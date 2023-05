AltSignals ($ASI) jest projektem następnej generacji w dziedzinie blockchain i kryptowalut. Dostawca sygnałów transakcyjnych jest najnowszym podmiotem, który rozpoczął działalność w branży kryptowalutowej za pośrednictwem usługi sygnałowej opartej na sztucznej inteligencji. Wraz z rosnącą popularnością sztucznej inteligencji wśród nowych inwestorów, inwestowanie w taką platformę jak AltSignals ma sens. Nic dziwnego, że token AltSignals ($ASI) szybko się wyprzedaje w początkowej fazie przedsprzedaży. Ponad 62% tokenów zostało wyprzedanych, co pozwoliło zebrać 676,379 USD.

46% millenialsów w rozwiniętych gospodarkach posiada kryptowaluty

Adopcja kryptowalut nabiera tempa wśród młodszych konsumentów. Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Bitget, obejmującej 26 krajów w głównych gospodarkach na wszystkich kontynentach, 46% millenialsów posiada kryptowaluty. Podobnie 25% przedstawicieli pokolenia X posiada kryptowaluty, a 21% pokolenia Z posiada cyfrowe aktywa. Osoby z wyżu demograficznego posiadają kryptowaluty na poziomie 8%.

Ogromne posiadanie aktywów cyfrowych przez młodszych konsumentów pokazuje, że kryptowaluty to przyszłość. Dlatego organizacje, które wprowadzą blockchain, będą czerpać korzyści z bycia w centrum eksplozji kryptowalut. To właśnie taką iterację chce uchwycić AltSignals poprzez Actualize AI i swój projekt kryptowalutowy za pomocą tokena $ASI. Ponieważ coraz więcej młodych ludzi wchodzi w świat tradingu, mogą oni być przyciągnięci do projektów związanych z kryptowalutami, takich jak AltSignals.

AltSignals i ActualizeAI. Jaka jest różnica?

AltSignals to serwis handlowy, który rozpoczął działalność w 2017 roku i rozrósł się wykładniczo do ponad 50,000 członków na Telegramie. Firma generuje sygnały oparte na algorytmie przy użyciu wskaźnika AltAlgo™. Sygnały handlowe firmy obejmują wszystkie aktywa cyfrowe, w tym kontrakty terminowe Binance, a także kontrakty CFD, forex i akcje.

Po szybkim rozwoju AltSignals, serwis stara się poprawić jakość swoich sygnałów i instrumentów, które obejmuje. Wprowadza nową platformę sygnalizacji sztucznej inteligencji – ActualizeAI. Aby zostać jej członkiem, inwestorzy będą posiadać tokeny $ASI.

Jakie korzyści zapewnia inwestorom posiadanie $ASI

Największą korzyścią, jaką otrzymują inwestorzy posiadający $ASI, jest dostęp do ekosystemu AI AltSignals – ActualizeAI. Jest to okazja do korzystania z sygnałów handlowych, a jednocześnie czerpania korzyści ze wzrostu ceny $ASI. Jak dotąd, $ASI przyciągnęło duży popyt, co sygnalizuje, że cena wzrośnie, gdy moneta zacznie być notowana na giełdach.

$ASI nie tylko zapewnia możliwości handlowe, ale inwestorzy mogą obstawiać token w celu uzyskania pasywnego dochodu i uczestniczyć w zarządzaniu platformą. Możliwość bezpośredniego angażowania się w podejmowanie decyzji to niedoceniana korzyść dla inwestorów, którzy chcą być aktywnymi uczestnikami platform, do których należą.

Istnieją inne korzyści, takie jak ekskluzywne korzyści za przynależność do AI Members Club. Oznacza to wczesny dostęp do przyszłych możliwości przedsprzedaży i innych zmian zachodzących w ActualizeAI. Inwestorzy mogą również brać udział w turniejach handlowych przeciwko innymi, aby doskonalić swoje umiejętności handlowe i zarabiać na wygrywaniu takich konkursów.

Dlaczego AltSignals jest teraz dobrą okazją?

AltSignals zaczyna być zauważany dopiero po ogłoszeniu rozpoczęcia przedsprzedaży $ASI. Cena tokena pozostaje niska i wynosi 0,015 USD, ale oczekuje się, że będzie rosła w miarę jak coraz więcej inwestorów będzie zapisywać się na listę, a płynność zostanie odblokowana poprzez notowania.

Jednak jedną z rzeczy, która może potencjalnie przyciągnąć inwestorów jest fakt, że $ASI zasila już istniejący i sprawdzony model biznesowy. Jest to więc token wspierany przez społeczność, co daje mu solidny start jeszcze przed dołączeniem innych inwestorów. Inwestycja w token daje więc szansę na dołączenie do renomowanej platformy i zwiększenie zysków dzięki $ASI.

Jak można się spodziewać, token ten ma szansę osiągnąć 10-krotny zwrot z inwestycji do końca 2023 roku, kiedy to będzie już notowany na głównych giełdach. Plan działania tokena zakłada wprowadzenie go na Uniswap, CoinGecko i CoinMarketCap w drugim kwartale 2023 roku. Oznacza to większą płynność i znaczny wzrost cen, z którego mogą skorzystać pierwsi inwestorzy.