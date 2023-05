Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych spowalnia, ponieważ utrzymują się obawy o nieruchomości komercyjne (CRE), pułap zadłużenia i banki regionalne. W rezultacie, po podniesieniu stóp procentowych z poziomu bliskiego zeru do 5% w tym roku, kilku urzędników Fed, którzy ostatnio rozmawiali, było otwartych na wstrzymanie podwyżek. Jeśli tak się stanie, może to mieć pozytywny wpływ na akcje i kryptowaluty, takie jak AltSignals (ASI).

Fed prawdopodobnie wstrzyma podwyżki stóp

Stany Zjednoczone stoją w obliczu potrójnej fali wydarzeń. W branży nieruchomości sektor komercyjny stoi w obliczu jednego z najgorszych okresów w historii. Dane pokazują, że wskaźnik wolnych powierzchni biurowych gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W rezultacie większość spółek CRE Reits, takich jak SL Green, Boston Properties i Simon Property Group, odnotowała ostatnio spadki cen akcji. W związku ze zbliżającym się terminem zapadalności zadłużenia istnieje prawdopodobieństwo, że więcej spółek z sektora nieruchomości komercyjnych wkrótce zakończy działalność.

W Stanach Zjednoczonych rośnie również liczba bankructw w związku z ograniczeniem płynności w sektorze bankowym i przenoszeniem środków do funduszy rynku pieniężnego. Niektóre z najbardziej znanych firm, które ogłosiły upadłość, to między innymi Silicon Valley Bank, Vice Media oraz Bed Bath and Beyond.

Tymczasem kwestia pułapu zadłużenia jest kontynuowana, ponieważ Demokraci i Republikanie utrzymują swoje twarde stanowisko. Republikanie nalegali, że zgodzą się na zniesienie limitu zadłużenia kraju, jeśli administracja Bidena zobowiąże się do znacznych cięć wydatków. Oczekuje się, że rozmowy między obiema stronami zostaną wznowione w tym tygodniu.

Dlatego w świetle tego wszystkiego kilku przedstawicieli Fed poparło ruch polegający na wstrzymaniu podwyżek stóp procentowych w czerwcu. W oświadczeniu Neel Kashkari z Minneapolis Fed powiedział, że rozważa poparcie rezygnacji z podwyżki stóp procentowych na nadchodzącym posiedzeniu. Powiedział:

„Koszt niesprowadzenia inflacji do 2% jest znacznie wyższy dla większości obywateli niż koszt jej obniżenia do 2%. Wolałbym więc raczej popełnić błąd, będąc trochę bardziej jastrzębim, niż żałować tego i być zbyt gołębim“.

Kolejni przedstawiciele Fed, tacy jak Raphael Bostic i Richard Clarida, również poparli wstrzymanie podwyżek stóp procentowych. Jay Powell, przewodniczący Fed, powiedział, że bank prawdopodobnie nie podniesie stóp tak wysoko, jak przewidywał.

Implikacje na AltSignals

Zmiana tonu przez Rezerwę Federalną będzie miała pozytywny wpływ na AltSignals i inne kryptowaluty. Po pierwsze, AltSignals jest dochodową firmą, która dostarcza sygnały transakcyjne tysiącom ludzi z całego świata. Firma działa w branży od 2017 roku.

Obecnie AltSignals pracuje nad zmianą swojej działalności poprzez przejście na sztuczną inteligencję. Ma na celu przyjęcie koncepcji sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego (NLP) w celu przetwarzania tych informacji.

W ramach tej transformacji deweloperzy prowadzą sprzedaż tokenów, która zgromadziła już ponad 765,000 USD. Stanowi to 70,88% docelowej kwoty 1,08 mln USD. Ponieważ każdy token sprzedaje się za 0,015 USD, istnieją szanse, że ta faza sprzedaży tokenów wkrótce się zakończy.

Po sprzedaży tokena, deweloperzy wprowadzą go na popularne giełdy, takie jak Uniswap i MEXC, gdzie ludzie będą mogli go kupować i sprzedawać. Sądząc po ostatnich wynikach nowych kryptowalut, takich jak Pepe i Milady Meme Coin, istnieje prawdopodobieństwo, że token ASI wzrośnie, gdy zostanie upubliczniony.

Historycznie rzecz biorąc, kryptowaluty, takie jak BTC i ETH, zwykle radzą sobie dobrze, gdy Fed jest nieco gołębi. Dobrym tego przykładem jest to, co widzieliśmy podczas pandemii Covid-19, kiedy ceny większości tokenów i innych aktywów wystrzeliły w kosmos. W związku z tym, gdy coraz więcej urzędników Fed staje się gołębich, istnieje możliwość, że kryptowaluty wzrosną. W przeciwieństwie do monet meme, takich jak Pepe i Milady, AltSignals ma za sobą użyteczność, ponieważ jest już opłacalny i ma tysiące klientów, jak widać na tej stronie Trustpilot.