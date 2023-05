Cena Jasmy'ego dryfuje w górę, gdy liczba posiadaczy zbliża się do 50 tys

Cena Jasmy radziła sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku dni, mimo wzrostu ryzyka na rynku finansowym. Cena tokena wynosiła 0,0066 USD, czyli znacznie więcej niż marcowe minimum na poziomie 0,0043 USD. Uwaga skupia się teraz na nadchodzącej decyzji Fed i trwającym regionalnym kryzysie bankowym.

Liczba użytkowników Jasmy rośnie

Jasmy to popularna kryptowaluta, która została stworzona przez zespół doświadczonych profesjonalistów z Japonii. Hara, jej dyrektor generalny, był dyrektorem wyższego szczebla w Sony, jednej z największych firm rozrywkowych na świecie.

Jasmy znajduje się na przecięciu technologii blockchain i innych popularnych branż, takich jak Internet rzeczy (IoT), tokeny fanów i prywatność. W aktualizacji na początku tego roku twórcy udostępnili swój grant społecznościowy, o którym pisałem tutaj .

Plan działania na bieżący kwartał obejmuje zorganizowanie dnia uznania tokenów fanów. Jasmy został wykorzystany do opracowania tokena kibica dla jednej z najpopularniejszych drużyn piłkarskich w Japonii.

Kolejną częścią planu działania jest kontynuacja budowy sztucznej inteligencji przez programistów (AI), starając się wykorzystać najważniejsze skoki technologiczne roku. Druga część mapy drogowej polega na tym, że zespół zdecyduje o specyfikacjach Konsorcjum Kredytów Węglowych.

Najważniejszą wiadomością Jasmy jest to, że liczba portfeli w ekosystemie rośnie. Z danych zebranych przez Etherscan wynika, że liczba posiadaczy Jasmy wzrosła do ponad 49 723. Oznacza to, że liczba ta może osiągnąć ważny psychologiczny poziom 50 000 w ciągu najbliższych kilku dni. Oznacza to, że kapitalizacja rynkowa Jasmy’ego wzrosła do ponad 317 milionów dolarów.

Większość tokenów Jasmy jest przechowywana w Binance, który posiada ponad 10 miliardów tokenów, co odpowiada 21,58% wszystkich tokenów. Kolejny prywatny portfel zawiera 2,8 miliarda tokenów, podczas gdy programiści Jasmy mają 2,4 miliarda tokenów. Jak pokazano poniżej, liczba kontraktów tokenowych w Jasmy utrzymywała się w ostatnim czasie całkiem dobrze.

Prognoza cen Jasmy’ego

Wykres JasmyCoin od TradingView

Na wykresie dziennym widzimy, że cena Jasmy znajduje się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Przesunął się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Awesome Oscillator przesunął się powyżej punktu neutralnego.

Jasmy utworzył również małą formację podwójnego wierzchołka po cenie 0,0070 USD. W akcji cenowej ta formacja jest zwykle znakiem niedźwiedzim. Dlatego większy wzrost zostanie potwierdzony tylko wtedy, gdy token przesunie się powyżej tego podwójnego szczytu. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym poziomem oporu do obserwowania będzie 0,0084 USD, najwyższy punkt 9 lutego. Cena ta jest o około 26% wyższa od obecnego poziomu.