Przedsprzedaż AltSignals ($ASI) szybko zbliża się do końca. Ponad 69% tokenów zostało sprzedanych, a token usługi sygnału handlowego zebrał ponad 748,862 USD. Popyt może gwałtownie wzrosnąć do czasu, gdy token pojawi się na giełdach i pchnie cenę wyżej z obecnych 0,015 USD. Kupujący w przedsprzedaży mogą mieć przewagę, ponieważ $ASI oferuje prawdziwą szansę na zysk dzięki zwyżce kursu.

Wyjątkowa rola AltSignals

AltSignals to usługa sygnału handlowego, która została utworzona w grudniu 2017 roku. Brytyjska platforma usług handlowych odniosła wielki sukces od momentu powstania, dostarczając wysokiej jakości sygnały w kryptowalutach i forex. Korzystając z prostego, ale zaufanego wskaźnika AltAlgo™, AltSignals zbudował pożądaną usługę sygnałową, która zgromadziła ponad 50,000 członków na Telegramie i 1400 subskrypcji VIP.

Podążając za udanym modelem biznesowym, AltSignals chce dalej pomagać inwestorom, oferując więcej wysokiej jakości sygnałów i zwiększając liczbę aktywów objętych usługą. Firma uruchamia platformę usług sygnałów transakcyjnych z obsługą sztucznej inteligencji o nazwie ActualizeAI. AltSignals oczekuje, że ActualizeAI zmieni zasady gry, ponieważ zawiera najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji do zaawansowanej analizy. ActualizeAI oczekuje większej precyzji we wpisach handlowych i lepszego zarządzania ryzykiem dzięki nowej platformie AI.

Czym jest $ASI i czy jest to dobra inwestycja?

$ASI to token, który będzie zasilał ActualizeAI autorstwa AltSignals. Podstawową rolą $ASI jest bycie jednostką członkostwa na platformie handlowej opartej na sztucznej inteligencji. Token znajduje się w przedsprzedaży, a pierwsi nabywcy mają wczesny dostęp do ActualizeAI.

Korzyści z inwestowania w ActualizeAI są ogromne. Pierwszym z nich jest dostęp do wysokiej jakości sygnałów transakcyjnych generowanych przez sztuczną inteligencję. AltSignals zbudował już nazwę dostarczającą sygnały od momentu powstania w 2017 roku, co oznacza, że inwestorzy mają dostęp do renomowanej i zaufanej usługi.

Posiadacze $ASI mają również tę zaletę, że mogą spekulować na tokenie i stakować go, aby zwiększyć dochody. Biorąc pod uwagę, że token ma pojawić się na Uniswap w drugim kwartale 2023 roku, potencjał wzrostu ceny i generowania wartości dla inwestorów jest wysoki.

Ponadto pierwsi inwestorzy $ASI mają również dostęp do AI Members Club. Jest to okazja do zdobycia nagród za przekazywanie pomysłów i opinii na temat platformy i jej produktów. Członkowie mają również dostęp do ekskluzywnych możliwości przedsprzedaży i wykorzystują tokeny, aby brać udział w turniejach handlowych i przyczyniać się do zarządzania.

Czy cena AltSignals pójdzie wyżej po wejściu na giełdy?

Cena $ASI wynosi 0,015 USD. Jest to jego najniższa cena, ponieważ token wciąż znajduje się w początkowej fazie przedsprzedaży. Biorąc pod uwagę wcześniejsze trendy cenowe tokenów uruchamianych w ramach przedsprzedaży, ich wartość rośnie wykładniczo po wejściu na giełdę. To właśnie wtedy token zaczyna przyciągać zwiększone inwestycje, ponieważ staje się zauważalny na giełdach. Token korzysta ze zwiększonej płynności, co powoduje wzrost jego ceny.

Cena $ASI wzrośnie, gdy pojawi się na Uniswap i innych giełdach. Dalsze zwyżki kursu nastąpią, gdy inwestorzy zaczną czerpać korzyści z członkostwa w ActualizeAI. W związku z tym brak wcześniejszego nabycia ASI może być niekorzystny, ponieważ inwestorzy mogą zostać zmuszeni do zakupu go po wyższej wycenie.

Czy $ASI może być inwestycją przynoszącą 10-krotny zysk w 2023 roku?

Podanie dokładnego wzrostu ceny nowo uruchomionych tokenów jest wysoce spekulacyjne. Cena rośnie w zależności od popytu i panujących warunków rynkowych. Biorąc jednak pod uwagę, jak duży popyt wygenerował do tej pory token AltSignals, 10-krotny wzrost nie jest wykluczony. Nowo uruchomione tokeny wspinają się na te wyżyny kilka tygodni lub miesięcy po wejściu na giełdy.

Do końca 2023 roku $ASI może wzrosnąć 10-krotnie, ponieważ token jest już subskrybowany przez istniejącą społeczność traderów. Oznacza to, że zgodnie z naszymi przewidywaniami wartość $ASI może wzrosnąć do 0,15 USD lub wyżej.