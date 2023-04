Bloomberg pro prognozuje cenę Monero, ICP, Tron, Bitcoin o wartości 435 miliardów dolarów

Cena Bitcoina borykała się z trudnościami w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ niektórzy inwestorzy zaczęli realizować zyski po niezwykłym wzroście, którego ostatnio doświadczyliśmy. Cena BTC spadła do najniższego poziomu 28 000 USD, co oznacza, że przeszła do korekty. Inne monety, takie jak Tron, Monero, Internet Computer (ICP), IOTA i Woo Network, również ostatnio spadły.

Czy cena Bitcoina odbije?

Wygląda na to, że niektórzy analitycy uważają, że obecna korekta jest tymczasowa i że kryptowaluty wkrótce się odbiją. W tym artykule napisałem , że popularny analityk kryptograficzny przewidział, że BTC wkrótce skoczy do około 40 000 USD.

W tym samym raporcie zauważyłem, że Changpeng Zhao z Binance zasugerował, że Bitcoin wzrośnie przed kolejnym halvingiem, który nastąpi w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Argumentem jest to, że BTC ma tendencję do wzrostu przed halvingiem. Dokonał tego w ciągu ostatnich trzech halvingów.

Istnieją bycze katalizatory dla Bitcoina. Po pierwsze, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna wkrótce zacznie się obracać. Oczekuje się, że Fed wstrzyma stopy procentowe na majowym posiedzeniu, po czym nastąpi dłuższa pauza.

Jednak, jak widzieliśmy podczas upadku SVB i Signature Bank, zagrożenia dla gospodarki amerykańskiej mogą pochodzić z dowolnego miejsca. W związku z tym, przy stopach procentowych najwyższych od ponad dekady, coś może się zepsuć bez powiadomienia. To doprowadzi Fed do zwrotu, dając do zrozumienia, że obniży stopy procentowe w przyszłości.

Halving Bitcoina jako katalizator

Innym kluczowym katalizatorem ceny BTC będzie halving, który nastąpi w 2024 roku. W notatce analityk Bloomberg Intelligence powiedział, że cena Bitcoina może wzrosnąć do 50 000 USD do kwietnia przyszłego roku. powiedział :

„Cykle Bitcoina osiągają dno około 12-18 miesięcy przed halvingiem, a ta struktura cyklu wygląda podobnie do poprzednich, chociaż wiele rzeczy się zmieniło – podczas gdy sieć jest znacznie silniejsza, Bitcoin nigdy nie przetrwał przedłużającego się poważnego skurczu gospodarczego”.

Przejście do 50 000 USD oznacza, że Bitcoin musi skoczyć o 82% w stosunku do obecnego poziomu. Taki ruch podniesie kapitalizację rynkową Bitcoina do ponad 967 miliardów dolarów, w oparciu o obecną podaż 19 354 418 BTC w obiegu. Oznacza to, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina wzrosłaby o 435 miliardów dolarów.

Warto zauważyć, że niektórzy analitycy uważają również, że cena Bitcoina wzrośnie do 65 000 USD. W tym samym raporcie Bloomberga analityk powiedział:

„Bitcoin może ponownie osiągnąć nowy rekord wszechczasów w przyszłości, jednak jest mało prawdopodobne, aby odnotował taki sam wzrost jak w poprzednich cyklach ze względu na zwiększoną wielkość rynku i konkurencję ze strony innych aktywów cyfrowych”.

Mike Novogratz, założyciel Galaxy Digital, powiedział, że wierzy, że BTC może skoczyć do 67 000 USD w nadchodzących miesiącach. Złożył to oświadczenie w CNBC, kiedy cena Bitcoina przekroczyła kluczowy punkt oporu na poziomie 30 000 USD.

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1b8BaJLPs

Jeśli te prognozy są dokładne, oznacza to, że inne altcoiny również będą dodatnie, ponieważ monety te mają dodatnią korelację z Bitcoinem. W większości okresów altcoiny rosną, gdy Bitcoin rośnie i odwrotnie. To wyjaśnia, dlaczego większość z nich, w tym IOTA, Monero i ICP firmy Internet Computer, ostatnio spadła.