Spółka macierzysta Bored Ape Yacht Club (BAYC), Yuga Labs, wydała Legends of the Mara, opartą na kolekcji strategiczną grę P2E 2D, gdy ostatni etap przedsprzedaży nowego centrum społeczności Web3 Metacade zbliża się do końca.

Nowa gra strategiczna 2D Yuga Labs pozwoli posiadaczom Otherdeed NFT i graczom na zdobycie darmowych Vessels i odkrycie ich potencjału. Gra Legends Of Mara rozpoczyna się w miejscu, w którym zakończyła się gra Trip by Otherside Meta i pozwala graczom poznać Kodas, ich pochodzenie oraz ich pierwotny związek z Otherside.

Nowa gra strategiczna 2D P2E zwiększa liczbę gier play-to-earn (P2E), które platforma Metacade chce zebrać pod jednym dachem, aby zaoferować graczom GameFi lepsze doświadczenia w ich podróży po Web3.

Czym jest Metacade i dlaczego dodatkowa gra P2E jest dla niej dobra

Metacade ma na celu stać się ostatecznym hubem społeczności Web3, gdzie gracze i entuzjaści blockchain mogą się komunikować i współpracować. Projekt tworzy zabawny i dynamiczny wirtualny hangout dla podobnie myślących ludzi, aby cieszyć się wszystkimi rzeczami GameFi i doświadczyć wszystkiego, co kultura Web3 ma do zaoferowania.

Hub społecznościowy skupi się na najbardziej palących narracjach i trendach w ekosystemie gier blockchain, w tym nowo wydanych grach P2E, takich jak wydana gra przez Yuga Labs o nazwie Legends Of Mara. W istocie, Metacade będzie przebojem na rynku Web3, budując kompleksową platformę dla entuzjastów Metaverse, aby nawiązać kontakt i zbudować swoją karierę w świecie P2E o wysokim potencjale.

Członkowie Metacade i posiadacze tokena $MCADE, którego ostatni etap przedsprzedaży jest w 90% wyprzedany w momencie publikacji tekstu, będą mogli czerpać korzyści dzięki przychodom z reklam, turniejom/wydarzeniom/ losowaniom nagród, ofertom pracy, arkadom P2P, testom gier i uruchomieniu Launchpada GameFi.

Co dalej po przedsprzedaży Metacade?

Zgodnie z białą księgą Metacade, jest kilka rzeczy zaplanowanych na 1 kwartał 2023 roku, oprócz obecnej przedsprzedaży. Jedną z nich jest wstępny rozwój Metacade, który już trwa i jest na bardzo zaawansowanym etapie.

Inne to notowanie na różnych najbardziej referencyjnych na świecie stronach internetowych do śledzenia cen aktywów kryptowalutowych CoinMarketCap i Coingecko oraz notowanie na trzech do pięciu giełdach kryptowalutowych. Zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie Metacade, token MCADE jest planowany do notowania na giełdach kryptowalut Uniswap, MEXC Global i BitMart po zakończeniu przedsprzedaży w dniu 31 marca 2023 roku.

Koniec pierwszego kwartału 2023 roku szybko się zbliża, a oczy są teraz skupione na wydarzeniach zaplanowanych na drugi kwartał 2023 roku. Oznacza to, że inwestorzy, którzy chcą zainwestować w Metacade, powinni działać szybko. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przedsprzedaży, możesz odwiedzić stronę Metacade.

Ponadto, ponieważ marzec oznacza koniec pierwszego kwartału i przewiduje się, że przedsprzedaż Metacade zakończy się pod koniec marca, oczekuje się, że notowanie MCADE na głównych giełdach kryptowalutowych rozpocznie się w 2 kwartale 2023 roku obok innych rzeczy zaplanowanych na ten kwartał.

Nadchodzące gry Web3 sprawiają, że MCADE jest dobrą inwestycją

Cóż, rynek kryptowalut jest dość zmiennym rynkiem z wieloma zagrożeniami, a decyzja o zainwestowaniu w jakikolwiek projekt wymaga od inwestora przeprowadzenia należytej staranności, aby upewnić się, że projekt jest legalny i że ma perspektywy rozwoju.

To powiedziawszy, Metacade planuje przynieść jak najwięcej gier P2E na swojej platformie, aby ułatwić życie graczom i deweloperom. Projekt został zatwierdzony przez wiodącą firmę audytującą blockchain Certik, co oznacza, że jest przejrzysty, co jest silnym punktem sprzedaży, zwłaszcza teraz, gdy przestrzeń kryptowalutowa była świadkiem wielu projektów opartych na oszustwach.

Ponadto projekt otrzymał wiele uwagi od społeczności kryptowalutowej, biorąc pod uwagę tempo, w jakim wyprzedano przedsprzedaż, co oznacza, że inwestorzy są pewni projektu i wierzą, że jest to opłacalny projekt. Oprócz korzystania z tokena MCADE w celu uzyskania dostępu do różnych korzyści w ramach ekosystemu Metacade i handlowania nim na głównych giełdach po jego wprowadzeniu, posiadacze MCADE będą mieli również możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym Metadace za pośrednictwem Metacade DAO zaplanowanego do uruchomienia w I kwartale 2024 roku.

Wreszcie, cena tokena MCADE stale rosła podczas przedsprzedaży i oczekuje się, że wykona ogromny skok po wprowadzeniu go na giełdy kryptowalut. Do tej pory token wzrósł z 0,008 USD w fazie przedsprzedaży Beta do 0,02 USD w obecnej końcowej fazie przedsprzedaży.