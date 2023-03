Charles jest reporterem dla Invezz. Posiada tytuł inżyniera mechatronicznego, ale zaintrygował go fascynujący świat kryptowalut i blockchain. Napisał wiele… czytaj więcej

Szum wokół sztucznej inteligencji (AI) znalazł drogę do przestrzeni kryptowalutowej powodując gwałtowny wzrost cen większości kryptowalut opartych na AI, w tym nowo uruchomionych tokenów, takich jak token ASI należący do AltSignals.

AltSignals działa od 2017 roku. Jednak jego popularność poszybowała w górę po ogłoszeniu, że pracuje nad produktami napędzanymi przez AI wspieranymi przez kryptowalutę opartą na AI, która jest obecnie w fazie przedsprzedaży BETA. Można wziąć udział w niej udział tutaj.

Czym jest AltSignals?

AltSignals jest liderem rynku w dostarczaniu sygnałów handlowych i opracowywaniu wskaźników technicznych opartych na algorytmach. Rozpoczął działalność od wysyłania darmowych sygnałów handlowych w kryptowalutach, zanim rozszerzył się na Forex, CFD i akcje.

Obecnie AltSignals zapewnia analizę techniczną i fundamentalną oraz trenuje i pomaga klientom w tym, jak umieszczać transakcje i osiągać zyski w długim okresie. Prowadzi wskaźnik techniczny o nazwie AltAlgo Indicator do generowania sygnałów handlowych.

Wskaźnik AltAlgo skanuje rynek walut cyfrowych, forex i akcji i ostrzega użytkowników AltSignals, kiedy akcja cenowa ma się właśnie wydarzyć. Wskaźnik wykorzystuje wiele strategii handlowych i wskaźników technicznych, aby zapewnić idealne możliwości kupna i sprzedaży dla handlowców.

AltSignals pracuje również nad algorytmem AI, który weźmie najlepiej działający algorytm, w tym wskaźnik AltAlgo i użyje go do stworzenia pakietu produktów AI, z których jeden to ActualizeAI, który będzie zasilany przez kryptowalutę ASI.

Kryptowaluta ASI działa na blockchainie Ethereum, co pozwala na tanie zakupy tokenów poprzez AltSignals DEX podczas trwającej przedsprzedaży.

Prognoza ceny tokena ASI

Token ASI znajduje się obecnie w fazie przedsprzedaży BETA, która według danych na oficjalnej stronie AltSignals jest wyprzedana w około 50%.

Przedsprzedaż AltSignals została podzielona na pięć etapów: BETA, Etap 1, Etap 2, Etap 3 oraz Etap 4. Ci, którzy inwestują podczas etapu BETA, kupują token po 0,012 USD i mają szansę zyskać najwięcej, ponieważ cena tokenu ma wzrosnąć w pozostałych etapach przedsprzedaży.

ASI będzie sprzedawany za 0,015 USD w Etapie 1, 0,01875 USD w Etapie 2, 0,021 USD w Etapie 3 i 0,02274 USD w Etapie 4. W związku z tym do czasu zakończenia przedsprzedaży cena ASI wzrośnie o 89,5% dając tym, którzy zainwestują na etapie BETA 89,5% ROI.

Podczas gdy przewidywanie ceny nowej kryptowaluty jest trudne, oczekuje się, że cena ASI będzie dalej jeździć na rosnącej popularności technologii AI i notowania na giełdach kryptowalutowych zaraz po zakończeniu przedsprzedaży. I zgodnie z harmonogramem na podstawie białej księgi AltSignals, oczekuje się, że token ASI będzie notowany na CoinGecko, CoinMarketCap i Uniswap w drugim kwartale 2023 roku, który niedługo się zaczyna.

Czy token ASI od AltSignals jest dobrą inwestycją?

Podczas gdy istnieje kilka czynników, które jako inwestor rozważyłbyś przed zainwestowaniem w jakikolwiek projekt, nie trzeba mówić, że ważne jest, aby mieć do czynienia z firmą, która jest zaufana i ma solidną historię wyników, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele oszustw w przestrzeni kryptowalutowej. AltSignals działa od pięciu lat, co oznacza, że nie jest to jeden z startupów, które po prostu zaczynają i znikają po zebraniu funduszy od inwestorów.

Ponadto, źródła pokazują, że sygnały AltSignals dotyczące Binance Spot i Futures, a także sygnały Forex były konsekwentnie zyskowne miesiąc w miesiąc z dokładnością powyżej 60%. Zespół AltSignals oczekuje, że dokładność tych sygnałów znacznie wzrośnie, gdy ActualizeAI zostanie ukończony i zintegrowany z ich algorytmem, co sprawi, że AltSignals będzie pożądaną platformą przez wielu i prawdopodobnie wywoła dynamiczny wzrost popytu na token ASI.