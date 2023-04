Metacade dotrzymuje słowa i po udanej rundzie przedsprzedażowej wprowadza dziś na Uniswap swój token MCADE. Przedsprzedaż w ostatnim etapie wyprzedała się, zbierając imponującą kwotę 16,4 mln dolarów.

Wprowadzenie na giełdę zakończy wszystkie kamienie milowe, które Metacade wskazało na I kwartał 2023 roku w swojej białej księdze, otwierając drogę do partnerstwa i rozwoju modelu autonomicznej zdecentralizowanej organizacji (DAO). Potwierdza to również inwestorom, że zespół stojący za projektem poważnie podchodzi do realizacji wszystkich celów, które określił w swojej białej księdze, co dodatkowo dowodzi autentyczności projektu.

Cena notowania tokena MCADE

Token MCADE zostanie wprowadzony na giełdę Uniswap po cenie 0,022 USD, czyli o 10% wyższej niż jego ostateczna cena po zakończeniu przedsprzedaży. Jest to atrakcyjna propozycja dla tych, którzy nie zdążyli wziąć udziału w przedsprzedaży, a nadal zastanawiają się nad zakupem tokena.

Oczekuje się, że token zostanie uruchomiony na platformie Uniswap o godzinie 19:00 GMT. Co ciekawe, staking Metacade zostanie otwarty natychmiast po tym, jak token zostanie wystawiony na Uniswap z 40% AAR.

Oczekuje się, że wprowadzenie tokenu na giełdę spowoduje wzrost ceny. Prezes Metacade Rusell Bennet we wcześniejszym komunikacie prasowym ogłaszającym partnerstwo Metacade z Metastudio powiedział:

“Byłem zachwycony, widząc, jak przedsprzedaż tokenów na ostatnim etapu została wyprzedana; to tylko wzmacnia moją wiarę w projekt Metacade. Idziemy teraz naprzód dzięki rozwojowi i nowym partnerstwom i nie mogę się doczekać obserwowania ceny tokena, gdy będziemy obecni na giełdach w kwietniu i maju.”

Oprócz Uniswap, MCADE ma być również notowany na kilku innych scentralizowanych giełdach kryptowalutowych (CEX). Token będzie notowany na Bitmart w tygodniu kończącym się 16 kwietnia oraz na MEXC w tygodniu kończącym się 30 kwietnia.

Czym jest Metacade i dlaczego stał się taką sensacją w GameFi?

Metacade to nowo uruchomiona platforma GameFi, która służy jako miejsce spotkań online dla graczy i inwestorów. Platforma ma stać się jednym miejscem dla graczy i twórców gier, a jej ekosystem jest napędzany przez token MCADE, którego przedsprzedaż właśnie się zakończyła.

Token MCADE działa w sieci Ethereum, a jego posiadacze mogą angażować się w ekosystem Metacade na różne sposoby, w tym uczestniczyć w różnych promocjach, aby pomóc w rozwoju i adopcji produktu.

Projekt stał się sensacją w przestrzeni GameFi, co widać po tempie, w jakim wyprzedała się przedsprzedaż. Oprócz zgromadzenia najlepszych gier Play-to-Earn (P2E) w jednym miejscu, Metacade planuje również wspierać nadchodzące projekty gier na blockchainie poprzez program Metagrants, który pomoże twórcom gier, którzy chcą budować swoje projekty na platformie, w poszukiwaniu źródeł finansowania.

Twórcy gier będą przedstawiać swoje propozycje społeczności Metacade, która następnie będzie głosować, a najpopularniejsze propozycje przejdą do rundy finansowania. W rundzie finansowania inwestorzy będą mieli szansę na zdobycie środków.

Głównym celem Metacade jest zmiana oblicza branży gier metaverse, co zostało opisane w białej księdze. Projekt jest już zatwierdzony przez Certik, co oznacza, że jest przejrzysty, a to bardzo mocny punkt sprzedaży, na który jest duży popyt po wielu dużych wybuchach kryptowalut. Aby zapoznać się z projektem, możesz odwiedzić stronę Metacade tutaj.

Prognoza ceny MCADE po wejściu na giełdę

Cena tokena MCADE stale rosła podczas przedsprzedaży. Cena wzrosła z 0,008 USD w fazie przedsprzedaży Beta do 0,02 USD w obecnej końcowej fazie przedsprzedaży, co oznacza wzrost o 150%. Ponadto cena wzrosła o 10% przed wprowadzeniem na Uniswap.

Biorąc pod uwagę tendencję, którą wyznaczył token, jest prawdopodobne, że możemy zobaczyć, jak jego cena spadnie o kolejne zero przed końcem drugiego kwartału 2023 roku, zwłaszcza po wejściu na trzy giełdy kryptowalutowe: Uniswap, BitMart i MEXC.