Cena Zilliqa wzrosła do najwyższego poziomu od 23 lutego w środę, gdy inwestorzy czekali na zbliżającą się premierę EVM. ZIL wzrósł do szczytowego poziomu 0,036 USD, który był o około 68% powyżej najniższego poziomu od początku roku. To czyni go jedną z najskuteczniejszych kryptowalut w branży. Inne altcoiny, takie jak AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) i Oasis Network, również mają się dobrze.

Uruchomienie EVM Zilliqa

Ethereum stało się największym na świecie blockchainem dla inteligentnych kontraktów. Widać to po rosnącej liczbie dApps w jego ekosystemie. Na przykład w dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi) Ethereum ma całkowitą wartość zablokowaną (TVL) wynoszącą ponad 70 miliardów dolarów i dominację na rynku wynoszącą prawie 70%.

Podobnie jest w branży tokenów niezbywalnych (NFT), gdzie dominują takie kolekcje jak Bored Ape Yacht Club (BAYC). Średnio sprzedaż NFT na Ethereum w ciągu 24 godzin przekracza zwykle 25 milionów dolarów.

Dlatego w branży blockchain istnieją dwa główne trendy. Po pierwsze, istnieje ogólne przejście do sieci warstwy 2, które są łańcuchami bocznymi, które przetwarzają transakcje Ethereum szybciej przy niższych kosztach. Niektóre z najlepszych sieci warstwy 2 w branży to Cartesi, Optimism i Arbitrum.

Po drugie, aby zwiększyć interoperacyjność, wiele łańcuchów bloków uruchamia swoją wirtualną maszynę Ethereum (EVM), które jest oprogramowaniem wykonującym inteligentne kontrakty w sieci Ethereum. Pomaga także zwiększyć interoperacyjność w ramach różnych łańcuchów. Niektóre z najpopularniejszych sieci działających na EVM to IOTA, EOS i Zilliqa.

Kolejną kluczową wiadomością Zilliqa będzie uruchomienie implementacji EVM w sieci głównej, które nastąpi 25 kwietnia tego roku. Implementacja zostanie uruchomiona o godzinie 08:00 czasu UTC.

Integracja EVM przyniesie wiele korzyści dla ekosystemu Zilliqa. Na przykład użytkownicy będą teraz mogli przesyłać swoje natywne ZIL za pomocą popularnych portfeli, takich jak MetaMask. Ponadto programiści będą mogli wdrażać inteligentne kontrakty Solidity.

Prognoza cenowa Zilliqa

Wykres 4H pokazuje, że w ostatnich tygodniach cena ZIL znajduje się w nieustannym trendzie byka. W tym czasie cena skoczyła z najniższego poziomu od roku do roku wynoszącego 0,021 USD do wysokiego poziomu 0,036 USD. Udało się jej wyjść ponad kluczowe poziomy psychologiczne. Ostatnio wyszła ponad kluczowy opór na poziomie 0,0328 USD, który był najwyższym punktem 2 kwietnia. Przechodząc powyżej tej ceny, moneta unieważniła formację podwójnego szczytu, która się tworzyła.

Zilliqa przesunął się powyżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy oscylatory skierowane są w górę. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że moneta będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 0,037 USD, czyli najwyższy punkt z kwietnia tego roku.

Sprzedaż tokenów AltSignals trwa

Kolejnym ważnym tematem w dzisiejszym świecie jest sztuczna inteligencja. AI została nazwana jednym z największych odkryć, w tej samej kategorii co ogień i koło. Obecnie platformy AI, takie jak Bard Google’a i Bing Microsoftu, stały się tak potężne, że potrafią pisać programy, komponować muzykę i pisać opowiadania.

Analitycy uważają, że w nadchodzących latach sztuczna inteligencja dotknie większość branż. Na przykład wpłynie na branżę finansową, przeprowadzając analizy i dostarczając rekomendacje. AltSignals to jedna z najlepszych platform, która pracuje nad wdrożeniem sztucznej inteligencji w branży.

AltSignals to dochodowa platforma, która przeprowadza analizy i wysyła ludziom sygnały dotyczące kluczowych aktywów, takich jak forex i kryptowaluty. Teraz, w ramach rozwoju, programiści pracują nad integracją sztucznej inteligencji na swojej platformie w celu poprawy wyników. AltSignals jest bardzo lubiany przez swoich użytkowników, co można przeczytać w Trustpilot.

W ramach tej transformacji AltSignals prowadzi sprzedaż tokenów ASI. ASI to token, który będzie zasilał platformę. Będzie on wykorzystywany do dokonywania płatności i zachęcania innych uczestników ekosystemu. Będzie on również wykorzystywany do głosowania w momencie uruchomienia Zdecentralizowanej Organizacji Autonomicznej (DAO).

Sprzedaż tokenów AltSignals szybuje w górę

Sprzedaż tokenów AltSignals cieszy się powodzeniem. W ciągu zaledwie kilku tygodni deweloperzy zebrali ponad 592,000 USD, co stanowi około 54,82% ich celu. Ponieważ każdy token kosztuje 0,015 USD, istnieje prawdopodobieństwo, że popyt na token będzie nadal rósł w najbliższych tygodniach. Możesz kupić token ASI tutaj.

Inwestowanie w przedsprzedaż tokenów może być bardzo zyskowną strategią. Dobrym przykładem jest niedawne uruchomienie platformy Metacade, która w ramach sprzedaży tokenów zebrała około 16 milionów dolarów. Kilka dni po wprowadzeniu tokenu na rynek platforma jest wyceniana na ponad 25 milionów dolarów, co oznacza, że pierwotni nabywcy odnieśli zyski.

Czy ASI to dobra inwestycja?

W białej księdze AltSignals opisano, jak działa platforma i co chce osiągnąć. W oparciu o fakt, że AltSignals już przynosi zyski, uważamy, że ASI jest dobrym zakupem. Jednak, podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, istnieje ryzyko, co oznacza, że należy pracować nad ograniczeniem strat. Przykładowo, nie należy przeznaczać wszystkich swoich pieniędzy na ASI ani na żadną inną monetę.