May 19, 2023

Metacade ma zamiar uruchomić wersję swojego wysoce oczekiwanego ekosystemu gier zręcznościowych typu play-to-earn (P2E) przed końcem miesiąca. Podczas gdy cena natywnego tokena MCADE spadła z wysokich poziomów osiągniętych po gwałtownym rozpoczęciu handlu, potencjał do odzyskania strat i zmaterializowania się trendu wzrostowego nabiera kształtu.

Dzieje się tak, ponieważ oczekuje się, że rynek kryptowalut rozpocznie nowy cykl hossy, a tokeny w sektorze gier będą jednymi z tych, które prawdopodobnie osiągną lepsze wyniki w miarę wzrostu zainteresowania tym sektorem.

Dziś wiele uwagi poświęcono działaniom w tokenach o dużej kapitalizacji, a XRP przejmuje inicjatywę w oczekiwaniu inwestorów na wiadomości gospodarcze, gdy rozmowy w sprawie pułapu zadłużenia USA wchodzą w kluczową fazę.

XRP na czele kryptowalut wśród pozytywnych rozmów o pułapie zadłużenia

Rynki kryptowalut były w piątek w dużej mierze stabilne, ponieważ inwestorzy nadal wypatrywali sygnałów z USA dotyczących rozmów w sprawie pułapu zadłużenia. Gdzie indziej, rynek akcji odnotował niezły wzrost na początku, a kontrakty terminowe wzrosły, ponieważ wydawało się coraz bardziej prawdopodobne, że ustawodawcy mogą osiągnąć porozumienie w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia już w ten weekend.

Jednym z największych zwycięzców na rynku kryptowalut jest dziś XRP, który wzrósł o ponad 4% w ciągu ostatnich 24 godzin. Bitcoin, Ethereum i Cardano również wspięły się na kluczowe poziomy cenowe, ponieważ rynek kryptowalut wydawał się odzwierciedlać inne ryzykowne aktywa.

XRP to natywny token Ripple, firmy zajmującej się płatnościami transgranicznymi, która obecnie walczy z pozwem złożonym przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Podczas gdy SEC twierdzi, że Ripple wprowadził do obrotu XRP jako niezarejestrowany papier wartościowy, spółka zaprzeczyła tym zarzutom. W tym tygodniu zyski XRP pojawiły się, gdy sędzia orzekł przeciwko wnioskowi SEC o zapieczętowanie dokumentów związanych z byłym urzędnikiem agencji Williamem Hinmanem.

W 2018 roku Hinman wygłosił przemówienie na temat stanu kryptowalut i papierów wartościowych, które według Ripple ma kluczowe znaczenie dla wyniku batalii prawnej. Dyrektor generalny Ripple potępił wczoraj amerykańską przestrzeń regulacyjną jako “zagmatwaną” i prawdopodobnie spowoduje, że więcej firm opuści inne jurysdykcje, które oferują większą przejrzystość.

Ponieważ nastroje inwestorów zmieniają się pozytywnie w oczekiwaniu na zwycięstwo Ripple, XRP wygląda na to, że może być świadkiem dużego rajdu. W ciągu ostatniego tygodnia cena XRP wzrosła o ponad 8%, a byki spodziewają się osiągnięcia 0,5 USD.

Square Enix potwierdza, że gry Web3 to przyszłość

Metacade spodziewa się wkrótce upublicznić wersję Metacade Lite, której szczegóły można potwierdzić na kolejnym AMA zaplanowanym na 24 maja 2023 roku. Projekt osiągnął wszystkie kamienie milowe wyznaczone w planie działania na pierwszy kwartał 2023 roku. Cele w tym kwartale między innymi uruchomienie platformy Create2Earn, dzięki której użytkownicy będą mogli wypróbować przełomowe wrażenia z gry, jakie zapewnia unikalne podejście Metacade do P2E.

Ponieważ oczekuje się, że rynki kryptowalut również wejdą w nowy cykl zwyżkowy, możliwe jest, że MCADE może przewodzić w ekosystemie Web3 i GameFi. Niedawne wydarzenia związane z debiutem Axie Infinity w Apple App Store i japońskim gigantem gier Square Enix potwierdzającym swoje zaangażowanie w blockchain i gry Web3 mogą pomóc w pobudzeniu nowego popytu i adopcji.

Co oferuje platforma Metacade?

Metacade to nowa platforma do gier typu blockchain, która ma stać się największym salonem gier Web3. Zasadniczo Metacade ma na celu zaoferowanie graczom, inwestorom i programistom dostępu do zdecentralizowanego centrum gier, wraz z największym wyborem różnych gier zręcznościowych typu play-to-earn (P2E).

Projekt ma również na celu umożliwienie integracji wielu mechanizmów zarabiania dla graczy ekosystemowych.

Token MCADE służy do wypłacania nagród w ekosystemie i pomoże użytkownikom platformy uzyskać dostęp do usług i możliwości w stakingu i DeFi. Plan działania obejmuje również przejście do projektu prowadzonego przez społeczność, w którym posiadacze MCADE uzyskują prawa głosu w sprawie propozycji zarządzania. Przeczytaj więcej o Metacade tutaj.

Czy warto teraz kupić Metacade?

MCADE odniosło duży sukces podczas przedsprzedaży, która wyprzedała się wcześnie, ponieważ inwestorzy przekonani o tym, co oferuje Metacade, tanio kupili jego natywne tokeny.

Kwiecień był ważnym miesiącem dla Metacade, ponieważ nie tylko przedsprzedaż zakończyła się sukcesem, ale również późniejsze notowania na giełdach Uniswap, BitMart i MEXC. Na rynku cena MCADE wzrosła do rekordowego poziomu 0,045 USD na początku maja.

Chociaż obecna cena 0,020 USD oddala MCADE/USD o ponad 52% od powyższego szczytu, odbicie na rynkach wzmocni byki. Ruch podczas następnego cyklu byka prawdopodobnie spowoduje, że cena tokena przekroczy 1 USD w 2024 roku.