Przedsprzedaż AltSignals stale zyskuje na popularności, ponieważ sztuczna inteligencja (AI) dominuje zarówno w branży technologicznej, jak i kryptowalut.

Najnowszym elementem AI jest narzędzie do identyfikacji obrazów “Segment Anything” firmy Meta i oczekuje się, że spowoduje ono dodatkowe skupienie się na AI, co jest punktem sprzedaży dla innych projektów związanych z AI, takich jak AltSignals.

Dlaczego AI “Segment Anything” jest ważnym impulsem dla AltSignals?

Gdy ambicje Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) w zakresie metaverse legły w gruzach, zwróciła się ona do AI, aby napędzić swój kolejny etap rozwoju. To tylko pokazuje, że AI szybko wyprzedza inne technologie, w tym metaverse.

Podczas gdy nowe projekty metaverse wciąż są sensacją wśród graczy, projekty związane ze sztuczną inteligencją wydają się kradnąć show, jeśli chodzi o zdobywanie serc większości.

Chociaż najnowszy projekt Meta o nazwie Segment Anything Model koncentruje się na obrazach, to jednak jest on doskonałym wskaźnikiem wzrostu zainteresowania dużych firm technologicznych sztuczną inteligencją. AltSignals może bardzo skorzystać na szumie związanym z AI, ponieważ pracuje nad algorytmem AI, który wykorzysta najlepiej działający algorytm, w tym wskaźnik AltAlgo, i użyje go do stworzenia zestawu produktów AI, z których jeden to ActualizeAI, wykorzystujący kryptowalutę ASI.

Narzędzie “Segment Anything” pomaga użytkownikom zidentyfikować konkretne przedmioty na obrazie za pomocą kilku kliknięć. Chociaż projekt jest jeszcze w fazie demo, Meta twierdzi, że Segment Anything może już zrobić zdjęcie i indywidualnie zidentyfikować piksele składające się na wszystko na zdjęciu, dzięki czemu możliwe jest oddzielenie jednego lub więcej przedmiotów od reszty obrazu.

Czym jest AltSignals i dlaczego staje się tak popularny?

AltSignals dostarcza sygnały transakcyjne i wskaźniki techniczne oparte na algorytmach. Zaczęło się od wysyłania darmowych sygnałów transakcyjnych dotyczących kryptowalut, a następnie rozszerzyło swoją działalność na Forex, CFD i akcje.

Obecnie AltSignals zapewnia klientom techniczną i fundamentalną analizę rynku. Oferuje również sesje coachingowe i pomaga klientom w handlu. Platforma wykorzystuje wskaźnik techniczny o nazwie AltAlgo Indicator do generowania sygnałów handlowych.

Wskaźnik AltAlgo skanuje rynek finansowy i ostrzega użytkowników AltSignals, gdy pojawia się okazja handlowa. Wskaźnik wykorzystuje wiele strategii handlowych i wskaźników technicznych, aby zapewnić inwestorom idealne możliwości kupna i sprzedaży.

AltSignals pracuje również nad algorytmem AI. Algorytm weźmie najlepiej działający algorytm, w tym wskaźnik AltAlgo, i użyje go do zbudowania zestawu produktów AI. Jednym z nich jest ActualizeAI zasilany przez kryptowalutę ASI, która jest tokenem opartym na Ethereum. Token ASI jest obecnie w fazie przedsprzedaży BETA. Tutaj możesz wziąć udział w przedsprzedaży.

AltSignals działa od 2017 roku, ale jego popularność poszybowała w górę po ogłoszeniu projektu AI.

Czy token AltSignals ASI to dobra inwestycja?

Przedsprzedaż AltSignals została podzielona na pięć etapów: BETA, Etap 1, Etap 2, Etap 3 i Etap 4. Obecnie przedsprzedaż znajduje się w fazie BETA i token jest sprzedawany po 0,012 USD. Cena ma rosnąć z każdym etapem, co jest dobrą propozycją dla wczesnych inwestorów.

W Etapie 1 ASI będzie kosztować 0,015 USD, w Etapie 2 – 0,01875 USD, w Etapie 3 – 0,021 USD, a w Etapie 4 – 0,02274 USD. Kiedy przedsprzedaż wejdzie w ostatnią fazę, cena ASI wzrośnie o 89,5%.

Oczekuje się, że po zakończeniu przedsprzedaży AltSignals cena ASI będzie rosła w związku z rosnącą popularnością AI i notowaniem na giełdach kryptowalut. Zgodnie z białą księgą AltSignals, oczekuje się, że token ASI zostanie wprowadzony na CoinGecko, CoinMarketCap i Uniswap w drugim kwartale 2023 roku.