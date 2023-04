Metacade (MCADE) osiągnął w poniedziałek cenę 0,024800 USD, co stanowi wzrost o prawie 25% w stosunku do ostatniej ceny w przedsprzedaży wynoszącej 0,020 USD. Wzrost ten nastąpił po wprowadzeniu do obrotu na Uniswap DEX 6 kwietnia, a następnie na Bitmart 16 kwietnia.

Stały trend zwyżkowy świadczy o popycie inwestorów na token platformy gier arkadowych, po zaledwie trzech tygodniach od jej debiutu na giełdach. Metacade będzie notowany na MEXC w tygodniu kończącym się 30 kwietnia, co zwiększy płynność, która może podnieść cenę.

Czy warto inwestować w tokeny Game-Fi?

Wczesny sukces Metacade w trakcie i po przedsprzedaży wskazuje, że inwestorzy szukają tokenów o nowatorskich zastosowaniach. W przeszłości tokeny platform do gier, takich jak Axie Infinity, The Sandbox czy Decentraland, były prawdziwymi hitami dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na gry Web 3.0.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, raport branżowy oszacował wzrost gier na blockchainie na 94,17% w 2022 roku, nawet jeśli inne kryptowaluty będą miały problemy. Tempo to okazało się najwyższe spośród wszystkich innych sektorów. Branża z optymizmem patrzy w przyszłość, przewidując wzrost o 68,9% do 2032 roku.

Jako jeden z powodów popularności Web 3.0 wymienia się możliwość zwiększenia zysków graczy przy jednoczesnym zapewnieniu im aktywnej roli w zarządzaniu platformami. W przyszłości nacisk zostanie położony na gry wysokiej jakości, co da szansę na rozwój innowacyjnym platformom, takim jak Metacade. Inwestowanie w wysokiej jakości tokeny game-fi daje możliwość stania się częścią wielkiego ruchu, który wcześniej niż później przyniesie znaczące zyski.

Czym jest Metacade i jak działa?

Metacade to projekt P2E łączący graczy i twórców gier Web 3.0. Jest to pierwszy salon gier prowadzony przez społeczność. Gracze zarabiają, biorąc udział w turniejach, grając i wyrażając opinie. Zarobione pieniądze są przekazywane w formie tokenów kryptowalutowych, które użytkownicy mogą wypłacić lub wykorzystać na platformie, aby wziąć udział w losowaniach nagród lub turniejach.

Oczekuje się dalszego rozwoju Metacade. Obejmuje to program Work2Earn, który pozwala pracodawcom na zamieszczanie ofert pracy, praktyk i staży dla społeczności graczy. Planowane jest także uruchomienie Metacade Launchpad, dzięki któremu firmy Web 3.0 będą mogły wypuszczać swoje własne tytuły. Pozwoli to na wygenerowanie strumienia przychodów, który pozwoli na ulepszenie platformy Metacade i zapewni więcej możliwości użytkownikom i inwestorom.

Czy Metacade osiągnie 1 USD do 2024 roku?

Niewątpliwie istnieje potencjał, aby MCADE osiągnął poziom 1 USD. Token ten rozpoczął przedsprzedaż po cenie 0,008 USD, a obecnie jest notowany po 0,024800 USD po wejściu na zaledwie dwie giełdy. To już wzrost ceny o 210%. Można się spodziewać, że cena będzie dalej rosła, gdy pojawi się na kolejnych giełdach i platformach. Jednak cena 1 USD może być zbyt ambitna jak na wyznaczony termin.

Bardziej realistyczny jest minimalny 10-krotny wzrost ceny, co oznacza, że wartość MCADE może osiągnąć 0,248 USD do 2024 roku. Prognozowana cena oznacza, że MCADE powinien wejść na więcej głównych giełd, aby odblokować płynność i pomóc cenie tokena pójść wyżej. Ponieważ widzieliśmy już wzrost ceny po wprowadzeniu na Uniswap i Bitmart, przewidywany wzrost ceny jest dość konserwatywny.

Czy warto kupić Metacade w tym miesiącu?

Metacade dopiero zaczyna być zauważany. Tylko dwie giełdy wprowadziły go na rynek, a cena już na to reaguje. Jeśli zainwestujesz wcześnie, oznacza to, że masz szansę skorzystać z hossy, gdy MCADE będzie gromadzić płynność z głównych giełd.

Do końca tego miesiąca kryptowaluta będzie notowana tylko na trzech giełdach. Oznacza to, że cena jest nadal niska, ponieważ podaż tokena jest w pewien sposób ograniczona. Innymi słowy, wczesne inwestowanie może być okazją do kupienia tokena po niskiej cenie i zmaksymalizowania potencjału zysku, zanim wartość osiągnie pułap.