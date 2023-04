Cena HiFi Finance skacze o 70% po aktualizacji statusu zabezpieczenia NFT

Cena HiFi Finance zaskoczyła dziś większość traderów kryptograficznych po tym, jak skoczyła o 70% w czasie prasy i nadal rośnie. HIFI, natywny token zdecentralizowanego protokołu finansowego HiFi Finance, należy do dzisiejszych największych zysków, ponieważ globalna kapitalizacja rynkowa spadła o 2,97%.

Głównym powodem dzisiejszego wzrostu cen sprzętu HIFI jest aktualizacja statusu zabezpieczenia NFT, którą firma HiFi Finance dokonała dzisiaj.

Co to jest finansowanie HiFi?

Dla tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z HiFi Finance, jest to protokół DeFi, który pozwala użytkownikom pożyczać i pożyczać kryptowaluty po stałym oprocentowaniu. Pierwotnie był znany jako Mainframe, kiedy został uruchomiony w 2017 roku. Mainframe zaczął jako zdecentralizowana warstwa komunikacyjna dla Web3, zanim przeszedł na zdecentralizowane finanse i zmienił nazwę na HiFi na początku 2020 roku.

Wykorzystuje model automatycznego animatora rynku (AMM), w którym użytkownicy dostarczają tokeny do pul płynności, a następnie algorytm ustala stopę procentową na podstawie podaży i popytu.

Dostawcy płynności dostarczający płynność (tokeny) do pul płynności otrzymują nagrody, jednocześnie umożliwiając pożyczki i pożyczki typu peer-to-peer (P2P).

Oprócz dostarczania płynności, pożyczania i udzielania pożyczek, użytkownicy mogą również uczestniczyć w zarządzaniu HiFi, w którym użytkownicy używają tokena HIFI do głosowania nad propozycjami poprzez obstawianie tokena. Prawa głosu delegatów są automatycznie dostosowywane w zależności od ilości postawionych tokenów HIFI.

Aktualizacja statusu zabezpieczenia HiFi Finance NFT

Firma HiFi Finance niedawno ogłosiła, że pracuje nad umożliwieniem NFT jako zabezpieczenia, a dzisiejszy post na ich stronie internetowej podkreślił, jak daleko są one w projekcie umożliwiającym użytkownikom pożyczanie pod zastaw NFT.

W poście na blogu zespół HiFi Finance stwierdza:

„Nasz najnowszy post na blogu przedstawia Pooled NFT v2 i omawia, w jaki sposób rozwiązuje zablokowane NFT w bieżącej wersji. V2 doda uprawnienia i elegancko zarządza tym przypadkiem brzegowym. Nasz zespół może usunąć ostatni NFT, sprzedać go i rozdysponować wpływy proporcjonalnie do posiadaczy tokenów z puli.”

Poszli jednak naprzód, stwierdzając, że chociaż w tej chwili było technicznie możliwe zaciąganie pożyczek w zamian za NFT, „zdecydowali się poczekać, aż nowa wersja Pooled NFT zostanie uruchomiona, zanim to zrobią”.

Powiedzieli również, że „chcą uniknąć tworzenia dodatkowych zachęt do dodawania kolekcji do wersji 1 Pooled NFT. Ponadto zarządzanie migracją z aktywnym pożyczaniem niepotrzebnie rozdziela płynność i nadmiernie komplikuje proces aktualizacji i migracji połączonych NFT”.

Gdy zespół zakończy prace nad inteligentnym kontraktem i front-endem, przedstawi propozycję dodania połączonych NFT jako zabezpieczenia dla delegatów do głosowania.