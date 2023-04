Prognoza ceny AGIX, gdy przedsprzedaż Altsignals nabiera rozpędu

Aktywa związane ze sztuczną inteligencją znalazły się wśród najlepiej radzących sobie w 2023 roku. Rajd ten można przypisać silnym wynikom ChatGPT i poglądowi, że AI zakłóci większość branż, w tym opiekę zdrowotną i edukację.

Ta sama wydajność miała miejsce w branży kryptowalut. Podczas gdy Bitcoin i Ethereum wzrosły odpowiednio o ~70% i ~60%, tokeny AI, takie jak SingularityNET (AGIX) i Fetch.ai (FET) zwyżkowały odpowiednio o ponad 800% i 300%. Podobnie projekty AI, takie jak AltSignals, nabierają rozpędu.

Historycznie, inwestorzy mają tendencję do inwestowania we wschodzące tematy ze względu na strach przed przegapieniem (FOMO). Niektóre z przeszłych tematów w branży kryptowalutowej to między innymi metaverse, play-to-earn i move-to-earn.

Czym jest SingularityAI i dlaczego jego cena wzrosła?

Branża sztucznej inteligencji ma przejść znaczny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat. Według PwC, sztuczna inteligencja wniesie około 15,7 bilionów dolarów do światowej gospodarki do 2030 roku. Większość tych zysków ma przypaść Chinom i Stanom Zjednoczonym.

Z innego raportu Zion Research wynika, że w czerwcu 2022 roku światowy rynek sztucznej inteligencji był wyceniony na ponad 59 miliardów dolarów. W raporcie oszacowano, że do 2028 roku jego skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniesie 39,7%.

Kluczowe branże zostaną zakłócone przez sztuczną inteligencję. Na przykład ludzie używają generatywnej sztucznej inteligencji, aby uzyskać skomplikowane odpowiedzi. Niektóre nadchodzące platformy AI będą mogły pisać złożony kod komputerowy.

Większość najbardziej znanych produktów AI jest teraz scentralizowana. Na przykład Microsoft kontroluje swoją sztuczną inteligencję Bing, podczas gdy Google kontroluje Barda.

SingularityNET ma na celu zmianę tego stanu poprzez stworzenie zdecentralizowanego ekosystemu aplikacji AI, które rozwiązują kluczowe wyzwania. Dobrym przykładem dApp w swoim ekosystemie jest Rejuve, która jest wiodącą platformą do badań nad długowiecznością.

Prognoza cenowa AGIX

AGIX jest tokenem natywnym dla SingularityNET. Jak widać poniżej, cena AGIX dobrze sobie radziła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy zwiększyli swoją uwagę na AI. Ten rajd wyblakł ostatnio, gdy Bitcoin nie zdołał przejść do psychologicznego poziomu 30,000 USD. Co najważniejsze, utworzył on coś, co wygląda jak wzór trójkąta zwyżkującego.

Dlatego ruch powyżej górnej części formacji trójkąta na poziomie 0,559 USD będzie sygnałem, że przeważały byki, co spowoduje znacznie wyższy kurs. Następnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 0,70 USD.

Czym jest AltSignals?

Oczekuje się, że branża finansowa również zostanie zaburzona przez sztuczną inteligencję. W rzeczywistości, branża doradztwa finansowego już jest zakłócana przez AI. Na przykład Morgan Stanley testuje obecnie chatbota napędzanego przez OpenAI.

Obszar, który jest gotowy do zakłóceń, to analiza i przewidywanie. Obecnie większość traderów finansowych i inwestorów skupia się na wykonywaniu ręcznych analiz. Chociaż istnieją boty, wiele z nich jest zasilanych przez tradycyjne technologie, które nie są wydajne.

AltSignals to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która wykorzystuje zaawansowane technologie do tworzenia niemal dokładnych prognoz dotyczących akcji, kryptowalut i innych aktywów, takich jak forex. Platforma wykorzystuje technologie takie jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. Te technologie są łączone, aby stworzyć sztuczną inteligencję, która może pokonać ludzi. Jego narzędzie do uczenia się przez wzmacnianie pomoże włączyć zarządzanie ryzykiem.

AltSignals jest zasilany przez token $ASI, którego głównym celem jest członkostwo w ekosystemie. Jego innymi funkcjami będą zarządzanie społecznością, turnieje tradingowe i członkostwo w Klubie AI.

Prognoza przedsprzedaży AltSignals

AltSignals jest w trakcie pozyskiwania kapitału poprzez proces przedsprzedaży tokenów. Według strony internetowej AltSignals, sprzedaż Beta zebrała już 429,675 USD, co stanowi równowartość 89,52% planowanego podwyższenia kapitału. 1 token ASI$ kosztuje 0,0012 USDT.

Czasami inwestowanie w przedsprzedaż tokenów może być bardzo opłacalne, ponieważ pozwala wyjść z zyskiem, gdy nastąpi airdrop. Na przykład osoby, które kupiły tokeny AGIX i FET podczas ich przedsprzedaży, odnotowały wzrost inwestycji o ponad 1000%.

Dla jasności. Nie wszystkie przedsprzedaże tokenów są zazwyczaj dobrymi inwestycjami. W przeszłości wiele osób straciło fundusze nabywając przekręty w sieci. Z tego powodu zalecamy wykonanie własnych badań przed zainwestowaniem w jakikolwiek token kryptowalutowy i przedsprzedaż. Według białej księgi AltSignals, twórcy planują notować token ASI w Uniswap w drugim kwartale roku. Po tym nastąpi notowanie na innych giełdach i ulepszenie obecnego AltAlgo do możliwości automatycznego handlu.