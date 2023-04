Platforma gamingowa Metacade (MCADE) zakończyła przedsprzedaż, torując drogę do kolejnego kamienia milowego – notowania na głównych giełdach.

Aby przedstawić to w perspektywie, notowanie dla tokena gamingowego rozpoczyna się w tym tygodniu. 6 kwietnia token ma być dostępny na Uniswap. W tygodniu kończącym się 16 kwietnia, token będzie notowany na Bitmart, a następnie na MEXC w tygodniu kończącym się 30 kwietnia. Przewidywane notowania pojawiają się w obliczu rosnącego popytu na gry pomimo przedłużającej się kryptowalutowej zimy.

Branża gamingowa wzrosła o 59% w 2022 roku i jest ogromny potencjał na przyszłość

Gry Web3 i projekty Metaverse wygenerowały 7,6 miliarda dolarów w 2022 roku, co stanowi wzrost o 59% w stosunku do 2021 roku. Tak wynika z nowego raportu rynkowego “Blockchain Gaming“, który szacuje, że sektor wzrośnie do 70 miliardów dolarów do 2030 roku.

Raport Blockchain Gaming podkreśla kluczowe wyzwalacze adopcyjne dla gier Web3 jako szerszy zasięg, infrastrukturę blockchain i system zachęt. Przejrzyste transakcje on-chain również tworzą reputację gier opartych na blockchain, ułatwiając adopcję.

Zasadniczo tempo wzrostu w 2022 roku podkreśla, że gry przeciwstawiły się rynkowi niedźwiedzia, aby rosnąć, co czyni go jednym z prawdopodobnych sektorów, które doświadczą dużych przepływów pieniężnych w ciągu następnej dekady. Ale czego potrzebują projekty gamingowe takie jak Metacade, aby wykorzystać szansę na 70 miliardów dolarów?

Gry Web3 muszą stawiać na pierwszym miejscu jakość — eksperci

Podczas gdy możliwości gier Web3 są ogromne i w dużej mierze niewykorzystane, eksperci uważają, że jakość będzie kluczem do udanych projektów. Mówią tutaj o przyjemności i trwałości gier.

Entuzjaści gier chcą przyjemnych i rozrywkowych gier z ekonomią w grze, twierdzą eksperci. W związku z tym analitycy wskazują na rosnący nacisk na tytuły AAA, które zastępują gry typu hypercasual. Pod pojęciem tym rozumie się te z prostą mechaniką rozgrywki. Zamiast tego, entuzjaści gier Web3 to wielcy gracze, którzy szukają dodatkowych przyjemności i efektów. Z tego powodu analitycy przewidują, że gry arkadowe będą napędzać następną generację gier Web3 opartych na blockchainie.

Biorąc przykład Metacade, projekt ten trafił na pierwsze strony gazet za to, że jest jedną z najbardziej zaawansowanych gier play-to-earn. Oferuje ekscytującą bibliotekę tytułów i ekonomię GameFi. Gracze po prostu zarabiają, aby się bawić. Biała księga projektu przedstawia modele nagród, takie jak Creat2Earn, Work2Earn, Compete2Earn, udział w losowaniach nagród i stakowanie, dzięki czemu Metacade jest wyjątkową platformą do gier.

Podobnie, zrównoważony rozwój jest cechą charakterystyczną platform gier przyszłości. Eksperci twierdzą, że platformy, które rozkwitną, będą skupione na społeczności, z graczami posiadającymi udziały własnościowe. Metacade ma cechy zrównoważonego projektu. Na jego platformie, entuzjaści Web3 i gracze mogą współpracować i budować ekscytujące relacje. W rzeczywistości projekt ma na celu uzyskanie potencjału Zarządzania DAO do drugiego kwartału 2024 roku.

Patrząc z perspektywy czasu, Metacade jest zrównoważony i będzie działał sam, nie obciążając zbytnio swoich użytkowników. Modele przychodów z reklam, ofert pracy i bycia platformą startową dla innych projektów pozwalają platformie być samowystarczalną.

Pozycja Metacade w grach Web3

Metacade pojawia się w odpowiednim momencie, kiedy gry Web3 zyskują na popularności. Oznacza to, że cieszy się przewagą pierwszego gracza, który został zauważony i wcześnie przyjęty. Platformy do gier Web3 takie jak Axie Infinity, The Sandbox i The Otherwise odniosły sukces jako wczesne podmioty.

Nowy gracz, taki jak Metacade, może cieszyć się podobnymi korzyściami, z dodatkowymi benefitami dla użytkowników. W związku z tym, może to być kwestia czasu, zanim MCADE zajmie pozycję w sektorze gier Web3 dzięki swojej doskonałej ekonomii w grze. Jak widać po udanej przedsprzedaży, MCADE to dopiero początek. Jest jeszcze więcej do osiągnięcia, gdy trafi na główne giełdy.

Czy Metacade to dobra okazja inwestycyjna?

Projekty gier są ogólnie dobrymi inwestycjami, biorąc pod uwagę przewidywany popyt. Jednak inwestorzy poszukujący wysokiej jakości projektów z potencjałem do zrewolucjonizowania gier powinni wybierać te z jasną mapą drogową dla trwałości. Widzieliśmy to już w 2022 roku, gdy projekty o niezrównoważonych modelach ekonomicznych uległy krachowi.

Metacade jako projekt ma silne fundamenty, z jasną mapą drogową, jak zespół osiągnie cele i wzmocni społeczność. To powinno być pierwszą wskazówką, że może to być dobra okazja inwestycyjna. Podobnie jego natywny token, MCADE, startuje na giełdach dopiero pod koniec tego miesiąca. Oznacza to, że cena tokena jest wciąż niska i może otworzyć się w pobliżu poziomów przedsprzedaży. Kupienie go wcześnie umożliwia inwestorom zarabianie na wzroście wartości, zanim cena gwałtownie podskoczy.