Prognoza Render (RNDR): Moneta AI rośnie wśród hossy na AltSignals (ASI)

Jak dotąd cena AltSignals wskazuje na duże zainteresowanie monetami AI, a nadchodzące uruchomienie projektu sygnałów handlowych opartego na sztucznej inteligencji napędza przedsprzedaż jego natywnego tokena.

Cena Bitcoina, która w poniedziałek przebiła opór i znalazła się powyżej 30,000 USD, co było pierwszym przypadkiem przełamania oporu przez tę monetę od 10 miesięcy, sprawiając, że na rynku kryptowalut zawrzało.

Jedną z monet, która dziś zyskuje na popularności w związku z wybiciem BTC, jest Render Token (RNDR). W innym miejscu rynku kryptowalut, entuzjazm związany z przyszłością AI sprawił, że przedsprzedaż AltSignals ruszyła pełną parą.

W tym artykule spojrzymy na prognozę cenową AltSignals, gdy cena Rendera zwyżkuje w związku z dużymi wzrostami monet AI w branży kryptowalut.

Prognoza cenowa AltSignals, gdy Render rośnie o 20%

Podczas gdy krótkoterminowa perspektywa sugeruje, że kryptowaluty nie wyszły jeszcze w pełni z rynku niedźwiedzia, to rok 2023 wydaje się mieć już za sobą burzę emocji z 2022 roku. Świadczą o tym ogromne zwyżki na osi czasu od początku roku do końca roku dla wszystkich głównych monet, w tym Bitcoina, który wzrósł o 96% od początku roku.

Cena Render Token również rośnie – wartość tokena zwiększyła się o prawie 20% w ciągu ostatnich 24 godzin i o 60% w ciągu ostatniego miesiąca. Według danych CoinGecko, cena RNDR jest obecnie 82% od swojego rekordowego poziomu 8,78 USD osiągniętego w listopadzie 2021 roku. Jednak wartość tokena wzrosła o 4,120% od najniższego poziomu 0,036 USD w lipcu 2020 roku.

Wstępna oferta monet Render zakończyła się 12 października 2017 roku, a RNDR został sprzedany po 0,25 USD za jeden token podczas sprzedaży.

Patrząc na AltSignals, obecna cena w przedsprzedaży wynosi 0,015 USD, a po jej zakończeniu wzrośnie do 0,02274 USD. Z początkowej ceny przedsprzedaży wynoszącej 0,012 USD wartość tokena ASI skoczy o prawie 90%. Kiedy platforma napędzana sztuczną inteligencją zostanie uruchomiona, eksplozja cenowa może sprawić, że osiągnie ona poziom obserwowany w przypadku Render i innych czołowych projektów AI.

Nowy model tokenomiki projektu, obejmujący uwolnienie możliwości nagradzania za pomocą ASI, również wspomaga bycze perspektywy cenowe dla ASI.

Czym jest Render (RNDR) i co oferuje?

RNDR należący do Render to oparty na Ethereum token użytkowy, którego używają deweloperzy poszukujący dodatkowej mocy obliczeniowej, aby zapłacić dostawcom, którzy dystrybuują ją za pośrednictwem systemu peer-to-peer Render Network.

Osoby dysponujące mocą obliczeniową GPU otrzymują tokeny RNDR, podczas gdy deweloperzy mogą wykorzystać dodatkową moc obliczeniową do renderowania i strumieniowania animacji, środowisk 3D i obiektów.

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, brak wyspecjalizowanych komputerów, z którymi mogliby pracować programiści AI, przyciąga uwagę do Render. W miarę jak coraz więcej projektów stara się wdrożyć własne oprogramowanie napędzane sztuczną inteligencją, korzystanie z opartej na blockchainie sieci renderowania P2P staje się coraz bardziej atrakcyjne. Jest to szczególnie interesujące dla Render, pomimo dominacji gigantów technologicznych, takich jak Microsoft, Google i Amazon Web Services (AWS).

Odnosząc się do niedawno zgłoszonych braków serwerów dla programistów AI u wyżej wymienionych dostawców, założyciel i dyrektor generalny Render Jules Urbach napisał na Twitterze, że “RNDR posiada ogromne zasoby mocy obliczeniowej GPU o dużej gęstości, aby zasilić wnioskowanie AI“.

Czym jest AltSignals?

AltSignals to projekt, który zyskał na popularności w 2017 roku, a rosnąca społeczność użytkowników wykorzystuje jego sygnały transakcyjne do handlu wieloma aktywami. Są to akcje, kryptowaluty, kontrakty CFD, kontrakty terminowe Binance i forex.

System platformy AltAlgo wykorzystuje obecnie technologię maszynową do skanowania rynków, a traderzy otrzymują sygnały o potencjalnej akcji cenowej. Technologia ta pomaga przesiewać wiele strategii i wskaźników handlowych, tworząc optymalny scenariusz kupna lub sprzedaży dla traderów.

Obecnie zespół AltSignals zintegrował sztuczną inteligencję w swojej technologii za pomocą ActualizeAI.

Jak ActualizeAI zmieni branżę handlową?

ActualizeAI, który wkrótce zostanie wprowadzony na rynek z tokenem ASI, wykorzystuje uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby zaoferować model predykcyjny dla swoich sygnałów. Jak można się spodziewać, rezultatem tej integracji mają być bardzo dokładne poziomy sygnałów dla traderów.

AltSignals pisze na swojej stronie, że ActualizeAI wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania akcji cenowej dla różnych aktywów, z bardzo wysoką dokładnością. W związku z tym, że traderzy będą mogli korzystać z sygnałów o potencjalnych punktach wejścia, istnieje prawdopodobieństwo, że zapotrzebowanie społeczności na ASI wzrośnie. To z kolei sprawi, że więcej osób będzie szukało okazji do kupna kryptowalut, napędzając dalszy rozwój tej klasy aktywów.

Inwestorzy mogą dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedzając stronę przedsprzedaży AltSignals.

Jakie są korzyści z posiadania ASI?

ASI da inwestorom dostęp do funkcji ActualizeAI, a posiadacze tokenów będą mieli dostęp do w pełni zautomatyzowanego algorytmu napędzanego przez SI 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ASI będzie miało stałą podaż 500 milionów tokenów, z czego 58% ma być dostępne podczas przedsprzedaży.

Czy AltSignals osiągnie 1 USD do 2025 roku?

Przedsprzedaż ASI w AltSignals zakończy się wkrótce, a po uruchomieniu sieci ActualizeAI cena natywnego tokena może wzrosnąć ze względu na zwiększony popyt – zwłaszcza gdy traderzy będą chcieli zmaksymalizować swoje zyski za pomocą sygnałów zmieniających świat handlu.

Oprócz ogólnego popytu na ASI po uruchomieniu ActualizeAI, kluczową cechą tokenomiki, która pomoże w długoterminowej perspektywie cenowej dla tokenów, jest mechanizm wypalania tokenów. Najprościej mówiąc, spalanie tokenów pozwala na trwałe usunięcie ASI z obiegu. Wydarzenia z tego okresu wpływają na cenę zgodnie z zasadą podaży i popytu.

Jeśli mapa drogowa AltSignals będzie podążać w podanym kierunku, a rynek kryptowalutowy rozpocznie nowy cykl hossy, inwestorzy mogą oczekiwać, że cena ASI przebije poziom 0,5 USD w 2024 roku. Z tego miejsca, rajd do 1 USD będzie prawdopodobnie stanowić środkowy cel, który może obejmować potencjalne możliwości zdobycia tego poziomu w 2025 roku.

Czy warto dziś kupić AltSignals?

Jak zauważyli eksperci rynkowi, perspektywy techniczne oraz perspektywy kluczowych fundamentów sugerują, że wybicie Bitcoina ponad obecne poziomy cenowe ma potencjał, by katalizować nowe impulsy dla topowych altcoinów.

Dla inwestorów taki scenariusz rynkowy daje również szansę na wzbogacenie ich portfela o nowe topowe projekty. Jednym z takich projektów jest dziś AltSignals.

W poprzednich cyklach rynkowych nowe trendy, takie jak metaverse i play-to-earn, doprowadziły do powstania projektów definiujących branżę, takich jak The Sandbox czy Axie Infinity. Dzięki silnej narracji w sztucznej inteligencji i działającemu produktowi, który już przyciąga wszystkie rodzaje traderów, AltSignals wygląda na gotowy do wielkiego sukcesu, jak to miało miejsce w 2021 roku w przypadku SAND i AXS.

Teraz, gdy wybicie Bitcoina powyżej 30,000 USD może zwiastować wejście nowego kapitału do kryptowalut, jednym z projektów, na który warto zwrócić uwagę, może być AltSignals.

