Przedsprzedaż AltSignals ($ASI) trwa, a 59% tokenów zostało już wykupionych. Do tej pory zebrano ponad 637,000 USDT, co oznacza wczesny sukces wśród rosnącego zainteresowania inwestorów. Token, zasilający społeczność handlową, będzie pierwszym tego typu instrumentem i może wygenerować ogromne zyski dla inwestorów. Możesz dołączyć do przedsprzedaży tutaj i cieszyć się korzyściami wynikającymi z bycia wczesnym posiadaczem.

Binance użyje ChatGPT do zasilenia swojej akademii Web 3.0

Ledwie sześć miesięcy po uruchomieniu ChatGPT jest najgorętszą rzeczą w świecie AI. Technologia ta obiecuje więcej niż tylko udzielanie natychmiastowych odpowiedzi na pytania.

Niewątpliwie wyścig o wykorzystanie AI trwa i staje się ekscytujący, gdy duże firmy, takie jak Binance, zaczynają to zauważać. Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem, Binance zamierza zintegrować ChatGPT, aby zasilić swoją akademię Web 3.0. W ramach tego, co giełda nazywa Binance Sensei, AI wykorzystuje uczenie maszynowe, aby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące kryptowalut i przestrzeni Web 3.0.

Z punktu widzenia zastosowań, AI przejmuje wiele dziedzin, a jedną z nich jest handel. Minęły już czasy, kiedy użytkownicy przeprowadzali ręczne analizy techniczne i fundamentalne, pomijając istotne informacje, które mogłyby pomóc w przewidywaniach. Jak już widzieliśmy w przypadku ChatGPT, może być kwestią czasu, kiedy AI znajdzie powszechne zastosowanie w każdym sektorze. W tym świetle serwis taki jak AltSignals jest na czasie, podejmując działania w momencie, gdy popularność AI rośnie.

AltSignals ($ASI) – zasilanie społeczności traderów

Wyobraź sobie, że możesz czerpać zyski z sygnałów transakcyjnych i posiadać kryptowalutę, która zapewnia wartość i prawa do zarządzania. To właśnie próbuje zrobić AltSignals.

Podsumowując, AltSignals jest brytyjską firmą fintech, która generuje wysokiej jakości sygnały handlowe dla swoich inwestorów. Firma istnieje od grudnia 2017 roku i dostarcza sygnały dotyczące rynku forex, kryptowalut i złota. Firma używa prostego wskaźnika AltAlgo™ do generowania sygnałów, dzięki czemu platforma stała się popularna jako jedna z najczęściej śledzonych na Telegramie, z ponad 1500 członkami VIP.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku, AltSignals podnosi teraz jakość usług generowania sygnałów. Firma uruchamia nową platformę sztucznej inteligencji, nazwaną ActualizeAI. AltSignals oczekuje, że platforma AI poprawi jakość sygnałów i rozszerzy zakres obsługiwanych instrumentów.

Inwestorzy mogą zakupić token $ASI, który jest tokenem zarządzającym ActualizeAI. Innymi słowy, posiadając token uzyskuje się dostęp do platformy ActualizeAI. Inwestorzy będą również zarabiać $ASI poprzez turnieje związane z handlem. Posiadacze $ASI mogą używać tokena, aby wnieść wkład w proces decyzyjny i uzyskać ekskluzywny wstęp do konkursów i innych możliwości zarobku.

Jak atrakcyjny jest $ASI i czy osiągnie 1 USD do 2024 roku?

Jedną z najważniejszych zalet $ASI jest to, że zasila on już istniejący serwis z prawdziwymi zwolennikami. AltSignals ma ponad 50,000 członków na Telegramie i łatwo zrozumieć, dlaczego przedsprzedaż już przyciąga popyt. Po uruchomieniu ActualizeAI i zakupie większej ilości $ASI, token może osiągnąć wysokie poziomy, co przyniesie korzyści wczesnym inwestorom.

Biorąc pod uwagę powyższe, przewidujemy wzrost ceny nawet o 1000% do 2024 roku. Prognoza ta odzwierciedla średnie branżowe, w których nowo wprowadzone tokeny z powodzeniem osiągają takie wzrosty marży w ciągu roku. Zgodnie z tą prognozą, cena 0,15 USD jest prawdopodobna z obecnego poziomu 0,015 USD. W zależności od popytu cena może być wyższa, ale cena 1 USD może być dość wygórowana.

Czy warto teraz kupić AltSignals?

Cena $ASI jest dość niska i wynosi 0,015 USD, co przemawia za tym, aby kupić go teraz, zanim cena wzrośnie. Ten token nie jest jeszcze notowany na giełdach, co oznacza, że jego cena jest wciąż ograniczona.

Kiedy token zostanie wprowadzony na giełdę, popyt może wzrosnąć, gdy więcej inwestorów odkryje i zdecyduje się na jego zakup. Wtedy właśnie oczekuje się, że cena wzrośnie, generując zyski dla wczesnych inwestorów.