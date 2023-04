AltSignals (ASI) jest ostatnio bardzo popularny. Jednak dla traderów jest to jeden z tych tokenów, które wkraczają w przestrzeń, która dopiero się rodzi – handel algorytmiczny. $ASI to natywny token, który będzie zasilał platformę sztucznej inteligencji AltSignal dla traderów.

$ASI jest dopiero w pierwszej fazie przedsprzedaży, w której ponad 48% tokenów zostało wyprzedanych. W przedsprzedaży zebrano ponad 527,000 USD, co czyni ją wczesnym sukcesem. Możesz dołączyć do przedsprzedaży tutaj, aby uzyskać wczesne korzyści.

Czym jest AltSignals i $ASI?

AltSignals to platforma zbudowana przez traderów dla traderów. Ta brytyjska platforma istnieje od 2017 roku i stała się popularna dzięki bezpiecznym sygnałom handlowym obejmującym akcje, forex i kryptowaluty. Na Trustpilot, AltSignals ma ocenę 4.8 gwiazdek na 5, z ponad 503 opiniami. Ponad 1500 użytkowników zapisało się do serwisu transakcyjnego VIP. Ponadto AltSignals ma ponad 50,000 członków Telegramu, co czyni go jednym z najpopularniejszych w mediach społecznościowych.

Po dużym popycie na swoje usługi, AltSignals uruchamia platformę opartą na sztucznej inteligencji o nazwie ActualizeAI. Oczekuje się, że platforma AI wzmocni jakość generowanych sygnałów i rozszerzy zakres instrumentów finansowych.

Aby dać członkom ActualizeAI więcej wolności i możliwości zarobku, zespół AltSignals wprowadza token $ASI. Będzie on zasilał platformę AI i będzie jednostką członkowską. $ASI da również posiadaczom wyłączność na projekty i inicjatywy platformy, w tym losowania nagród.

Przyszłość sygnałów transakcyjnych AI i pozycja ActualizeAI

Handel algorytmiczny staje się popularny każdego dnia, ponieważ inwestorzy poszukują przewagi alfa na rynkach finansowych i pokonują potencjalne wady ryzyka. Ankieta przeprowadzona przez Greenwich Associates, skupiająca się na kierownictwie handlowym wyższego szczebla w Ameryce Północnej, wykazała rosnące zainteresowanie realizacją transakcji AI. Twórcy wymienili poszukiwanie płynności i minimalizację poślizgu jako kluczowe powody korzystania z AI.

Patrząc z punktu widzenia handlu, stosowanie sygnałów predykcyjnych AI poprawia wyniki i pomaga uniknąć niekorzystnych selekcji. W związku z tym inwestowanie w tę przestrzeń jest cennym przedsięwzięciem, które przyniesie korzyści zarówno dostawcom usług, jak i ich klientom.

ActualizeAI obiecuje zrewolucjonizować AltSignals i zaoferować odnowione usługi sygnałowe w stosunku do obecnie używanego AltAlgo™. Nie tylko zwiększa współczynnik wygranych i satysfakcję klientów, ale także daje społeczności głos poprzez posiadanie tokena natywnego. Są to niektóre z metryk, które mówią, że może to być popularny token, który zrobi furorę w sektorze kryptowalut w 2023 roku.

Prognoza cenowa AltSignals na 2023 rok

1 $ASI kosztuje teraz 0,015 USD. Oczekuje się, że w końcowej fazie przedsprzedaży cena wyniesie 0,02274 USD. Analitycy przewidują cenę 0,40 USD do końca 2023 roku, kiedy to token będzie notowany na głównych giełdach. Oznacza to wzrost ceny o prawie 2000% w stosunku do ostatecznej ceny w przedsprzedaży. Takie przewidywania nie są wykluczone, biorąc pod uwagę, że w przeszłości nowo wprowadzone i notowane na giełdzie tokeny podrożały nawet o 4000%.

Niemniej jednak ostrożniejszy wzrost ceny o 1000% jest bardziej realistyczny w ciągu roku, ponieważ token gromadzi płynność, a do społeczności handlowej dołącza coraz więcej inwestorów. Według naszej prognozy cena 0,25 USD jest prawdopodobna w średnim terminie.

Czy warto kupić AltSignals?

Bardzo niewiele projektów zdołało przyciągnąć tak silną przedsprzedaż jak AltSignals. Jest to pierwszy sygnał, że jest to projekt, na który jest duży popyt i który ma szansę się rozwinąć. Biorąc pod uwagę powyższe, warto zainwestować w AltSignals z wielu powodów.

$ASI może być wartościową monetą, ponieważ zasila istniejącą już społeczność traderów. Istniejące wcześniej zaplecze pozwala $ASI na bezproblemowy start po wejściu na giełdy.

Poza tym, $ASI to coś więcej niż tylko token do kupienia i posiadania. Daje on dostęp do wysokiej jakości sygnałów handlowych, które pozwolą inwestorom zarabiać pieniądze. Dlatego, poza rolą spekulacyjną, token jest atrakcyjny dla nowych i początkujących traderów, którzy chcą mieć udział w zyskach z handlu.

ASI jest również nowatorskim tokenem. Zapewnia on usługę, która nigdy wcześniej nie została przeniesiona na blockchain. Ograniczona konkurencja i przewaga pierwszego gracza pozwalają $ASI stać się topową i wartościową monetą.