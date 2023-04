Ceny Sweat i GMT walczą ze spadkiem liczby aktywnych użytkowników, którzy chcą zarobić

Branża move-to-earn była ostatnio postrzegana jako jedno z najlepszych zastosowań branży blockchain. Branża połączyła gigantyczną branżę fitness z powstającą technologią blockchain. Teraz wygląda na to, że przejście do zarabiania powoli umiera, ponieważ liczba użytkowników spada, a tokeny walczą. Cena GMT StepN osiągnęła gorsze wyniki niż popularne kryptowaluty.

Podstawowy przepływ w ruchu do zarobku

Łatwo zrozumieć, dlaczego wiele osób wiązało duże nadzieje z branżą przeprowadzek, aby zarobić. Po pierwsze, branża fitness jest najważniejsza. Światowa populacja liczy ponad 8 miliardów ludzi, a większość z nich ma smartfony.

Udział w tej branży jest również prosty, ponieważ wszystko, co musisz zrobić, to pobrać aplikację i zarejestrować się. Wszystkie kroki, które wykonasz, są rejestrowane w aplikacji, a następnie kwalifikujesz się do nagród. W związku z tym można zarabiać pieniądze, instalując aplikacje takie jak StepN i Sweatcoin.

Jednak branża ma fundamentalny przepływ, ponieważ nagrody te mają postać kryptowalut.

Spadła miesięczna liczba aktywnych użytkowników StepN

W Sweatcoin użytkownicy są nagradzani w SWEAT, podczas gdy w StepN są nagradzani za pomocą GMT i GST. Te tokeny są zwykle bardzo niestabilne. W związku z tym, gdy wszystko idzie dobrze, będą mieć więcej użytkowników. Kiedy sytuacja się zmieni, liczba aktywnych użytkowników często będzie spadać.

Ceny GMT i GST spadły o ponad 90% w stosunku do swoich najwyższych poziomów w historii. W rezultacie liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wykazuje tendencję spadkową. Jak pokazano poniżej, liczba ta wzrosła z 2533 w styczniu 2022 r. do ponad 705 tys. w maju tego samego roku.

Od tego czasu liczba aktywnych użytkowników wykazuje tendencję spadkową. W marcu platforma miała zaledwie 4349, co oznacza, że jej trend nie jest zachęcający. To samo dotyczy Sweatcoin, ponieważ liczba użytkowników spadła.

Rzut oka na podobne strony pokazuje, że ranking aplikacji w sklepie z aplikacjami nadal spada. Cena SWEAT Economy spadła o ponad 93% od najwyższego poziomu w 2022 roku.

Dlatego trudno jest polecić inwestowanie w tokeny GMT, GST i SWEAT, ponieważ branża przechodzi ciężki okres. Nie oznacza to, że te tokeny idą do zera. Jak widzieliśmy wcześniej, kryptowaluty mają tendencję do synchronizacji ze sobą.