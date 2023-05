May 23, 2023

Cena EOS (EOS/USD) znalazła się pod presją sprzedaży, ponieważ ponury nastrój ogarnia rynek akcji i kryptowalut. Moneta spadła we wtorek do najniższego poziomu 0,8578 USD, najniższego poziomu od 4 stycznia tego roku. Załamał się o ponad 35% od najwyższego poziomu w tym roku.

Konflikt EOS Foundation i Block.one (B1) trwa

Większość cen kryptowalut poruszała się w bok w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ inwestorzy koncentrują się na trwającej kwestii pułapu zadłużenia w USA. Bitcoin oscyluje na poziomie 27 000 USD, podczas gdy Ethereum utknęło na poziomie około 1800 USD.

Głównym problemem jest to, że Stany Zjednoczone nie wywiążą się ze swoich zobowiązań finansowych, jeśli Demokraci i Republikanie nie dojdą do porozumienia w sprawie sposobu podniesienia pułapu zadłużenia. Taki ruch będzie miał poważne implikacje dla amerykańskiej gospodarki, w tym wyższą stopę bezrobocia i niższe ceny aktywów.

Mimo to analitycy uważają, że obie strony ostatecznie dojdą do porozumienia przed terminem 1 czerwca. To wyjaśnia, dlaczego aktywa nie spadły ostatnio gwałtownie.

Pojawiły się dwie ważne wiadomości dotyczące EOS Ostatnio. Po pierwsze, EOS ogłosił, że doda do swojego ekosystemu możliwości Ethereum Virtual Machine (ECM). EVM to oprogramowanie, które umożliwia programistom uruchamianie inteligentnych kontraktów Ethereum. Jest to jeden ze sposobów, w jaki łańcuchy bloków osiągają interoperacyjność. Większość łańcuchów bloków, takich jak Zilliqa i Cardano, ma zaimplementowaną kompatybilność z EVM.

Po drugie, eskalacja bójki między Fundacją EOS a B1. Na początek Fundacja EOS została powołana jako niezależny podmiot do budowy EOSIO. Został założony przez Block.one, który zebrał ponad 4 miliardy dolarów podczas pierwszej oferty monet (ICO). B1 miał zapewnić fundacji wsparcie i finansowanie.

W liście Yves La Rose, szef Fundacji EOS, ubolewał nad brakiem wsparcia. W rezultacie zasugerował, aby posiadacze tokenów pozwali B1 i wdrożyli hard fork, który wyklucza B1. powiedział :

„Jeśli wystarczająca liczba posiadaczy tokenów jest zainteresowana złożeniem roszczenia prawnego, możliwy jest pozew zbiorowy. Fundacja EOS Network Foundation jest gotowa pomóc w zgromadzeniu posiadaczy tokenów EOS w celu wysuwania roszczeń przeciwko B1.”

Prognoza ceny EOS

Wykres EOS od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena EOS zmniejszyła większość zysków, jakie osiągnęła na początku tego roku. Obecnie zbliża się do ważnego poziomu wsparcia na poziomie 0,8252 USD, najniższego poziomu w grudniu ubiegłego roku. Moneta przekroczyła również 50-dniową średnią ruchomą i ważny poziom wsparcia na poziomie 0,9696 USD, najniższy poziom z 11 marca.

W związku z tym ścieżka najmniejszego oporu dla monety jest skierowana w dół, a kolejne kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 0,8252 USD. Spadek poniżej tego poziomu spowoduje, że kurs spadnie poniżej 0,9200 USD.