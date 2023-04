Kompresja stanu drastycznie obniża koszty wybijania NFT na Solanie

Fundacja Solana ogłosiła, że wybicie 1 miliona NFT na Solanie kosztuje teraz znacznie mniej, dzięki nowej technologii, która pomaga drastycznie obniżyć koszty, wprowadzając nowatorski sposób przechowywania NFT w łańcuchu.

Jon Wong, kierownik techniczny zespołu inżynierii ekosystemów Fundacji Solana, powiedział w czwartek, że technologia, o której mowa, to kompresja stanu.

Wybijanie NFT na Solanie staje się tańsze

Wybicie 1000 NFT na Solanie od 5 kwietnia kosztowało około 12 SOL (około 253,68 USD). Aby wybić 1 milion NFT na blockchainie, potrzeba było 12 000 SOL (253 680 USD). Ale przy kompresji stanu koszt wybicia 1000 NFT spada do 2,57 SOL (54,53 USD), podczas gdy migawka wykonana tego samego dnia sugerowała, że wybicie 1 miliona NFT kosztowałoby około 5 SOL (113 USD).

Migawka porównująca koszty w oparciu o ceny Ether i MATIC z 5 kwietnia pokazała, że wybicie 1 miliona NFT na Ethereum kosztowałoby ponad 33 miliony dolarów, podczas gdy koszt na Polygon wyniósłby ponad 32 830 dolarów. Według Wonga, szacunki zakładały średnią cenę gazu na poziomie 44 Gwei dla Ethereum i 77 Gwei dla Polygon (dane pobrane od eksploratorów bloków z 5 kwietnia).

Co to jest kompresja stanu?

Kompresja stanu wykorzystuje technologię drzew Merkle, aby pomóc obniżyć koszty przechowywania danych w łańcuchu, ze strukturą, która umożliwia bezpośrednie aktualizacje księgi głównej. To właśnie ta funkcja pomaga obniżyć koszty przechowywania danych, nawet jeśli programiści nadal korzystają z zabezpieczeń blockchain firmy Solana.

Wong wyjaśnia, że obniżone koszty w stanie kompresji wynikają z tego, że każdy nowy skompresowany NFT jest „ wyłącznie modyfikacją istniejącego drzewa ”. Oznacza to, że koszty wybicia NFT na Solanie mają być tak niskie, jak koszt pojedynczej transakcji – 0,000005 SOL.

Podczas gdy ekosystem może wykorzystywać technologię kompresji stanu do przechowywania dowolnych danych w łańcuchu, pierwszym przypadkiem użycia nowej technologii były skompresowane NFT. Te typy NFT są jak zwykłe NFT, z tą różnicą, że są tanie w wybijaniu.

Projekty ekosystemu Solana, które obecnie wdrażają kompresję stanu, obejmują platformę narzędziową NFT i API Crossmint oraz usługę przesyłania wiadomości opartą na blockchain Dialect.