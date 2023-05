Metacade (MCADE) rozpoczął notowania na głównych giełdach na początku kwietnia. Pierwszą giełdą, na której notowany był token, była zdecentralizowana giełda Uniswap. Następnie szybko pojawiły się notowania na BitMart i MEXC Global. Notowania te były o tyle istotne, że wartość tokena mocno wzrosła z ostatecznej wartości przedsprzedażowej wynoszącej 0,020 USD do ponad 0,045 USD. Podkreśliło to popyt inwestorów na token platformy arcade. Zyski ustąpiły, a wartość MCADE wynosi obecnie 0,022 USD. Czy dla inwestorów spadek ceny jest idealną okazją do zakupu tokena w maju?

Ruch cen MCADE i nastroje na rynku kryptowalut

Podczas gdy MCADE znajduje się w pobliżu swojej ostatecznej ceny przedsprzedażowej, wykazuje silną dynamikę ruchów. Ostatnie spowolnienie cen podkreśla realizację zysków po ponad dwukrotnym wzroście wartości tokena od zakończenia przedsprzedaży. Potencjalnie MCADE gromadzi płynność na giełdach, zanim cena wzrośnie do poprzedniego szczytu i dalej.

Nastroje na rynku kryptowalut również mogły przyczynić się do spowolnienia MCADE. Nie weszliśmy jeszcze w fazę hossy na rynku kryptowalut, a największa kryptowaluta od kilku tygodni znajduje się w stanie konsolidacji poniżej 30,000 USD. Jednak wskaźniki on-chain pokazują, że Bitcoin może przygotowywać się do potencjalnie byczego rynku.

Według wskaźnika on-chain RHODL, Bitcoin znajduje się w pozycji, w której znajdował się na początku swoich poprzednich dwóch hoss. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ Bitcoin ostatnio wyglądał na byczego w oparciu o szereg wskaźników on-chain. W styczniu przekroczył 200-dniową średnią kroczącą i od tego czasu utrzymuje się powyżej niej na wykresie dziennym. Średnia krocząca jest kluczowa, ponieważ jest wystarczająco trwała, aby uchwycić potencjalne długotrwałe trendy.

Wzrost wartości Bitcoina może wzbudzić zainteresowanie tokenami o niższej kapitalizacji i nowszymi, takimi jak MCADE. Dzieje się tak dlatego, że Bitcoin jest postrzegany jako lider i wykorzystywany jako miernik ogólnego sentymentu związanego z kryptowalutami. Bycze wskaźniki na łańcuchu oznaczają, że pozytywny impet może przepłynąć do MCADE i pchnąć cenę wyżej.

Zrozumienie MCADE i jego propozycji wartości

Metacade to platforma gier Web 3.0. Łączy ona graczy i deweloperów w ramach jednej platformy. Metacade opiera się na sieci Ethereum, dzięki czemu platforma jest bezpieczna. Użytkownicy zatwierdzają transakcje poprzez posiadanie i stakowanie tokenów MCADE.

Użytkownicy mogą odkrywać najnowsze gry Play2Earn na platformie i zarabiać na rywalizacji. Inwestorzy również zarabiają MCADE, przekazując opinie na temat projektów. Deweloperzy mogą uzyskać finansowanie dla swoich gier, co pozwala im rozwijać swoje projekty i łączyć się z konsumującą społecznością. Inwestorzy Metacade przyczyniają się również do zarządzania platformą poprzez swoje tokeny.

MCADE czerpie również swoją wartość z kontroli podaży tokenów. Token jest deflacyjny i istnieją plany zmniejszenia podaży poprzez wykup lub spalenie. Ma to wpływ na zwiększenie niedoboru i ochronę wartości MCADE.

Metacade aspiruje również do bycia samowystarczalną platformą. Jest to ważne dla platformy, ponieważ w przeszłości platformy do gier napotykały problemy związane z ograniczeniami finansowymi. Firmy mogą uruchamiać swoje gry za pośrednictwem Metacade Launchpad, reklamować swoje towary i usługi oraz zamieszczać oferty pracy na platformie. Będą płacić Metacade, a fundusze będą wykorzystywane do ulepszania platformy. Ten zrównoważony model biznesowy przyciągnął inwestorów poszukujących wysokiej jakości platform do gier, aby alokować swoje fundusze.

Czy to właściwy czas na inwestycję w MCADE?

Ceny kryptowalut są napędzane przez wartość, a Metacade pokazało silną propozycję wartości. Wartość MCADE potencjalnie wzrośnie, gdy zyska większą płynność, a nastroje kryptowalutowe ulegną poprawie.

Od ostatecznej wartości przedsprzedażowej wynoszącej 0,020 USD analitycy przewidywali 10-krotny wzrost ceny. Byliśmy świadkami 2-krotnego wzrostu ceny do poziomu powyżej 0,045 USD, co oznacza, że jesteśmy znacznie poniżej prognozowanej ceny. Biorąc pod uwagę, że cena MCADE jest teraz zbliżona do ostatecznej ceny przedsprzedażowej, zakup teraz może być właściwą decyzją, ponieważ token ma atrakcyjną cenę.