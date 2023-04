Cena Conflux ( CFX/USD ) osiągnęła we wtorek bycze wybicie, gdy wesoły nastrój ogarnął branżę kryptowalut. CFX, jego token, skoczył do najwyższego poziomu 0,4452 $, najwyższego poziomu od 29 marca. Od stycznia wzrosła ona o ponad 1975%, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie monet w branży.

Binance wspiera integrację z siecią główną

Conflux radził sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy kibicowali rozwojowi sieci. Najważniejszą wiadomością było to, że deweloperzy osiągnęli porozumienie z China Telecom, behemotem z milionami użytkowników.

Partnerstwo spowoduje, że firma obejmie Conflux dla swoich produktów blockchain, w tym nadchodzącej karty SIM. Co więcej, Conflux nawiązał współpracę z chińską wersją Instagrama, o czym pisaliśmy tutaj.

Conflux osiągnął również wiele partnerstw w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W poniedziałek programiści osiągnęli porozumienie z Samurai, twórcą gier obsługujących blockchain. Gracze wcielają się w rolę samurajów w grze i rekrutują swoich generałów do niszczenia wrogów.

W zeszłym tygodniu programiści ogłosili, że wdrożą Uniswap V3. Ten nowy rozwój zapewni zachęty, takie jak tworzenie pul płynności dla par CFX/USDT i CFX/BTC.

Głównym powodem, dla którego cena Conflux skacze we wtorek, jest to, że Binance ogłosiło, że będzie wspierać integrację z siecią główną. Oznacza to, że po zakończeniu migracji Binance będzie obsługiwało wpłaty i wypłaty za token CFX. Te wypłaty będą miały miejsce za pośrednictwem Conflux eSpace, Conflux Core Space i BEP 20.

https://twitter.com/Conflux_Network/status/1645629502708383744

Co najważniejsze, cena Conflux wzrosła ze względu na jego ścisłą korelację z Bitcoinem. Bitcoin przeskoczył powyżej poziomu oporu 30 000 USD, sygnalizując, że na rynku wciąż są kupujący.

Prognoza cen Conflux

Wykres CFX od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że cena CFX znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku dni. Wzrósł do ważnego punktu oporu na poziomie 0,4433 USD, najwyższego punktu 30 marca. Conflux zdołał przekroczyć 25-dniową i 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą. Wzrosła również powyżej kluczowego oporu na poziomie 0,4070 USD, najwyższego poziomu z 5 kwietnia.

Conflux również przeskoczył powyżej poziomu wykupienia. Dlatego token prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 0,4860 USD, najwyższym od początku roku. Cena ta jest o ~13% wyższa od obecnego poziomu.