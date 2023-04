Po udanej przedsprzedaży Metacade (MCADE) jest obecnie notowany na zdecentralizowanej giełdzie Uniswap. Platforma do gier zebrała ponad 16 milionów dolarów podczas przedsprzedaży, która niedawno się zakończyła, co świadczy o zainteresowaniu inwestorów ekosystemem GameFi.

Notowanie na Uniswap było pierwszym i miało miejsce 6 kwietnia. W tym miesiącu spodziewane są kolejne debiuty, także na centralnych giełdach. 16 kwietnia użytkownicy popularnej giełdy kryptowalutowej Bitmart będą mieli dostęp do MCADE. W tygodniu kończącym się 30 kwietnia token będzie notowany na MEXC. W ciągu roku pojawi się więcej notowań na kolejnych giełdach, co otworzy drogę inwestorom do uzyskania dostępu do tokenu i podniesienia jego ceny.

Gry Web 3.0 mogą wyprzeć tradycyjne gry, z 68,9% CAGR

Gry oparte na technologii Blockchain stają się popularne dzięki łatwości dostępu i różnym sposobom czerpania zysków przez graczy. Najnowsze raporty wskazują, że do 2032 roku sektor ten osiągnie przychód w wysokości 1020 miliardów dolarów, co oznacza stopę wzrostu na poziomie 68,9%. W 2022 roku gry oparte na technologii Blockchain były wyceniane na 5,41 miliarda dolarów.

Oprócz łatwości dostępu i zarobku, eksperci twierdzą, że popularność gier opartych na blockchainie wynika z perspektywy własności w czasie rzeczywistym. Różne formy własności, takie jak tokeny NFT i GameFi, sprawiają, że gracze mogą cieszyć się wyjątkowymi korzyściami, których brakuje w tradycyjnym segmencie gier.

Eksperci uważają, że gry oparte na technologii blockchain wyprą swoje tradycyjne odpowiedniki dzięki najnowszym trendom w grach i przewidywanemu wzrostowi. O nieuchronności tej zmiany świadczą rosnące inwestycje i nowe platformy gier dołączające do sektora. W związku z tym projekty zręcznościowe mogą być godnymi inwestycjami dla osób patrzących w przyszłość branży gier.

Metacade to projekt o unikalnej propozycji wartości

Szansa dla sektora gier jest niewątpliwa. Platformy takie jak Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox i inne zyskały rozgłos dzięki wysokiej jakości ofercie Web 3.0. Metacade nie jest tylko nowym graczem w tej przestrzeni. Oferuje unikalną propozycję wartości, co wyjaśnia, dlaczego popyt inwestorów był jak dotąd wysoki.

Metacade to platforma gier zręcznościowych Web 3.0. W przeciwieństwie do innych platform, Metacade oferuje zróżnicowane i ekscytujące sposoby zarabiania. Inwestorzy mogą stakować token MCADE, brać udział w losowaniach nagród i zarabiać w konkursach w grze dzięki Compete2Earn. Create2Earn to kolejna inicjatywa, która nagradza użytkowników za ich wkład w rozwój społeczności, w tym tworzenie recenzji gier i angażowanie się w posty innych graczy. Istnieją również możliwości Work2Earn, dzięki ofertom pracy umieszczonym na platformie.

Innymi słowy, Metacade oferuje więcej niż wrażenia z gry, dając mu przewagę nad swoimi poprzednikami. Jest również napędzany przez społeczność, a w przyszłości poszukuje struktury podobnej do DAO, która zapewni użytkownikom większą rolę w zarządzaniu.

Przewidywany wzrost gier opartych na technologii blockchain sprawia, że Metacade jest głównym pretendentem do sukcesu. Platforma ma rzeczywiste zastosowania i już istniejącą społeczność entuzjastów gier, inwestorów i partnerów. To sprawia, że Metacade jest platformą do obserwowania przez następną dekadę, gdy gry Web 3.0 nabierają tempa.

Czy warto teraz kupić Metacade?

Metacade właśnie zakończył swoją przedsprzedaż i jest wstępnie notowany na zdecentralizowanej giełzie Uniswap. W związku z tym jego dostępność do obrotu została w pewien sposób ograniczona. Oznacza to, że potencjał MCADE będzie odczuwalny dopiero po wejściu na główne giełdy. Wstępne plany zakładają wprowadzenie MCADE na maksymalnie 5 głównych giełd.

Jak wynika z historii, nowo wprowadzone tokeny osiągają nowe poziomy, gdy są notowane na głównych giełdach. Wtedy właśnie stają się dostępne dla wielu inwestorów i gromadzą dużą płynność. W związku z tym MCADE może być atrakcyjnie wyceniony teraz, gdy jest dostępny tylko na jednej giełdzie – Uniswap. Wraz z rozwojem sektora GameFi, MCADE może stać się inwestycją przynoszącą 100-krotny zysk w ciągu najbliższych kilku lat.

Według naszych ostrożnych prognoz, moneta może wzrosnąć 10-krotnie do 2024 roku, kiedy będzie notowana na wielu giełdach. Inwestowanie w Metacade pozwala również na udział w ekscytującej platformie zręcznościowej z wieloma możliwościami zarobku.