Aktywa giełdowe produktów kryptowalutowych wzrosły o 67% w pierwszym kwartale, wyprzedzając ceny aktywów o 34% YTD

Zgodnie z najnowszym raportem zawierającym statystyki, całkowita wartość zarządzanych aktywów (AUM) dla produktów giełdowych (ETP) wzrosła o 67% w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku.

Raport został opublikowany w środę, 12 kwietnia przez Fineqia International Inc. ( CSE: FNQ ), spółkę giełdową, która inwestuje we wczesne i rozwojowe projekty technologiczne oraz zarządzającą dłużnymi papierami wartościowymi w Wielkiej Brytanii.

Aktywa cyfrowe ETP AUM przewyższyły podstawowe ceny kryptowalut w pierwszym kwartale o 34%

Analiza globalnych produktów giełdowych (ETP), których aktywami bazowymi są kryptowaluty, wykazała, że całkowita wartość tych produktów pod względem AUM wzrosła z 20 miliardów dolarów do 33,3 miliardów dolarów w pierwszym kwartale.

W międzyczasie całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła z 800 miliardów dolarów do 1,19 biliona dolarów – co wskazuje na 67% skok dla krypto ETP AUM i 50% wzrost wyceny rynku kryptowalut w ciągu kwartału. Według Fineqia różnica wskazuje na 34% wzrost premii w napływie inwestycji ETP w stosunku do bazowej wyceny rynkowej aktywów cyfrowych.

W marcu wartość AUM kryptograficznych ETP wzrosła o 17%, podczas gdy ceny kryptowalut wzrosły o 11%, a lutowy raport Fineqia (który Invezz podkreślił tutaj ) podał, że łączna wartość AUM kryptowalutowych ETP wyniosła 28 miliardów dolarów.

Analiza 160 ETP, które obejmowały fundusze giełdowe ( ETF ) i banknoty giełdowe (ETN), również wykazała, że AUM ETP posiadających najlepsze altcoiny wzrosło o 1% w ciągu kwartału. Jednak te reprezentujące koszyk kryptowalut wzrosły o 14%.

Dyrektor generalny Fineqia, Bundeep Singh Rangar, skomentował statystyki jako wskazujące na „dynamikę wzrostu”, która charakteryzowała pierwszy kwartał 2023 r. Rangar zauważył również, że dane ujawniły ponowne zainteresowanie inwestorów cyfrowymi aktywami ETP.

Bitcoin i Ethereum stanowiły 93% całkowitego AUM krypto ETP w pierwszym kwartale

Wzrost cen Bitcoina i Ethereum w kwartale, który stanowił 71% i 52% zysków od początku roku, wraz z powiązanymi napływami kapitału, przyczynił się do AUM ETP, zauważyli naukowcy Fineqia w raporcie.

Skok cen BTC i ETH był znaczącym czynnikiem, ponieważ dwie największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej stanowiły około 93% całkowitego AUM krypto ETP w kwartale.

Cena BTC na poziomie 28 500 USD w dniu 31 marca wykazała 21% wzrost w porównaniu z cenami odnotowanymi pod koniec lutego, kiedy to również aktywa zarządzane przez ETP posiadające bitcoiny wzrosły o 21% – z 19,2 mld USD do 23,2 mld USD. Podobny trend zaobserwowano w przypadku Ethereum, którego cena wzrosła o 11% w tym samym okresie, a wartość AUM ETP opartych na ETH wzrosła o 11% – z 6,85 mld USD do 7,6 mld USD.

Statystyki crypto ETP AUM odzwierciedlają wartość produktów oferowanych przez najlepszych dostawców, takich jak 21Shares AG, Grayscale Investment, VanEck, MorningStars i TrackInSight SAS. Wszystkie dane pochodziły z publicznie dostępnych źródeł, jak zauważyła Fineqia w swoim raporcie.