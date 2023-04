Prognoza ceny Pepe: ucz się od Bonka, upadku Dogelona na Marsa

Calling all #memecoin lovers 💚



🗳 VOTE to get your favourite meme tokens listed on #OKX!



🔘 $AIDOGE @ArbDogeAI

🔘 $BONE @Shibtoken

🔘 $BONK @bonk_inu

🔘 $OPTI @OptimusAI_Token

🔘 $PEPE @pepecoineth



🤩 Up to 3 tokens with the highest votes will be listed