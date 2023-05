Darrell Hubbard o modelu Unicoin, który zrewolucjonizuje globalny rynek walutowy

W zeszłym miesiącu Urząd Monetarny Cyfrowej Waluty (DCMA) oficjalnie wprowadził „międzynarodową cyfrową walutę banku centralnego ”, znaną jako Unicoin lub Uniwersalna Jednostka Monetarna (UMU).

Według swojej strony internetowej, DCMA jest,

Organizacja wyjaśniła, że Unicoin nie ma na celu zakłócania obecnego globalnego reżimu monetarnego, ale zamiast tego wzmacnia istniejące suwerenne systemy i poprawia zgodność banków poprzez tworzenie rozwiązań kryptograficznych.

Rozmawiając w tym tygodniu z byłym prezenterem KITCO, Davidem Linem; Darrell Hubbard, założyciel i członek zarządu DCMA wyjaśnił :

Zasadniczo Unicoin jest usługą „probankową”, która dokonała przełomu technologicznego.

Oferuje jedną wspólną księgę, którą można rozliczać w dowolnej walucie, a jej głównym zastosowaniem jest usprawnienie powolnych i nieefektywnych płatności transgranicznych.

Dzięki wbudowanym mechanizmom kursowym przedsiębiorstwa i partnerzy handlowi mogliby akceptować ekwiwalent UMU w dowolnym krajowym prawnym środku płatniczym za dostarczone towary lub świadczone usługi.

Zapotrzebowanie na usługę pochodzi od banków centralnych, banków detalicznych i komercyjnych, rządów fintech i giełd kryptowalut.

Według innego oficjalnego komunikatu prasowego z 20 kwietnia, UMU jest upoważniona do zawierania transakcji w dowolnej walucie będącej prawnym środkiem płatniczym i jest,

…prawnie towar pieniężny regulowany przez US Commodities Futures and Trade Commission (CFTC).

Obecnie na jego prywatnej platformie krąży UMU o wartości około 100 mln USD, a liczba adopcji stale się podwaja w ciągu ostatnich pięciu lat.

Organizacja jest optymistycznie nastawiona, że popyt na jej usługi walutowe doprowadzi do stałego wzrostu wartości UMU, torując drogę do stania się zrównoważonym magazynem wartości.

Hubbard dodaje,

Chociaż Unicoin można kupić, Hubbard potwierdził, że posiada 100% udziałów w organizacji.

Według DCMA, UMU wykorzystuje metody kryptograficzne podobne do CBDC, aby wspierać banki centralne i instytucje finansowe, działając na protokole Staked Proof of Trust (SPOT) i wielowymiarowym DLT (mDLT).

Kluczową wartością oferty UMU jest to, że umożliwia „płatności transgraniczne podobne do SWIFT”, które mogą całkowicie ominąć tradycyjny system bankowości korespondenckiej, a tym samym oferować hurtowe kursy wymiany walut, ułatwiając jednocześnie natychmiastowe rozliczenia w czasie rzeczywistym.

Hubbard rozwinął,

(UMU) ma ciągły popyt, ponieważ mają z tego pożytek…. Gwarantujemy najlepsze kursy walut dla płatności transgranicznych… (na przykład) jeden dolar to 20 pesos w Meksyku… Banki mogą zaoferować ci od 1 do 19, więc zarabiają te pięć procent. W naszym przypadku możemy zaoferować ci od jednego do dwudziestu jeden… oferujemy wyższą premię… jesteśmy ekspertami w sztucznej inteligencji (i) wymianie walutowej, a kiedy ludzie kupują UMU, generujemy z tego zyski na rynkach walutowych i dajemy to zwrócić się do nich w premiowych kursach walutowych.