Prognoza cen Tron, gdy rajd TRX nabiera rozpędu

Cena Tron (TRX/USD) nieustannie rośnie, nawet gdy inne kryptowaluty się cofają. Moneta skoczyła w ciągu ostatnich czterech dni z rzędu i obecnie znajduje się na najwyższym poziomie od czerwca ubiegłego roku. Wzrosła ona o ponad 70% od najniższego poziomu z listopada ubiegłego roku.

TRX i Bitcoin różnią się

Tron gwałtownie podskoczył, nawet gdy inne główne kryptowaluty się wycofały. Bitcoin spadł poniżej 27 000 USD, podczas gdy Ethereum poniżej 1820 USD. Inne popularne monety memów, takie jak Shiba Inu, Pepe i Sui, również się wycofały.

Nie jest jasne, dlaczego cena TRX gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni. Prawdopodobnym powodem jest to, że ekosystem Tron ma się dobrze. Według DeFi Llama w jego ekosystemie jest 18 dApps o łącznej wartości zablokowanej (TVL) przekraczającej 5,5 miliarda dolarów. To czyni ją trzecią co do wielkości siecią na świecie.

Co ciekawe, Tron ma więcej użytkowników niż Ethereum. Dane DeFi Llama pokazują, że liczba aktywnych użytkowników Tron wzrosła do ponad 2 milionów, podczas gdy BNB ma ponad 1,39 miliona, a ETH ma 33 tysiące użytkowników. Tron ma ponad 45 miliardów dolarów w stajniach w porównaniu do 69,59 miliardów dolarów Ethereum.

Cena Tron wzrosła, mimo że warunki na rynku finansowym się pogorszyły. Jednym z największych ryzyk na rynku jest trwający kryzys limitów zadłużenia w USA. Joe Biden i Kevin McCarthy spotkają się w poniedziałek, aby spróbować osiągnąć porozumienie.

Prognoza cen Tron

Wykres TRX firmy TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena TRX znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku dni. Od najniższego poziomu w tym roku wzrósł o ponad 71%. Tron przeskoczył również powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 0,073 USD, najwyższego punktu z 19 lutego.

Cena TRX przekroczyła 50-dniową i 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą. Utworzył również odwróconą formację głowy z ramionami, która jest byczym znakiem. Indeks siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny przesunęły się na poziom wykupienia.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że Tron prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 0,092 USD, najwyższy punkt 1 czerwca. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 0,073 USD unieważni byczy pogląd.