Cena Pepe spada, gdy dominuje wolumen, posiadacze osiągnęli 108 tys

Cena kryptowaluty Pepe spadła w ciągu ostatnich kilku dni, mimo że wolumen tokena utrzymywał się na podwyższonym poziomie. Token wycofał się do najniższego poziomu 0,000002526 USD, czyli około 43% poniżej najwyższego poziomu w tym roku.

Pepe tom błyszczy

Pepe pojawił się znikąd, aby stać się jedną z kryptowalut o największym obrocie na świecie. Dane zebrane przez CoinMarketCap pokazują, że Pepe był najpopularniejszym tokenem w swoim ekosystemie. Wyprzedził inne kryptowaluty, takie jak Sui i Keke.

Pepe o wartości ponad 875 milionów dolarów zostało sprzedane w ciągu ostatnich 24 godzin. Tylko Bitcoin i Ethereum mają większy wolumen niż Pepe. Bitcoin miał wolumen 12 miliardów dolarów, podczas gdy Ethereum miał 8 miliardów dolarów. Oznacza to, że Pepe ma większy wolumen niż inne monety memów, takie jak Dogecoin i Shiba Inu.

Ponad 55% całego Pepe jest przedmiotem obrotu na Binance, który notował token w zeszłym tygodniu. W ciągu ostatnich 24 godzin obsługiwał Pepe o wartości ponad 186 milionów dolarów. Pozostali są w Uniswap i KuCoina.

Oprócz Ethereum i Bitcoin, wolumen Pepe jest również gorszy niż w przypadku stablecoinów, takich jak Tether, USD Coin i Binance USD.

Warto zauważyć, że liczba posiadaczy Pepe również wzrosła, ponieważ inwestorzy uważają to za kolejną wielką rzecz w kryptowalutach. Według Etherscan, posiadaczy Pepe jest obecnie ponad 108 000, co jest niezwykłe, ponieważ inne popularne monety mają mniej posiadaczy. Istniejący od lat Floki Inu ma zaledwie 73 tys. posiadaczy. Jednak wykres pokazuje, że tempo wzrostu dla posiadaczy Pepe zaczęło się ostatnio spłaszczać.

Prognoza cen kryptowalut Pepe

Wykres Pepe od TradingView

Cena Pepe wzrosła do najwyższego poziomu 0,000045 USD 5 maja po tym, jak Binance umieścił token na liście. W szczytowym momencie moneta mema wzrosła o ponad 2600% w stosunku do najniższego poziomu w historii. Pepe cofnął się teraz o ponad 40% od szczytu. Jest to niebezpieczny ruch, ponieważ sygnalizuje przejście do fazy dystrybucji, w której spekulanci zaczną opuszczać swoje transakcje.

Pozytywnie, Pepe pozostaje nieco powyżej 50-okresowej i 25-okresowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Dlatego ruch poniżej tych dwóch średnich potwierdzi, że przypadek niedźwiedzi. Jeśli tak się stanie, kolejnym kluczowym wsparciem do obserwowania będzie 0,0000020 USD, czyli około 20% poniżej obecnego poziomu.