Menedżer portfela kryptowalut CoinStats ogłasza ważne aktualizacje aplikacji inwestycyjnej

CoinStats, wiodący menedżer portfela kryptowalut i aplikacja do portfela DeFi, ogłosił kilka ważnych aktualizacji, które mają usprawnić śledzenie portfela użytkowników i zarządzanie aktywami.

Narzędzie do śledzenia portfela, które niedawno zintegrowało się z Invezz – wiodącym dostawcą informacji o inwestycjach online i rynku, ujawniło aktualizacje aplikacji w środę, zauważając, że nowe funkcje radykalnie poprawią wrażenia użytkowników związane z zarządzaniem inwestycjami w kryptowaluty.

Ogłoszenie szczegółowo opisujące aktualizacje wskazuje, że entuzjaści kryptowalut korzystający z funkcji aplikacji będą teraz cieszyć się „ płynniejszym, bardziej spersonalizowanym i intuicyjnym doświadczeniem ”.

Nowe możliwości śledzenia portfolio dla użytkowników aplikacji

Śledzące i zarządzające portfelami stają się coraz bardziej popularne, ponieważ inwestowanie w kryptowaluty zyskuje na popularności na całym świecie. Witryna CoinStats mówi, że inwestorzy mogą używać aplikacji do zarządzania całym swoim portfelem kryptograficznym i DeFi w jednym miejscu. Aplikacja portfela mobilnego ma teraz ulepszoną nawigację po transakcjach, a także usprawnioną wizualizację zasobów użytkowników.

Dzięki temu ulepszonemu interfejsowi użytkownika dostęp do wszystkiego, od NFT, DeFi i historii transakcji, stał się łatwiejszy i można nim bezproblemowo zarządzać z jednego miejsca. Aplikacja łączy się ze wszystkimi wiodącymi platformami i portfelami, w tym Binance, MetaMask i WalletConnect.

Nowe funkcje aplikacji CoinStats

CoinStats ogłosiło również kilka dużych spadków.

Dostępny jest odnowiony system alertów kryptograficznych i NFT, którego intuicyjne filtry ostrzegają użytkowników o zmianach cen, z wyświetlaniem danych cenowych na żywo.

Midas, narzędzie do wykrywania NFT, które użytkownicy aplikacji Premium mogą wykorzystać do „ śledzenia inteligentnych pieniędzy ”, to kolejny z ogromnych dodatków do aplikacji. Dostęp do Midasa umożliwi otrzymywanie aktualnych powiadomień o kolekcjach NFT, które mogą się rozwijać. Użytkownicy mogą wykorzystaj to narzędzie, aby nie tylko odkrywać kolekcje NFT, ale także monitorować je na rynkach pierwotnych i wtórnych.

Zaktualizowano również aplikację Apple Watch, wprowadzając zmiany poprawiające synchronizację i aktualizację danych. Użytkownicy aplikacji mogą teraz dodawać portfele do list obserwowanych kryptowalut za pomocą nowej funkcji. Może to odbywać się za pośrednictwem domeny ENS lub adresu portfela, przy czym jest to dostępne dla wszystkich obsługiwanych monet.

Aktualizacje prawdopodobnie będą ważną wiadomością dla rosnącej bazy użytkowników aplikacji. Według danych na stronie internetowej CoinStats, aplikacja ma ponad 1,2 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie i śledziła i zarządzała ponad 500 milionami transakcji. Aplikacja obsługuje również śledzenie i zarządzanie portfelami kryptowalut, DeFi i NFT na ponad 300 giełdach i portfelach.