzwierciedla podstawowe wartości projektu ApeCoin, ponieważ jest to ogromny metaverse typu „graj, aby zarabiać”, w którym rozgrywka skupia się na swobodnym odkrywaniu wciągającego świata dla wielu graczy.

Powody, dla których warto jest kupić APE

Popularność tokena APE eksplodowała po jego pierwszym uruchomieniu w 2022 roku. Wciąż jest on stosunkowo nowy, co daje mu duży potencjał wzrostu w stosunku do jego obecnej ceny 4,37 USD. Wizja ApeCoina jest wyjątkowa, ponieważ podkreśla znaczenie kryptowaluty jako ruchu kulturowego.

Oczekuje się, że APE z czasem przyciągnie coraz większą liczbę użytkowników. Projekt ten jest już wspierany przez znaczną liczbę inwestorów Web3, co umożliwia DAO wspieranie nowych projektów w Web3. Jest to jeden z najtańszych tokenów krypto tego rodzaju, w wyniku czego może mieć on duży potencjał wzrostowy.

Jakie jest obecnie najlepsze tanie krypto do kupienia?

Metacade oferuje graczom największą kolekcję gier arkadowych typu „graj, aby zarobić” (P2E), jaką można znaleźć w blockchainie. Daje mu to ogromny potencjał dla przyszłych użytkowników, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego dodatkowe funkcje, takie jak Work2Earn i Create2Earn.

Hojny potencjał zarobkowy Metacade jest ułatwiony dzięki integracji blockchaina. Platforma ta pozwala każdemu zarabiać krypto podczas zabawy, poznawania innych i korzystania ze zdecentralizowanych usług finansowych. Dla długoterminowych inwestorów w Web3 Metacade spełnia wszystkie wymagania i może on w rezultacie przynieść szalone zyski.

Powiązane krypto FAQ

Czy powinienem kupować kryptowaluty groszowe, aby zbudować zróżnicowane portfolio?

Kryptowaluty groszowe mogą być świetnym sposobem na rozpoczęcie inwestowania, a także na dywersyfikację swojego portfela krypto, ponieważ często mogą one generować najwyższe zwroty procentowe i są stosunkowo tanie. Wielu doświadczonych inwestorów często przeznacza mniejszą część swojego majątku netto na tego rodzaju inwestycje, które są znane jako możliwości wysokiego ryzyka i wysokiego zwrotu.

Czym są krypto monety Web 3.0?

Krypto monety Web 3.0 to waluty cyfrowe, które zazwyczaj działają w zdecentralizowanych sieciach peer-to-peer. Kryptowaluty rzadko podlegają scentralizowanemu podmiotowi, co oznacza, że każdy może swobodnie dołączać do sieci i przesyłać pieniądze na całym świecie z niewielkimi ograniczeniami.

Które krypto wybuchnie w 2023 roku?

Prognozuje się, że w 2023 r. nastąpi długoterminowe odwrócenie trendu na rynkach krypto, co oznacza, że wiele różnych tokenów może przynieść znaczące zwroty. Niektóre z najbardziej obiecujących projektów w tej chwili to AltSignals i Metacade, które właśnie uruchomiły swoje tokeny podczas ich presale.

Jaką tanią kryptowalutę najlepiej teraz kupić?

AltSignals wydaje się idealnym dodatkiem do każdego portfela inwestycyjnego, ponieważ jest on dobrze przygotowany do swojego przyszłego wzrostu. Projekt ten łączy technologie sztucznej inteligencji z blockchainem, aby dostarczyć przydatne rozwiązanie handlowe, które daje mu ogromny potencjał na przyszłość.

Jaka jest najtańsza kryptowaluta memowa?

Jedną z najtańszych dostępnych obecnie kryptowalut memowych jest Dogechain (DC), który zapewnia kompatybilność inteligentnych kontraktów z blockchainem Dogecoin. Powszechnie uważa się, że posiada on ogromny potencjał przyszłych zwrotów, co czyni go jednym z najlepszych tanich krypto, w które można obecnie zainwestować.

Możesz uczestniczyć w presale Altsignals tutaj.

Możesz uczestniczyć w presale Metacade tutaj.